Streitgespräch: Stürzt sich der FCB mit offenen Augen ins Elend?

Trainer

Ken Steiner:

Es war ein mutiger Entscheid vom neuen FCB-Sportchef Marco Streller, seinen ehemaligen Nati-Kollegen, Raphael Wicky, zum Trainer der ersten Mannschaft zu ernennen. Viele erwarteten einen erfahreneren Trainer, gar einen grossen Namen oder die Rückkehr von Thorsten Fink, der an die vergangen erfolgreichen Jahre anknüpfen sollte. Doch Streller entschied sich für den im Profibereich noch unerfahrenen Wicky. Und das war und ist meiner Meinung nach, trotz des schlechten Starts in die Rückrunde, die vollkommen richtige Entscheidung. Wicky verfolgt seit Beginn seiner Amtszeit eine klare Philosophie. Im Spiel des FCB ist seine Handschrift deutlich sichtbar und Wicky lässt seine Mannschaft äusserst variabel spielen. Die erfolgreichen Resultate im Herbst in der Meisterschaft und vor allem in der Champions League, sind der Beleg für seine Arbeit. Und ich bin überzeugt, dass der FCB auch im Frühjahr wieder gross aufspielen kann. Und wer weiss, vielleicht reicht es doch noch um YB abzufangen.

Nathan Leuenberger:

Er kam, trainierte, siegte und am Schluss wurde er sogar von den Baslern zumindest akzeptiert. Und schon war er wieder weg: Urs Fischer. Gerade als man sich aneinander gewöhnt hatte. Nun steht da schon wieder ein Neuer an der Seitenlinie, auch wenn er schon seit Jahren Teil des FCB ist. Wicky brachte ein neues System – frischen Wind, wenn man so sagen will. Die Spielweise von Fischers FC Basel bestach weniger durch Spektakel, war dafür äusserst effizient und durchdacht. Unter dem Walliser scheinen einzelne Spieler teils verloren auf ihrem Posten. Die junge Mannschaft braucht einen erfahrenen Trainer am Spielfeldrand, diese kann Wicky mit seiner Jugendtrainer-Erfahrung bei bestem Willen noch nicht bieten. Wenn die Mannschaft wieder frisch aufgebaut werden soll, bräuchte es wenigstens eine Konstante auf der Trainerbank. Und Fischer nach seiner stabilen Leistung von heute auf morgen zu entlassen, ist meines Erachtens immer noch der grösste Fehlentscheid, den der FC Basel bei seiner Umstellung getroffen hat.

Transfers

Ken Steiner:

Steffen zu Wolfsburg, Akanji zum BVB. Im Winter verliessen zwei unangefochtene und wichtige Leistungsträger den FCB. Solch tragenden Spieler sind nicht ohne weiteres zu ersetzen. Mit Stocker und Frei wurden zwar zwei Nationalspieler und ehemalige FCB Grössen zurückgeholt, doch sassen beide die meiste Zeit während ihres Ausflüge in die Bundesliga nur auf der Ersatzbank. Die beiden brauchen noch Zeit, bis sie wieder ganz in Basel angekommen sind. Und auch Leo Lacroix benötigt noch ein paar Wochen, bis er sich beim FCB voll integriert hat. Noch im Herbst griffen bei Wickys Mannschaft alle Rädchen ineinander, mit dem Höhepunkt beim Sieg gegen Manchester United im Joggeli. Ein solcher Umbruch in der Winterpause ist für jede Mannschaft schwer zu verdauen und bis alle Rädchen wieder ineinandergreifen, braucht es vor allem viel Arbeit und Geduld.

Nathan Leuenberger:

Die Saison 2017/2018 wird als wilde Achterbahnfahrt in die rotblauen Geschichtsbücher eingehen. Schuld daran sind nicht zuletzt die Transfers, die mitten in der Saison getätigt wurden. Wichtige Eckpfeiler der Basler wurden weggegeben, bevor auch nur ein einziger Erfolg gesichert werden konnte. Die Mannschaft wirkt auf dem Rasen uneinspielt, in Verteidigung und Mittelfeld hat es Löcher, vorne herrscht Ladehemmung. Steffen, der immer gerne nach vorne preschte und oft richtig stand, fehlt im Mittelfeld und das junge Verteidigungstalent Akanji ist ebenfalls weg. Dafür haben wir nun Fabian Frei und Valentin Stocker wieder. Toll. Fabian Frei wurde für halb so viel wieder zurückgeholt, wie er dem FCB damals in die Kasse spülte, Stocker kam gar ablösefrei wieder zurück (Quelle: Transfermarkt.ch). Während ihrer Zeit in der Bundesliga sank ihr Marktwert deutlich, nachdem er während ihrer Zeit in Basel rasant stieg. Nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass diese beiden Spieler noch viel auf dem Rasen zu bieten haben. Wenigstens kann die Muttenzerkurve alte Lieder entstauben, um diese beiden anzupeitschen.

