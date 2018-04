Schön, noch zu haben, aber ungeliebt: Fast niemand will das Basler Rathaus mieten

Marktplatz 9. Eine edle Adresse. Kein Wunder, hier steht das Rathaus. Während im 19. Jahrhundert noch die ganze kantonale Verwaltung mit nur einigen Dutzend Angestellten hier Platz fand, so sind am Marktplatz heute trotz einer Vergrösserung um 1900 «nur» noch die Staatskanzlei und Teile des Präsidialdepartements zu Hause. In der städtischen Kernverwaltung arbeiten rund 8'200 Leute, da bräuchte es schon viel, viel mehr Platz im Rathaus. Während im Baselbiet bis vor kurzem Parteien und Jungparteien etwa die Konferenzzimmer im Regierungsgebäude in Liestal umsonst nutzen durften, ist in Basel das Rathaus nur für parlamentarische oder Regierungstätigkeiten zu haben. Es gelte «die amtliche Würde» zu wahren, lautet hier die Begründung.

Apéro im Turmzimmer, Jahresversammlung im Saal

In der Weisung von Guy Morin aus dem Jahr 2016 heisst es trocken, dass das Rathaus nicht für «politische Veranstaltungen» zur Verfügung stehe. Würdevoll geregelt ist die Nutzung verschiedener Nebenräume. So können Vereine etwa das Turmzimmer für Apéros oder Jahresversammlungen mieten. Das kostet unter der Woche rund 200 und am Wochenende 300 Franken. Teurer ist es, den ganzen Grossratssaal zu mieten. Hier fallen kosten von 600 respektive 800 Franken an.

Während kürzlich das Vorzimmer vor dem grossen Saal zu reden gab, da es für Grossrat Beat Leuthardt vom Grünen Bündnis zu zugig war, so benutzten es die Departemente in der Regel für Medienkonferenzen oder etwa für die Präsentationen von Kommissionsberichten. Nachdem sich die Baselbieter Regierung entschloss die Staatskasse mit der Vermietung von Räumen im Regierungsgebäude aufzupeppen, erfuhr SVP-Grossrätin Daniela Stumpf aus den Medien und fragte sofort besorgt bei der Regierung nach, wie begehrt Basler Rathaus sei. Man möchte für Transparenz sorgen.

Nur wenige Anlässe

Tatsächlich ist der Marktplatz 9 gar nicht übermässig beliebt bei Vereinen oder Zünften. Obwohl die Aussicht vom Turmzimmer spektakulär und der Rahmen würdig ist, wurde das Rathaus im vergangenen Jahr gerade einmal für 19 externe Anlässe in Anspruch genommen. Vor drei Jahren waren es noch weniger, wie die Regierung auf die Anfrage von Stumpf antwortet, denn da seien es nur 14 Anlässe gewesen. So war die Sorge der Grossrätin umsonst: Das Rathaus ist zwar schön, aber nicht allzu begehrt. Sollten Sie aber dennoch Interesse haben, bitte bei der öffentlichen Verwaltung Kanton Basel-Stadt anklopfen. Aber bitte mit Würde.