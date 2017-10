So früh wie selten: Ganz Basel hustet und schnieft, bereits Vorboten der Grippe?

Tatsächlich trifft man in der ganzen Stadt auf Triefnasen. Basler Apotheken melden ungewöhnlich früh und in namhafter Menge Kundschaft, die über juckende Riechorgane, schmerzende Hälse, Fieber und Husten klagt. Der unerwartet abrupte Übergang vom schönen Spätsommer- zu kälteren Herbst- und Wintertagen hat zur Folge, dass wir uns heuer schneller erkälten als üblich. Viren haben dieses Jahr leichtes Spiel, die oft noch immer viel zu leichte Garderobe erledigt den Rest. Und Erkältungen sind, besonders in den ersten Tagen hoch ansteckend, es gibt übrigens mehr als 200 Virenarten, die als Übeltäter in Frage kommen.

Doch wenn sich die Symptome vor allem im Anfangsstadium ähneln, eine Erkältung ist keine der saisonalen Grippen und diese sind laut Auskunft beim Bundesamt für Gesundheit noch nicht in der Schweiz angekommen. Doch fern sind sie nicht, gut wer sich jetzt rasch darauf vorbeugend vorbereitet.

Laut seriösen Quellen in den Herkunftsländern droht speziell strenge Grippesaison

Von einem anstehenden besonders starken Grippejahr will Kantonsapothekerin Esther Ammann noch nicht sprechen. Zwar werde zum Beispiel aus Australien von einer stärkeren Grippe berichtet, ob und in welcher Form diese in Europa ankomme, könne man gegenwärtig aber noch nicht sagen. Die Grippeviren verändern sich rasch und eine sichere Beurteilung werde deshalb erst vorgenommen, wenn die alles andere als harmlose Krankheit dann da sei.

Alle Jahre wieder: vorbeugen, vorbeugen, vorbeugen

Wirklich neue Tipps haben weder die Kantonsapothekerin, noch barfi.ch. Aber die dringende Bitte, die bekannten Möglichkeiten sich weitgehend zu schützen, endlich ernst zu nehmen. Die Grippewellen der vergangenen Jahre, forderten jeweils über 2'000 Menschenleben. Da auch das Grippe-Virus über Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen verbreitet wird, sollten Nase und Mund beim Niesen also unbedingt bedeckt werden. Der «Käfer» kann auch über unsere Hände in die Schleimhäute der Augen oder des Munds gelangen. Deshalb wird häufiges Händewaschen empfohlen.

Am besten meidet man grössere Menschenansammlungen und verzichtet auf kurzen Wegen auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Ein Spaziergang hie und da an der frischen Luft stärkt zudem das Immunsystem. Klingt alles sehr banal, ist aber wissenschaftlich belegt.

Ob zu Recht, oder Unrecht schnell in den Bereich der Ammenmärchen abgeschoben: Einige Mediziner schwören auf Zink. Das Spurenelement zeigt Studien zufolge präventive Wirkung. Auch Chili und Ingwer können helfen, verfügt die Ingwerwurzel doch über antibakterielle Wirkung und hemmt die Vermehrung von Viren. Zudem wirkt sie entzündungshemmend und kann ins Essen oder als Tee aufgekocht genossen werden. Der scharfe Chili fördert die Durchblutung der Schleimhäute und hilft auch bei verstopften Nasen.

Fakten zur Grippe

Die Grippe ist eine akute und hoch ansteckende Viruserkrankung der Atemwege. Sie äussert sich schwerwiegender als eine gewöhnliche Erkältung und tritt häufig im Herbst und Winter auf.

Sie breitet sich äusserst schnell aus, vornehmlich innerhalb der Familie und am Arbeitsplatz. Aber auch bei jedem anderen engeren Kontakt mit Menschen.

Zu den Symptomen gehören: laufende Nase, generelles Unwohlsein, Kopf- Hals- und Gliederschmerzen, plötzlich auftretendes hohes (über 38 °C) Fieber oder trockener Husten.

Die Dauer einer Grippe ist unterschiedlich, sie kann zu einem Arbeitsausfall von 3-6 Tagen führen.

Noch ganze 7 Tage nach Ansteckung ist Grippe übertragbar.

Die Krankheit kann zu schweren Komplikationen wie einer Lungenentzündung führen und im äussersten Fall tödlich enden.

Das Virus kann an verunreinigten Flächen 2 Tage überleben.

Der Kontakt von infizierten Patienten mit anderen Personen, sollte bis es wieder besser geht, wenn möglich vermieden werden.

Unbelehrbaren Besserwisser, bei Euck piekt’s wohl: nicht schimpfen – impfen!

Zu guter Letzt und allen Impfgegnern zum Trotz sei auch in diesem Jahr wieder darauf hingewiesen: Die beste Vorbeugung gegen die Grippe bietet die Impfung. «Diese soll möglichst zwischen Mitte Oktober und Mitte November erfolgen, da es etwa ein bis zwei Wochen dauert, bis ein optimaler Schutz erreicht ist», sagt die Kantonsapothekerin. In Basler Apotheken wird ab dem 23. September geimpft. Der harmlose Stups erhalten Sie aber auch direkt bei Ihrem Hausarzt. Die Impfung hilft übrigens nicht nur Ihnen, sondern all den Lieben, die Sie ohne diesen Schutz anstecken können. Hören Sie nun endlich auf, sich selber zu belügen. Mögen Ihre Argumente noch so einleuchtend klingen, es sind und bleiben Ausreden. Pflasta!