International

Ken Steiner:

Die diesjährige Champions League Saison des FC Basel ist bisher schlicht grossartig. Mit 12 Punkten aus 6 Partien erreichte der FCB souverän die Achtelfinals. Und das in einer Gruppe mit allesamt europäischen Topmannschaften. Benfica Lissabon, ZSKA Moskau und Manchester United. Im Achtelfinale musste der FCB beim Heimspiel gegen Manchester City zwar viel Lehrgeld bezahlen, doch gegen die Mannschaft von Pep Guardiola mussten das auch schon andere und grössere Mannschaften als der FCB. Magische Nächte in der Königsklasse sind zwar wunderschön und emotional, man sollte jedoch niemals vergessen, dass diese Spiele eine Zugabe sind und keine Selbstverständlichkeit für eine Mannschaft aus der Schweiz. Es kann und muss nicht der Anspruch des FC Basel sein, jedes Jahr in der Champions League für Furore zu Sorgen. Geniessen wir also alle noch die kommende und vielleicht noch einmal magische Nacht nächsten Mittwoch in Manchester.

Nathan Leuenberger:

Dass der FC Basel diese Saison in der Champions League viel richtig machte, ist neidlos anzuerkennen. In der Gruppenphase hatte man das Glück mit einem schwächelnden Benfica Lissabon, ZSKA Moskau und Manchester United, denen man schon früher auf Augenhöhe begegnen konnte, gepaart wurde. Die Euphorie war gross, als man sich mit einem guten zweiten Platz für die K.O.-Phase qualifizieren konnte. Dann der Dämpfer bei der Auslosung: das wohl stärkste europäische Team soll der nächste Gegner sein. Es folgt auch gleich die erwartete Klatsche im Joggeli, bei der Rotblau mit 0:4 auf den Boden der Realität zurückgeholt wurde. Das Abenteuer Champions League darf man für dieses Jahr abhaken, denn ein Sieg in der Höhe, wie es nötig wäre, ist realistisch gesehen einfach unmöglich. Nicht, nachdem der FC Basel es in den letzten vier Spielen verpasste, auch nur ein Tor zu schiessen.

Saison

Ken Steiner:

Aus im Cup Halbfinale gegen YB. 11 Punkte (8 Punkte – ein Spiel weniger) Rückstand auf die Berner in der Meisterschaft. Ein Jahr zum vergessen? Trainer sofort entlassen? Ist die neue Führung bereits gescheitert? Nein! Nach 8 Titel in Folge ist man hier in Basel verwöhnt. Doch 8 Titel in Folge sind eine absolute Ausnahme und sicher auch ein Ausweis für die super Arbeit, die die letzten 10 Jahre beim FCB gemacht wurde. Und auch wenn diese Saison ein paar Spiele mehr verloren gingen als in den letzten Jahren, erreichte man in der Champions League sensationell die K.O – Phase. Zudem muss auch YB ein Lob ausgesprochen werden, für die Arbeit welche in Bern betrieben wird. Die Mannschaft um Trainer Adi Hütter hat sich seit zwei Jahren kontinuierlich entwickelt und man konnte ihn Ruhe arbeiten, ganz Bern lechzt nach dem ersten Titel seit 30 Jahren und genau so treten die Berner in dieser Saison auch auf. Doch um den Berner bereits zum Titel zu gratulieren finde ich es noch deutlich zu früh. Ich traue der Mannschaft von Raphael Wicky definitiv noch einen fulminanten Schlussspurt zu.

Nathan Leuenberger:

Es geht nicht darum vom Erfolg verwöhnt zu sein. Acht Titel in Folge ist nicht Normalität, aber es setzt einen Qualitäts-Standard. Wenn dieser von einer Saison zur nächsten ausbleibt, dann ist eine gewisse Enttäuschung meines Erachtens gerechtfertigt. Es ist ja nicht so, dass der FCB in den letzten Jahren tatenlos auf dem Rasen rumsass und die Erfolge in den rotblauen Schoss fielen. Dafür wurde geackert. Diese Motivation, welche wir uns aus den letzten Jahren gewohnt sind, fehlt zurzeit einfach. Selbst eine hochmotivierte Muttenzerkurve, die selbst beim Training aufläuft, um die Spieler anzufeuern, scheint daran nichts zu ändern. Klar, YB ist in guter Form, aber einen solch grossen Abstand, wie wir es zurzeit an der Tabellenspitze sehen, rechtfertigt das nicht. Man kann dabei nicht von einem «guten zweiten Platz» sprechen. Dieser Meistertitel scheint nun doch ein wenig zu weit entfernt, als dass er dieses Jahr noch realistisch wäre. Die FCB-Führung beginnt am besten jetzt schon mit der Planung für die nächste Saison. Das soll allerdings nicht heissen, dass wieder alles umstrukturiert werden soll. Wicky braucht die Erfahrung. Dringend. Und die Fans brauchen zumindest wieder einmal ein Goal, dass sie wenigstens Wissen, dass der FCB noch lebt.

Wollen auch Sie Stellung dazu nehmen? Hier geht es zur Facebook-Diskussion.