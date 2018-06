Sunntigsmimpfeli: Andy Warhol in Basel «Schweizer Geld ist das schönste»

Andy Warhol war schon ein Weltstar als er 1980 am Basler Flughafen ein Interview gab. Der scheue Künstler steht auf dem Flugfeld und fotografiert ein Flugzeug. Danach stellt er sich dem Schweizer Fernsehen für zwei Fragen zur Verfügung.

Der introvertierte Künstler gab nur wenig von sich preis. So auch im Basler Interview. Auf die Frage, was ihm die von ihm fotografierten schönen, berühmten und reichen Leute bedeuten, gibt er als Antwort: «Sie bedeuten mir Schönheit, Berühmtheit und Reichtum». Diese Antwort ist nicht sehr tiefsinnig, passt jedoch zu seinem Image. Er wart wortkarg, stilisierte sich selbst zur Ikone der New Yorker Kunstszene. Auf die zweite Frage des Schweizer Fernsehens, was Geld für ihn sei, sagt er: «Geld ist nur Papier, das schön aussieht. Schweizer Geld ist das schönste». Immerhin. Was er wohl zu der neuen Notenserie sagen würde?