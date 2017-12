So feierte Basel Weihnachten anno dazumal

Es ist noch dunkel in Basel. Vereinzelte Strassenlaternen tauchen die Gassen in ein schummriges Licht, Schneeflocken tänzeln durch die Luft. Männer und Frauen in Uniformen reihen sich nebeneinander ein, ganz hinten thront eine Laterne auf einem langen Stock. Ausser ihnen ist noch niemand unterwegs. Knapp sechs Uhr in der Früh zeigen die Zeitmesser in Basler Stuben. Die Tannenbäume stehen sorgfältig geschmückt neben den Kaminen. Alles schläft, einsam wacht das Heilsarmee-Korps in den Gassen. Sie stimmen ein Weihnachtslied an und ziehen los. Sanft erwachen die Basler, wecken ihre Kinder, damit sie den singenden Zug nicht verpassen mögen. Schnell ans Fenster! Und schon sind die Uniformen fast wieder um die nächste Ecke verschwunden, ihre Stimme hallt noch zwischen den Häuserwänden, gedämpft von der weissen Pracht, die sich wie feiner Zucker über die Stadt legt. Es ist Weihnachten, vor ein paar Jahrzehnten.

«Ja, damals sind die Leute gerne früher aufgestanden», sagt Gerhard Wyss vom Heilsarmee Korps Basel. «Heute machen wir das nicht mehr, damit niemand geweckt wird. Dafür halten wir einen Gottesdienst ab, an dem alle eingeladen sind.» Die Erinnerung an den singenden Zug bleibt. Ein schöner Brauch, der heute nicht mehr ist.

Der Traum von einer weissen Weihnacht

«Früher hatten wir Schnee. Sind mit der Familie und Nachbarn am Nachmittag in den Wald spazieren gegangen», erinnert sich ein barfi-Leser. Weisse Weihnacht ist eine Hoffnung, die jedes Jahr wieder aufblüht. Meist muss man sie dann wieder fallen lassen und auf nächstes Jahr verschieben. Basel im Schneekleid war früher auch kein jährliches Bild. Aber wenn es schneite, dann richtig, wie Fotos aus dem Archiv von «Verschwundenes Basel» belegen. Um die Weihnachtszeit kramten die Bebbi ihre Ski aus dem Keller und bewegten sich so durch die Gassen und Strassen. Feiertagseinkauf auf Skiern, das war möglich:

Der heute mit Drämmli geschmückte Centralbahnplatz war noch kein stark frequentierter Verkehrsknoten, wie heute. Man überquerte ihn mit dem Auto – falls möglich. Dicke Schneeschichten verzauberten den Platz in ein traumhaftes Wintergemälde. Verständlich, wenn Touristen sich bei ihrer Ankunft schon in den Alpen dachten:

Das Christkind-Glöckli

Nach dem Festtagsschmaus mussten sich die Kinder in ein anderes Zimmer zurückziehen. Denn das Christkind kommt vorbei und wenn es gesehen wird, nimmt es die Gschänkli wieder mit. So sassen die Kleinsten voller Vorfreude im Nebenzimmer, hübsch angezogen, denn es ist ja ein hoher Feiertag. Hat das Christkind wohl den Brief erhalten, auf dem alle Wünsche fein säuberlich notiert sind? Wie sieht es wohl aus? Und war es etwa gleich alt wie die Kinder selbst? Fragen, die durch die Köpfe rasen, während sie auf das ersehnte Klingeln warten. Denn das Christkind lässt immer sein Glöckchen singen, sobald alles für die Bescherung bereit ist. Gerne stellt sich der Binggis vor, ein goldenes Ferslein durchs Fenster doch noch erspäht zu haben.

Da ertönt der himmlische Klang und die Kinder dürfen endlich wieder zurück in die Stube. Inzwischen ist der Christbaum hell erleuchtet, die Kerzen brennen und sogar ein paar Wunderkerzen werden jetzt angezündet. Unter dem Baum die farbenfroh verpackten Geschenke, auf die sich die Kleinen schon so sehr freuen. Aber zuerst wird gesungen, aus voller Kehle. O Tannenbaum, Stille Nacht, Stärn vo Bethlehem. Dann endlich beginnt die Bescherung. Und das Christkind hat wirklich an alles gedacht.