S «Bötschli» und dr «Otti»: Legendäre Drummeli-Schauspieler

S «Bötschli»

Eine dieser legendären Figuren war Erika Gyger oder einfach s «Bötschli». Die kleine, quirlige Dame spielte in sage und schreibe 45 Drummeli-Ausgaben mit. Während dieser langen Zeit avancierte sie zur waschechten Kultfigur. Gross und Klein kannten s «Bötschli», die kleine Dame mit dem goldenen Herzen und der grossen Baseldytsch-Schnurre. Viele dürften sich an die Nummer «Yogi & Bubu» erinnern, die lange Jahre fester Programmbestandteil der «Rahmenstiggli» war. Eines dieser «Stiggli» präsentieren wir Ihnen heute im Mimpfeli.

Auch abseits der Bühne war s «Bötschli» kaum zu überhören: Sie zeigte sich, war stets in der Stadt unterwegs und gern gesehener Gast in den Basler Beizen. Neben Ihrem Dummeli-Engagement war sie selbst auch aktive Fasnächtlerin. Sie gehörte als Pfeiferin der legendären Clique «Kuttlebutzer» an, welche sich 1999 auflöste. In deren Reihen war s «Bötschli» nicht die einzige Person, die herausstach. Das berühmteste Mitglied der «Kuttlebutzer» war wohl Jean «Jeannot» Tinguely. Die Clique war, ganz wie ihre Mitglieder, keine gewöhnliche, ganz im Gegenteil. Vielmehr dürfte man sie als die «Fasnachts-Opposition» bezeichnen, deren Ziel eine «freie» Fasnacht war, was nicht selten zu kleineren oder grösseren Fehden mit dem Fasnachts Comité führte. Doch dies ist eine ganz eigene Geschichte...

S «Bötschli» verstarb im Jahre 2010. Nach ihrem Tod wurde ihr eine ganz besondere Ehre zuteil. In Erinnerung an die kleine, aber doch ganz grosse Dame wurde der Marsch «Sodeli» komponiert. Ein wunderschöner, aber sehr anspruchsvoll zu spielender Marsch, weshalb man ihn nur selten auf den Strassen der Basler Fasnacht hört. Hier können Sie sich ihn anhören.

Otto «Otti» Rehorek

Ein weiterer Schauspieler, der dem treuen Drummeli-Publikum in Erinnerung geblieben sein dürfte, war Otto , genannt «Otti» Rehorek. Er, der durchaus als «Hans Dampf in allen Gassen» bezeichnet werden darf, hat sein Talent auch auf dieser Bühne ausgespielt. Weltberühmter Eisclown an der Seite von Buddy Elias, die Stimme vom Joggeli, Fasnachts-Original, Werbefachmann und Drummeli-Legende, dies sind alles Titel, mit denen sich der im letzten Jahr verstorbene «Otti» Rehorek schmücken durfte. Hier hören wir ihn nochmals in einer seiner Paraderollen am Drummeli.