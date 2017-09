Sex, Drogen und Hintermann: Reinacher Gemeindepräsident flieht vor Asylheimaffäre

Rücktritt ja, Einsicht nein. Gemeindepräsident Urs Hintermann ist nach Streitereien in der SP Reinach zurückgetreten. Aber Einsicht: Fehlanzeige. Während Hintermann erst einmal auf Tauchstation geht und keine Medienanfragen beantwortet, spricht er auf seiner Homepage von einer Hetzkampagne gegen sich: «Fast meine gesamte Energie und Arbeitszeit sind durch diese Kampagne gebunden.»

Was genau Urs Hintermann da gearbeitet hat, bleibt rätselhaft. Weder die Öffentlichkeit, noch der Reinacher Einwohnerrat bekamen nach einer Interpellation von Caroline Mall je Antworten auf die drängenden Fragen. Hintermann der die Sitzung in der letzten August Woche schwänzte, prangerte dafür die Journalisten und die Parlamentarier an. So schreibt er: «Es ist schon traurig, zu erleben, wie sich die SP Reinach selber demontiert und wie naiv sich ihre Einwohnerratsmitglieder von einem Journalisten vor den Karren spannen lassen.» Auch die Einwohnerrätin Farideh Eghbali bekommt ihr Fett weg: Hintermann sieht die ehemalige Betreuerin des Asylheims als «Auslöserin der Krise».

Schweigen erkauft

Damit zeigt der Gemeindepräsident wie sehr er den Bezug zur Realität verloren hat. Denn es war Eghbali, die neben anderen Betreuern im Asylheim die Missstände der Gemeinde meldete. Es war aber nicht Farideh Eghbali die Drogen und Alkohol während der Nachtdienste konsumierte, es war auch nicht die Eghbali, die kleine Jungen belästigte oder Frauen begrabschte. Dafür warf Hintermann Eghbali heraus und berief aus diesem Anlass im Gemeindezentrum Reinach eine Medienkonferenz ein. An diesem Mittwochnachmittag machte Hintermann öffentlich, dass Eghbali nicht führbar sei, sich nicht an Weisungen und Absprachen halte und sie darum zunächst freigestellt sei und dann gekündigt werde.

Es kam anders. Die Gemeinde kündigte Eghbali nicht. Diese arbeitete zwar auch nicht mehr, bezog aber weiter ihren Lohn. Damit wollte sich die Gemeinde das Schweigen der Sozialarbeiterin kaufen. Hintermann und der Gemeinderat drohten links und rechts mit Anzeigen, ungeschickte Mails des Gemeindepräsidenten hatten den Weg in die Medien gefunden. Da weder Hintermann noch der Gemeinderat es schafften, die Affäre aufzuklären und endlich im Asylheim aufzuräumen kam es anschliessend zu Gegenklagen. Aber im August gab sich der Gemeindepräsident noch siegesgewiss. Er schrieb: «Der Gemeinderat Reinach sieht den Strafanzeigen einer Mitarbeiterin gegen mehrere Behörden- und Verwaltungsvertreter mit Gelassenheit entgegen und sieht darin eine Chance, dass verschiedene der Unterstellungen, die seit geraumer Zeit insbesondere von einer Lokalzeitung gegen ihn erhoben werden, dadurch von unabhängiger Seite ausgeräumt werden können.

«Ich habe mich getäuscht.»

Heute hat Hintermann dann doch kalte Füsse bekommen. Er schreibt zwar unversöhnlich: «Ich bin als Gemeindepräsident davon ausgegangen, dass Mitglieder unseres Parlaments, und insbesondere Mitglieder der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission, die Gebote, die unser Rechtsstaat an ein faires Verfahren stellt, achten und hochhalten. Ich stelle heute fest: Ich habe mich getäuscht.» Wieder meint Urs Hintermann die Gemeinde sitze in einer Informationsfalle, weil sie sich zu «Arbeitskonflikten» aus rechtlicher Sicht nicht äussern dürfe. Es war aber ausgerechnet der Reinacher Gemeinderat, der gleich eine Medienkonferenz einberufen hatte, um genau diese Details über Farideh Eghbali den Medien zu präsentieren und sie schliesslich gleich auch noch schriftlich als Medienmitteilung zu verschicken. Kein Wunder reagierte das Reinacher Parlament vor einer Woche nicht begeistert, als der Gemeinderat wiederum keine Antworten lieferte.

Am Ende sind es diese Antworten, die hinter dem Rücktritt von Urs Hintermann stecken. Nicht nur wird die Affäre um das Reinacher Asylzentrum von einer externen Stelle untersucht, auch die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) des Parlamentes wird die Geschichte durchleuchten. Damit kommt schlussendlich ans Licht, wie lange sich die Verantwortlichen gesträubt hatten, die Missstände um das Asylzentrum anzupacken. Und darum hat Urs Hintermann jetzt die Notbremse gezogen und ist zurückgetreten. Er ist schlicht vor den Untersuchungen geflüchtet.

