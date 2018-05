Sechseläutenplatz-Streit macht es amtlich: Zürcher sind lauter als die Basler

Und es gibt noch einen Unterschied zwischen Zürich und Basel. So tobt an der Limmat ein Streit um die Nutzung des zwei Fussballfelder grossen Sechseläutenplatzes. Für rote Köpfe sorgt eine Initiative, die verlang, dass der Platz nicht zur «Partyzone» werden dürfe. Zwar besteht eine städtische Regelung, die besagt, der Ort zwischen See und Opernhaus dürfe nur die Hälfte des Jahres bespielt werden, doch hat sich der Stadtrat bei der Vergabe der Bewilligungen nicht allzu diszipliniert darangehalten. Eine Initiative fordert jetzt dreihundert eventfreie Tage. In Basel dagegen ist bei den grossen Plätzen seit dreizehn Jahren alles viel strenger: Im Grossbasel sind die Belegungsregeln am Barfüsserplatz am liberalsten. Hier dürfen pro Jahr 70 Veranstaltungen stattfinden. Darin eingeschlossen sind allerdings die 16 Tage Herbstmesse, so dass noch 56 freie Plätze bleiben würden. Dabei definiert die Regelung des Tiefbauamtes eine Veranstaltung, die «vor 20 Uhr Lautsprecher oder laute unverstärkte Instrumente» einsetzen würde. Deswegen zählten die Neu- und Altwarenmärkte auf dem Barfi nicht als «Veranstaltung». Auch nicht als Veranstaltung gelten die «drey scheenschte Dääg». Die Fasnacht bekommt was Lärm und Bespielungszeit angeht, durchwegs eine Extrawurst.

Fortschrittliche Regelung in Basel

Um 22 Uhr ist grundsätzlich so oder so Schluss mit dem Lärm, so will es der Belegungsplan. In den besonders attraktiven Monaten von Mai bis Oktober dürfen nur 20 Events, wie die Stadt es definiert, auf dem Seibi bewilligt werden. Dazu gehören eben Konzerte oder das Beach Volleyball-Turnier, da dieses einen hohen Animationsanteil aufweisen würde. Wie eine kurze Umfrage zeigt, haben manche Basler bei dieser Belegung schon das Gefühl, auf dem Barfi sei dauernd die Hölle los. Auf Anfrage von barfi.ch spricht Daniel Hofer vom Tiefbauamt von einer «hohen Akzeptanz» der Bespielungspläne. Er sagt: «Die Bespielungspläne, die für sieben Plätze insbesondere die Anzahl Veranstaltungstage regeln, haben sich sehr bewährt. Das Instrument galt bei der Lancierung im Vergleich zu anderen Städten als sehr fortschrittlich.»

60 Veranstaltungen am Münsterplatz

In Zürich dagegen muss etwa der Zirkus Knie zittern. Nimmt das Stimmvolk im Juni die Initiative an, so müsste der riesige Platz vor dem Opernhaus an 300 Tagen frei bleiben, so dass der Zirkus seine Zelte nicht mehr dort aufschlagen könnte. Jetzt schon eine Art Sechseläuten-Platz ist in Basel der Münsterplatz. Beim altehrwürdigen Platz, der vor einigen Jahren vor allem als Car-Parkplatz diente, dürfen 60 Veranstaltungstage belegt werden. In diese Tage eingeschlossen sind bereits das Openair Kino mit 23 Tagen und die Herbstmesse mit 16. Da bleiben gerade noch 21 Tage frei. Daniel Hofer sagt, dieses Kontingent sei für dieses Jahr schon aufgebraucht. Der Platz sei sehr beliebt: «Der Eindruck täuscht in Bezug auf die Auslastung der Kontingente. Neben dem Kasernenareal sind die Veranstaltungskontingente auf dem Münsterplatz am stärksten ausgeschöpft.»

Trambahnhof Marktplatz

Noch ruhiger als auf dem Sechseläutenplatz ist es auf dem Marktplatz. Hier können 40 «laute» Veranstaltungen beantragt werden, davon dürfen nur 20 «bassintensiv» sein. In der Praxis kommt da wohl am ehesten der Start- und Ziel-Anlass des Stadtlaufes in Frage. Sonst bleibt der Marktplatz ein Trambahnhof und die Gelegenheit ein Selfie vor dem Rathaus zu schiessen. Während es im Grossbasel schnell Mais wegen Lärm gibt, hat das Kasernenareal im Kleinbasel am meisten Belegungstage. Hier dürfen an 160 Tage «laute» Veranstaltungen stattfinden. Und noch ein kleiner Trost: Kinder gelten nicht als Lärm.

Streit mit Tradition

In Zürich hat der Streit um den Sechseläutenplatz seit über hundert Jahren Tradition: Früher zahlten die Hausbesitzer gar eine Ruhesteuer, nur damit auf der begehrten Fläche am Seebecken keine Grossanlässe durchgeführt werden dürfen. Die Stadt liess sich die Ruhe 1941 mit 30'000 Franken bezahlen. In Basel dagegen sorgt das Tiefbauamt für Transparenz. Online (hier würde ich das Wort online mit dem Link verknüpfen) können die Basler nachsehen, was genau, wo läuft. Daniel Hofer stellt klar, dass es in der Stadt auch viele Veranstaltungen an Orten ohne Bespielungspläne gebe.

Dass Zürcher und Basler dennoch viel gemeinsam haben, wird sich zeigen, sobald das Wetter schön bleibt. Die Zürcher stimmen über einen Platz ab und die Basler werden wieder über das Rheinbord streiten, das sich dann erneut in eine riesige Grillmeile und Partyzone für eine ganze Region verwandeln wird.