Stau vor Basels Toren: die unmögliche Spalentor-Kreuzung

Jeden Abend rollt die Blechlawine vor Basels berühmtesten Postkartensujet über den Asphalt. Vor dem Spalentor treffen Autos auf Fussgänger, Velofahrer auf Bus- und Tramlinien. Und alle wollen an ihr Ziel. Gerade zu Spitzenzeiten am Morgen und nach Feierabend, führt das zu Stau. Da stimmen die Zeitangaben im neuen Imagefilm von Basel Tourismus ganz bestimmt nicht mehr: Wer hier im Stau steht, hat ziemlich sicher mehr als fünfzehn Minuten, um zum Ziel zu gelangen.

Die Linie 30 mittendrin

Nicht nur der Individualverkehr behindert sich hier gegenseitig, auch die öffentlichen Verkehrsmittel tragen ihren Teil dazu bei: Die Tramlinie 3 und die beiden Buslinien 30 und 33 sind mitten im Verkehrschaos. Vor allem eine stark frequentierte Buslinie erschwert die Situation: «Während der Hauptverkehrszeiten verkehrt die Buslinie 30 sogar im 3.5-Minuten-Takt», erklärt Nicole Stocker, stellvertretende Kommunikationsleiterin des Bau- und Verkehrsdepartements. «Zudem sind hier auch viele Fussgängerinnen und Fussgänger unterwegs, die die Strassen queren wollen – darunter zahlreiche Studenten, die den beliebten 30er-Bus intensiv nutzen und hier ein- und aussteigen, um zur Uni oder abends dann Richtung Bahnhof oder nach Hause zu fahren.»

Das Chaos in den Griff zu bekommen sei keine einfache Aufgabe, und doch versuche man die Situation laufend zu verbessern, heisst es beim Verkehrsdepartement. «Hierbei helfen uns die detaillierten Daten des Verkehrsrechners, der die Situation laufend erfasst und uns die Möglichkeit gibt, die Ampeln so einzustellen, dass ein möglichst optimaler Verkehrsfluss zu Stande kommt», erläutert Stocker. Das Ampelsystem funktioniere übrigens dynamisch. Soll heissen, dass es sich dem Verkehrsaufkommen anpasst, damit dieser so flüssig laufe wie möglich. Nur die Ampeln alleine können nicht alles richten, denn es gibt noch eine höhere Gewalt im Basler Strassenverkehr: «Wie ebenfalls in ganz Basel geniesst der Öffentliche Verkehr Priorität – das ist in der Kantonsverfassung so festgeschrieben», so Nicole Stocker.

Alle Parteien beeinträchtigt

Nur hilft das den Buschauffeuren in Stausituationen nicht viel. «Generell lässt sich sagen, dass insbesondere die Linie 30 auf ihrem Weg stark dem Individualverkehr ausgesetzt ist, wie auch andere Buslinien», sagt BVB-Sprecherin Sonja Körkel. «Stockt der Verkehr, stehen auch unsere Busse im Stau.» Dazu brauche es nicht viel, schon ein falsch parkiertes Auto kann die grünen Riesen beeinträchtigen. Besonders für die Buslinie Richtung Bahnhof ist dies eine Herausforderung, fahren doch viele Passagiere mit, die rechtzeitig einen Zug erwischen möchten. Ihr Stresslevel wird dann erhöht, wenn der vorherige Bus in Sichtweite kommt – und noch immer im Stau steht. Der Verkehrskollaps beim Spalentor wirkt sich wie einen Rattenschwanz auf die ganze Innenstadt aus.

Gewinner gibt es beim Spalentor-Verkehr keine. Hier leiden alle Verkehrsteilnehmer gleichermassen unter der überfüllten Kreuzung. Wer auf dem Arbeitsweg durch muss, rechnet besser eine halbe Stunde zusätzlich ein. Und wer so lange im Stau steht, dem verleidet auch die schöne Postkartenansicht des Spalentors.