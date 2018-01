Schwarzwaldidylle: Neunjähriger jahrelang missbraucht und im Internet verkauft

Ein ruhiger Samstagnachmittag im vergangenen September. Das Entsetzen breitet sich langsam in dem kleinen Örtchen Staufen, knapp eine Stunde von Basel entfernt, aus. Die Idylle im Hochschwarzwald wird durch ein Sondereinsatzkommando des BKA aufgescheucht. Maskierte Polizisten überwältigen im Supermarkt den 39-jährigen Christian L. Nach und nach wird im Dorf bekannt, dass der Nachbar von der Hauptstrasse mit seiner Lebensgefährtin einen Pädophilenring geführt hatte, der über Jahre den Sohn der Lebensgefährtin missbraucht hatte. Auch bei den Beamten muss die Erleichterung gross gewesen sein, denn lange war es nicht gelungen, dem vorbestraften Christian L. seine Taten nachzuweisen.

Bekannter Täter

Selten ist ein unaussprechlicher Schrecken so greifbar. Weltweit sorgt der Fall von Christian L. und seinen Lebenspartnerin Berrin T. für Entsetzen und Wut. Das Paar aus Staufen im Breisgau bot den neunjährigen Sohn von Berrin T. im Internet zur Vergewaltigung an. Im Ort, in der Nähe von Freiburg, war Christian L. allerdings kein Unbekannter: Schon 2005 war er ein erstes Mal wegen dem Besitz von kinderpornografischem Material verurteilt worden. Fünf Jahre später verurteilt ihn das Landgericht Freiburg wegen Missbrauchs einer Dreizehnjährigen zu über vier Jahre Haft.

Gefängnisbekanntschaften

Wie heute die Badische Zeitung berichtet, lernte Christian L. einen ebenfalls einschlägig verurteilten Mittäter im Gefängnis kennen, der den Jungen von Berrin T. genauso missbrauchte. Nach seiner Haftentlassung war Christian L. der Kontakt zu Kindern verboten. Die deutschen Behörden wussten zwar, dass er mit Berrin T. und deren Sohn zusammenlebte, unternahmen aber nichts dagegen. Ein besorgter Nachbar hatte das Jugendamt Breisgau schon 2014 darauf aufmerksam gemacht, dass die Mutter den Jungen den ganzen Tag bei heruntergelassenen Rollläden in der Wohnung sitzen lasse. «Es gab keinen Spielplatz, keinen Kontakt zu anderen Kindern.» Als das Jugendamt Beweise fordert, gibt der Nachbar ratlos auf.

Acht mutmassliche Täter

Unterdessen hat die Deutsche Polizei einen ganzen Pädophilen-Ring ausgehoben: Nach einem Tipp werden im September Christian L. und Berrin T. verhaftet und der Junge zu einer Pflegefamilie gebracht. Noch im September wird der Knastkumpel von Christian L. festgenommen, im Elsass schnappen die Fahnder einen 49-jährigen Bundeswehroffizier und in Spanien einen 32-jährigen. Dazu kommen dann noch ein Schweizer und ein IT-Spezialist aus Stuttgart. Ihnen allen wird vorgeworfen, den Sohn von Berrin T. missbraucht zu haben.

Festplatte im See

Als der Fall vor über einer Woche öffentlich wurde, suchten die Fahnder noch nach dem Computer von Christian T. Dass die deutschen Behörden mit ihrer Geduld am Ende waren, sieht man nicht zuletzt daran, dass in Staufen gleich der See abgelassen wurde, um die fehlende Festplatte zu finden. Die Staatsanwaltschaft in Freiburg macht zum Verfahren gegen die Angeklagten noch keine genauen Angaben. Allerdings ahnt man schlimmes, wenn ein Sprecher sagt, die Straftaten lägen «im erheblichen zweistelligen Bereich».

Den Missbrauch gefilmt

Schockierend am Fall ist mittlerweile auch, dass Polizei und Staatsanwaltschaft davon sprechen, dass die Mutter eine «aktive Rolle» in den Straftaten gegen den eigenen Jungen gehabt habe. Die Auswertung des Videomaterials hatte die Mutter belastet. Die mutmasslichen Täter hatten bei den Treffen jeweils den Missbrauch des Kindes gefilmt. Dabei schienen Ermittlungen zu zeigen, dass Berrin T. «freiwillig mitgemacht» habe. Wegen Suizid-Gefahr wurde die 47-Jährige vorübergehend ins Haftkrankenhaus in Hohenasperg verlegt werden. Wie die Badische Zeitung berichtet, könnte die Anklage gegen sie und Christian T. bereits in diesem Frühling erfolgen.