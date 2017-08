Es ist ein Traum aus Fachwerk und Wasserläufen: Das Dalbeloch, also das St. Alban-Tal. Von einem der letzten Stadttore Basels geht die Reise zur Stadtmauer und dem heute märchenhaft erscheinenden Dalbedych entlang. Es ist einer der letzten Flecken in der Stadt und wirkt wie in einer Zeitkapsel gefangen. Doch ein Blick aus der Luft zeigt: Die Moderne ist trotz allem Denkmalschutz nicht aufzuhalten.