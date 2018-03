Stadtrundfahrten im City-Bus: Mit 30 Passagieren pro Tag schon rentabel?

Im April 2016, also genau vor zwei Jahren, erhielt der mit 37 Quadratkilometern flächenmässig kleinste Kanton des Landes den ersten Sightseeing-Bus der Schweiz. Lanciert wurde das Projekt vom Pratteler Unternehmer Michael Trummer zusammen mit Basel Tourismus. Damit erhielt die Stadt ein Stück Grossstadtfeeling.

Nach gut zwei Jahren fällt den Baslern und Baslerinnen jedoch vor allem die auffällig rote Farbe und die auffällig vielen leere Plätze des Busses auf. Um herauszufinden, wie es sich in Basel als Tourist anfühlt und ob sich dieser Bus überhaupt rentiert, löste barfi.ch eine zweistündige Rundfahrt mit dem Touribus durch Basel. Kurz vor 12 Uhr steige ich beim Tinguely-Brunnen in den Bus und kaufe ein Ticket für 24 Franken. Während des Winterfahrplans, der von November bis April gilt, fährt der Bus Mittwoch bis Sonntag dreimal täglich zu 14 Haltestellen quer durch Basel. Im Sommer gibt es Montag bis Freitag viermal täglich die Möglichkeit Basel mit dem Bus zu erkunden.

Als der Bus pünktlich um 12 Uhr zur Rundfahrt losfährt, bin ich der einzigen Gast. Für 37 Personen würde er Platz bieten. Und da am vergangenen Donnerstag gerade die Baselworld in Basel begonnen hatte und mit ihr viele Gäste von nah und fern angereist waren, bestand durchaus Hoffnung nicht ganz alleine bleiben zu müssen. Der Bus ist verglast, sodass man einen unversperrten Rundumblick geniessen kann. Zudem würden sich die Fenster an den Seiten auf der ganzen Länge öffnen lassen, dafür war es jedoch leider noch etwas zu kalt.

Basler Regierung pro Touribus

Vom Tinguely-Brunnen führt uns die «BaselCitytour.ch» zunächst an der Elisabethenkirche vorbei zum Bahnhof SBB. Unterwegs setzte ich mir die Kopfhörer auf und hörte gespannt den Informationen des mehrsprachigen Audio Guides zu. Auf einem I-Pad, das an jeder Rücklehne des Vordersitzes installiert ist, gibt es gleichzeitig zu allen Informationen noch passende historische Bilder. So erfährt man, dass das Kaffee «Zum Kuss» im De-Wette-Park früher ein Totenhaus war, dass an der Heuwaage einst das Heu für den benachbarten Zoo gewogen wurde und später dann die Elefanten des Zolli. Die Informationen wechseln je nach Station auf der Route automatisch und überall erfährt man Historisches und Wissenswertes.

Ein grosses Problem des Touristenbusses ist, dass die Innenstadt grösstenteils auto- und auch busfrei ist. Somit müssen die Touristen Sehenswürdigkeit wie das Basler Münster, den Spalenberg und das Kleinbasler Rheinufer zu Fuss erkunden.

Doch da die Basler Regierung das Angebot von Stadtrundfahrten für Touristen begrüsst und die Busse als Beitrag zum Tourismusstandort sehen, will sie das Problem mit den Fahrverboten nun ändern. Dafür beantragt sie dem Grossen Rat eine Motion zu überweisen, mit der Erweiterung der bisherigen Strecke der Rundfahrtbusse möglich wird. Damit der Touristenbus in Zukunft auch zum Basler Münster fahren kann, ist eine Anpassung der Verordnung betreffend Ausnahme-Zufahrt in die Innenstadt notwendig.

Für Busmiete.ch AG vor allem ein Werbetool

Hinter dem Angebot «BaselCitytour.ch» steckt Michael Trummer mit dem Busunternehmen Busmiete.ch AG aus Reinach. Der Unternehmer trägt das finanzielle Risiko ganz alleine. Die Stadt Basel und Basel Tourismus helfen einzig bei der Vermarktung der Touristenattraktion. Nach nun gut zwei Jahren zieht Michael Trummer eine durchaus positive Bilanz. «Der Bus hat die Erwartungen erfüllt. Nur die Wintermonate sind sehr harzig. Von Mai bis Oktober läuft es besser, da haben wir im Schnitt 900 Touristen pro Monat an Bord». Laut Trummer war der Juli im letzten Sommer mit 1050 Besuchern der stärkste Monat. Dafür waren im Januar nur gerade 350 Touristen im Bus durch Basel unterwegs. «Mit 30 Personen am Tag ist für uns der Bus leicht rentabel» gibt Trummer über die finanzielle Situation Auskunft. «Der Bus ist für Busmiete.ch AG vor allem auch ein Werbetool», so Trummer weiter.

Als der Bus die Heuwaage, Synagoge und das Spalentor passierte, nach einem Abstecher zum Hotel Les Trois Rois und einem fünfminütigen Fotostop beim St. Johanns-Rheinweg über die Dreirosenbrücke ins Kleinbasel gefahren ist, vorbei am Stücki und dem Dreiländereck, der Kaserne, war ich immer noch der einzige Passagier im Bus. Auch als der Bus zur letzten Schleife ansetzte: Am Rhein entlang zum Rocheturm und dem Tinguely-Museum, zurück ins Grossbasel, vorbei am Papiermühle Museum und dem Kunstmuseum und die nach zwei Stunden Rundfahrt beim Theater endet, herrscht immer noch Stille im City-Bus.

Die Frage, ob das nur daran liegt, ob der Bus nicht zu allen Sehenswürdigkeiten Basels fahren darf oder daran, dass Basel für den Tourist auch zu Fuss einfach zu erkunden ist, lässt sich vielleicht dann beantworten, wenn der Grossen Rat dem City-Bus eine Ausnahmebewilligung erteilt.

