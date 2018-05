Singerhaus: Vom Jugendstil-Prunkbau zur Problem-Immobilie

1914 bereisten Christian Singer-Kauffmann und der Architekt Ernst Eckenstein deutsche Grossstädte. Sie recherchierten für den geplanten Prunkbau, der bald in der Nordwest-Ecke des Basler Marktplatzes stehen sollte. Von Anfang an war klar, dass dieses neue Haus zur Fassade des Stadthauses passen und dessen Stil übernehmen würde. Als Herzstück des Gebäudes war ein Café vorgesehen.

Vorbild aus Berlin

Ein Vorbild für dieses Café fanden die beiden Herren in Berlin. Zwei Stockwerke wurden auf innovative Art und Weise zu einem grossen, prachtvollen Raum zusammengezogen. Diese Einheit ist auch von aussen sichtbar. Eine originelle Pilaster-Architektur fasst den ersten und den zweiten Stock zu einer Einheit zusammen. Über die Farbe der Fassade wurde lange beraten, man entschied sich am Ende für den vornehmen Othmarsinger Muschelsandstein, der eine ganz spezielle warme Farbtönung aufweist. Die auffälligen Reliefs wurden von der Bildhauerei Brühlmann in Stuttgart entworfen.

Hohes Parterre, straffe Konsolen

Zudem wird das Ganze von einem einfachen Geländer aus Schmiedeisen zusammengehalten, das eine schmale Terrasse – getragen von straffen Konsolen – abgrenzt, die einst dem Aufstellen von Cafétischchen dienten. Das hohe Parterre des Singerhauses war bei seiner Planung ganz gezielt für Bäckereien und Konditoreien gedacht gewesen.

Speziell und ausgetüftelt

Und prachtvoll war der grosse, zweistöckige Café- und Teeraum, das Herz des Hauses, das ganz im Jugendstil gehalten war. Geschwungene Treppen, eine Galerie mit Kojen und Nischen, hohe Fenster, Statuetten und ein mächtiger, prunkvoller Leuchter prägten den Raum. Dessen Farbgestaltung war – wie die gesamte Inneneinrichtung – speziell und ausgetüftelt. Nebst dem Grand Café wurde im Haus ein Automatenrestaurant eingerichtet. 1916, als das Singerhaus nach einjähriger Bauzeit eröffnet wurde, der letzte Schrei.

Aus der Zeit gefallen

Zunächst war das Haus eine Sensation, das Café sehr gut besucht, die feine Gesellschaft gab sich ein Stelldichein. Doch schon bald fiel das Gebäude aus der Zeit. Schon in den frühen 1970-iger Jahren wurden im zweistöckigen Prunkraum eine – provisorisch wirkende – Kinoleinwand und eine Projektionskabine aufgestellt, das Grand Café mutierte zum Kino «Cinémirroir», einer Heimstätte des gehobenen Filmschaffens, sowie der Nachmittagsvorstellungen für Kinder.

Kino im Keller

In den späten 1970-igern wurde dann im Kellergeschoss des Hauses das gemütliche Kino Club eingerichtet, das nach einiger Zeit plötzlich zu einem Pornokino mutierte, und dann wieder in den Studiomodus zurückgeschaltet wurde. Heute gibt es im Singerhaus kein Kino mehr.

Schmuddelphase

Nicht nur das Lichtspiel machte in der in der Nordwest-Ecke des Marktplatzes eine schmuddelige Phase durch. Zeitweise wurden grosse Teile des Gebäudes zu einer Indoor-Rotlichtzone. Dann beherbergte es hintereinander eine ganze Reihe von Restaurants und Clubs, die alle nicht richtig in die Gänge kamen, der neuste Versuch mit einem Club ist zurzeit im Gang.

Wo bleibt die Würde?

Ansonsten wirkt diese wunderbare Basler Jugendstil-Gebäude heutzutage seltsam verloren. Man würde sich ein innovatives Gesamtkonzept wünschen, welches dem einmaligen Singerhaus – endlich – seine alte Würde zurückgibt.

