Sunntigsmimpfeli: Eisbär Luzi - von der Mutter verstossen, mit der Flasche aufgezogen

Die Eisbärenanlage im Basler Zolli wurde 1932 für vier bis fünf Tiere erbaut. Die Nachzucht in Zoos erwies sich jedoch als äusserst schwierig. Bereits 44 Jahre vor Knut in Berlin zogen der damalige technische Leiter des Zollis, Paul Steinemann und seine Frau Zita den Eisbärenjungen Luzi mit der Flasche auf. Unterstützung erhielten sie von ihrer Französischen Bulldogge Bichette. Eisbärenmutter Dadiana, die Luzi und sein Schwesterchen im November 1963 zur Welt gebracht hatte, akzeptierte den Nachwuchs nicht. Das weibliche Jungtier verstarb auch nur wenige Tage nach der Geburt an einer Infektion. Eisbärenbub Luzi sollte zum Liebling aller Baslerinnen und Basler werden.

Trauriges Ende eines Publikumslieblings

Mit nur 675 Gramm war Luzi bei der Geburt ein noch blinder, tauber und zahnloser Winzling. Die Handaufzucht sollte ein 24-Stunden-Job sein. Alle zwei bis drei Stunden erhielt Luzi ein Fläschchen und stand am 40. Tag bereits auf seinen vier Beinen. Weil Luzi bald sehr kräftig wurde, konnten die Steinmanns ihn nicht mehr in ihrer Wohnung halten. Auch die täglichen Spaziergänge durch den Zoo wurden zu gefährlich. Weil er von Menschen aufgezogen wurde, konnte Luzi auch nicht in die Eisbärengruppe integriert werden und wurde deshalb im Raubtierhaus untergebracht. Knapp einjährig und bereits 80 Kilo schwer wurde er in einen französischen Privatzoo abgegeben, wo er leider infolge einer misslungenen Wurmbehandlung starb.

Vor über 50 Jahren ereignete sich ein schlimmer Unfall, als ein Kind ins Eisbärengehege fiel und dabei getötet wurde. Im Oktober 1997 verstarb mit Triplette die letzte Eisbärendame im Basler Zolli. Damit waren die arktischen Tiere nach 65 Jahren gänzlich aus dem Zoologischen Garten Basel verschwunden. Aus Tierschutzgründen verzichtete der Zolli fortan auf Eisbären.

