Segeln auf dem Rhein? Ja, das geht!

Die Sonne scheint wieder über Basel und die Menschen zieht es an den Rhein. Ja der Rhein, im Sommer der unbestrittene Mittelpunkt unserer Stadt. Das Rheinschwimmen ist mittlerweile ja schon fast europaweit bekannt und auch Wasserfahren hat in der Schweiz eine lange Tradition. Doch auch Trendsportarten wie das Wake-Surfen und Stand-up-paddling, kurz SUP, sind in Basel angekommen. Und Sportevent-Manager Christian Müller will Basel noch diesen Sommer mit einer stehenden Welle zum Surfhotspot machen.

Doch auch eine Sportart die eigentlich eher auf Seen und dem Meer praktiziert wird, kann man in der Region Basel betreiben: Das Segeln. In der Region gibt es sogar zwei Segelclubs. Der Basler und der Pratteler Segelclub. Beide segeln beim Rhein-Stausee oberhalb des Kraftwerks Augst-Wyhlen bei Kaiseraugst. Der Rhein ist an dieser Stelle etwa 190 bis 200 m breit und die Strecke bis nach Rheinfelden 5 Kilometer lang. Die Strömung ist abhängig vom Pegelstand, meist jedoch so gering, dass nicht nur bei Westwind (Wind gegen die Strömung), sondern auch bei Ostwind (mit der Strömung) gesegelt werden kann. Nicht erlaubt ist das Segeln auf dem Rhein innerhalb der Stadtgrenzen, hier hat die Rheinschifffahrt Vorrang. Nur ganz selten gibt es während Wassersportveranstaltungen die Möglichkeit auch auf dem Rhein in Basel zu segeln.

Mit der Veranstaltung «heRheinspaziert» bietet sich diese Gelegenheit gleich am nächsten Sonntag, dem 10. Juni. An diesem Tag laden die Wassersportvereine der Stadt zu kostenlosen Schnupperkursen ein. Darunter auch die beiden Segelclubs der Region.

©Basler Segel Club

Der SC Pratteln hat zurzeit 123 Mitglieder davon etwa 50 Aktive. Ein Kreis von ungefähr 30 Personen trifft sich während der Segelsaison regelmässig beim Schwimmbad Kaiseraugst. Der SCP besitzt einige Jollen (Vaurien und Piraten) zu Ausbildungszwecken und zur Nutzung durch die Aktivmitglieder des Clubs. Dadurch wird es auch Personen ohne eigenes Boot möglich den Segelsport aktiv und auch preisgünstig zu erleben. Und auch beim Basler Segel-Club stehen zwei Jollen, ein Pirat und Vaurien, zur Verfügung.

©Basler Segel Club

Den Basler Segel-Club gibt es bereits seit über 70 Jahren. Mit Glück konnte damals in Kaiseraugst ein Ufergrundstück gemietet werden, dessen Eigentümer mehrfach gewechselt hatten. Auf diesem Ufergrundstück haben die Clubmitglieder in harter Fronarbeit eine zweckmässige Hafenanlage und ein Clubhaus gebaut. Der Club zählt zurzeit etwas über hundert Aktivmitglieder. Ahoi!