Sunntigsmimpfeli: Tipps von Lohnhof-Häftlingen

Als der Lohnhof noch ein Gefängnis war, verfassten die Insassen eine eigene kleine Broschüre mit Tipps für sich selbst, einen «Führer durch das kriminelle Basel». Die sogenannte «Arbeitsgruppe Lohnhof» gab so ihr hinter Gittern angeeignetes Wissen rund um das Strafverfahren in Basel als Direktbetroffene weiter. Herausgeber aber war dann kein Geringerer als die «Gewerkschaft Erziehung», die noch heute - wenn auch in anderer Form - Teil des VPOD ist.