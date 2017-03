Sunntigsmimpfeli: Als die Elefanten auf Stadtbummel gingen

Am Mittwoch ist die neue Elefantenanlage «Tembea» nach dreijähriger Bauzeit eröffnet worden. Abwechslungsreich soll das Leben in «Tembea» sein. Früher erlebten die Elefanten vom Basler Zolli immer wieder ereignisreiche Spaziergänge: Nicht durch den Zoo, sondern damals durch die ganze Stadt. Der Tierpfleger Peter Wenger erinnert sich an diese aussergewöhnlichen Ausflüge.