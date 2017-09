SOS bei Novartis: Der Pharmariese braucht wieder einen Arzt

Unterschiedlicher könnten die Abgänge nicht sein: Während Vorgänger Daniel Vasella 2010 mit einem Donnergrollen und viel Nachhall abtrat, verlässt Joe Jimenez eine der grössten Pharmafirmen der Welt ruhig und durch die Hintertür. Sein Rücktritt sei freiwillig, erfolge aus persönlichen Gründen, hiess es heute Montag. Zwar habe ihm die Zeit in der Schweiz gefallen, aber er freue sich mit seiner Familie auf die Rückkehr nach Kalifornien, zitiert ihn heute die «Bilanz». Das klingt nicht schlimm, aber auch nicht begeistert. Denn weder Aktionäre noch Mitarbeitende auf dem Campus waren mit dem Technokraten Jimenez je richtig warm geworden.

Vom Arzt zum Abzocker

Auch Daniel Vasella ging nach seiner Zeit als CEO und Verwaltungsratspräsident zunächst einmal nach Amerika. Doch das war mehr eine Flucht vor der Empörung im Heimatland. Vor seiner Villa in Zug campierten Tierschützer und die Schweizer Presse meldete jeden Helikopterflug auf Firmenkosten. Als einer der bestverdienenden Chefs der Welt geriet Vasella immer wieder in die Schlagzeilen. Der Bündner Arzt war mehr und mehr zum Sinnbild eines Abzockers geworden. Er galt als einer jener Top-Manager, die sich selbst immer wieder den Lohn erhöhten, ohne dass der Wert des Unternehmens proportional zum Lohn des Chefs anstieg.

Ausgerechnet die oberste Schweizer Wirtschaftselite, die sich gerne im Januar am World Economic Forum in Davos selbst feiert, trat am Übelsten nach. Vasella habe keine Freunde, sagte man über ihn. Und überhaupt sei er nur Chef des fusionierten Grosskonzerns Novartis geworden, weil er die Nichte von Sandoz-Chef Marc Moret geheiratet habe. Ein Stück weit hatte Vasella das Elend über sich selbst gebracht: Als allmächtige Figur im Konzern hatte er sich seinen Abgang mit 72 Millionen vergolden lassen und am Ende wurden seine Leistungen als Chef zweier frischfusionierter Grosskonzerne davon überschattet.

Der Aufräumer und der Profit

Bei seinem Amtsantritt war der Amerikaner Joe Jimenez als grosser «Aufräumer» gefeiert worden. Unter ihm änderte sich aber vor allem die Rhetorik und unter ihm wurden auch die Angestellten plötzlich mehr unter die Lupe genommen. Ziemlich schnell folgten Rauchverbote auch nur in der Nähe von Novartis-Firmen-Geländen. In internen Zeitschriften wurde vor Übergewicht gewarnt. Die Angestellten sollten zwar schuften, etwa auf dem Novartis-Campus, aber sie sollten auch schauen, dass sie hübsch blieben und eine gute Work-Life-Balance aufwiesen. Unter Daniel Vasella war der Ton ein ganz anderer gewesen. Es ging um Gesundheit, also darum, den Krebs zu besiegen. Zwar schaute Vasella sehr gut aufs eigene Portemonnaie, aber davon sprach er nicht, sondern vom Wohl der Patienten. Immer wieder kam der brillante Rhetoriker auch auf Afrika zu sprechen. Davon, dass es dort immer noch Malaria gebe, die Novartis ausrotten wolle. Vasella sprach gerne von den Millionen, die der Millardenkonzern spendete.

Unterdessen kaufte der Aufräumer Joe Jimenez für elf Milliarden Dollar Alcon und suchte das Heil im Generika-Geschäft. Beides gelang nicht richtig. Beide Geschäfte brachten den Novartis-Papieren nicht mehr Performance, sondern sorgten für ein Durcheinander und Doppelspurigkeiten in den verschiedenen Business-Bereichen, so dass Novartis Jahr für Jahr neue Sparprogramme lancierte. Selbstverständlich nutzte Franz Humer von Konkurrent Roche die Gelegenheit – freundliche Pharma-Giganten unter sich –, dem Novartis-Chef zu bescheinigen, er verstehe zu wenig von der Branche. Anfang des nächsten Jahres kehrt Jimenez in die USA zurück. Er verlässt einen Konzern, den er zwar immer wieder wachgerüttelt hat, dessen Strategie aber nach wie vor der eines Gemischtwarenladens gleicht.

Wieder ein Doktor für Novartis

Jimenez' Abgang ist auch ein Generationenwechsel. Mit dem 41-jährigen Vasant Narashimhan kommt wieder ein Amerikaner ans Ruder. Der Arzt, der in Harvard promovierte, war seit 2005 Chef der Entwicklungsabteilung bei Novartis. Er soll beim Chemiegiganten die Forschung weiter vorantreiben. Nachdem der Konzern heute früh die Bombe platzen liess, hat die Börse verhalten reagiert.

Am Ende überrascht der Abgang von Joe Jimenez nicht. Einzig der Zeitpunkt der Bekanntgabe deutet darauf hin, dass Jimenez die misslungene Integration der Augensparte wohl zum Verhängnis geworden ist. Und es einen Neuanfang braucht. Trotz des verlorenen Machtkampfs hinterlässt er seinem Nachfolger eine starke Pipeline. Zu den Baustellen des neuen Chefs gehört zudem noch immer das Aktienpaket von Roche. Immer wieder drängen gierige Aktionärsgemeinschaften darauf, die Anteile an Roche im Wert von 13 Milliarden Franken zu verkaufen. Allerdings finden sich kaum Käufer für die sehr hoch bewerteten Aktien. Und schliesslich bleibt auch die ertragsschwache Augensparte ein Problem. Aber immerhin wird der Harvard-Absolvent das Gewicht – mindestens in der Kommunikation – wohl wieder mehr auf die Gesundheit legen und damit Vasella ähnlicher sein als Jimenez.