Supertrend Krabbelfood: Ist überhaupt noch Vegi, wer Mehlwürmer isst?

«In diesem Tempo wird die Zeit kommen, wenn Menschen ihre eigenen Babys fressen, weil sie reich an Protein sind», schreibt eine Facebook-Nutzerin in der Kommentarspalte eines Videos zum Foodtrend Insekten. Der Grund: die Schweiz ist das erste europäische Land, in dem Insekten als Nahrungsmittel verkauft werden. Diese Nachricht ist jetzt auch in den internationalen Medien angekommen und schlägt hohe Wellen. «Widerlich! Bitte haltet diese armen Würmer von euren Tellern fern. Seid Vegetarier», schreibt die Dame weiter.

Mit ihrer Meinung steht die Vegetarierin nicht alleine. Allerdings gibt es auch Vegis, die dem Konsum von Insekten nicht ganz abgeneigt sind. Diese würden den Krabbelfood zumindest gerne mal probieren oder ihn dann auch gleich gänzlich in den Speiseplan aufnehmen. Dürfen die sich denn künftig überhaupt noch Vegetarier nennen? Sind sie – der Verlockung des Mehlwurms erlegen – richtiggehend Abtrünnige?

Erlaubte Ausnahme: Einzeller

Da kommt es zu Unstimmigkeiten in der Community. Für Renato Pichler, Präsident und Geschäftsführer von «swissveg», ist klar: «Personen, die absichtlich Tiere essen, sind keine Vegetarier. Einzige Ausnahme bilden Bakterien bzw. Einzeller. Die Tierart spielt hierbei keine Rolle.» Coop scheint sich sicher: Insektenfood ist kein Fleisch. Denn der Detailhändler hat bei der Einführung seine Insektenburger nicht zwischen Kotelett und Entrecôte gehängt, sondern hübsch bei den veganen «Délicorn»-Produkten eingereiht.

Wer jetzt nachschauen und vielleicht selbst probieren möchte, wird wohl enttäuscht. Die Insektenprodukte sind in den meisten Filialen bereits ausverkauft, teilt Coop gegenüber barfi mit. Auch im Online-Shop «Coop@Home» sind sie nicht mehr erhältlich. Beliebt sind sie also, die Krabbelprodukte, wenn vielleicht auch nur aufgrund der Neugierde. Entwarnung für wahre Fans: Bis Ende Woche soll es wieder eine Lieferung geben und auf Ende September wird die Produktion ausgeweitet.

Würmchen aus artgerechter Aufzucht und Haltung

Hinter den Coop-Produkten steckt das Zürcher Start-Up «Essento». Die Firma kommt mit der Produktion aber nicht so ganz nach: Produziert werde nämlich alles noch von Hand und daher könne auch nur eine kleine Anzahl an Produkten hergestellt werden, erklärte das Unternehmen. Zudem müssen die Insekten aus Belgien und Österreich importiert werden – die krabbeln ursprünglich nämlich gar nicht in der Schweiz. Sie werden aber in «artgerechter Haltung» gezüchtet.

Das gibt es bei uns noch nicht; analog zum «Schweizer Fleisch» existiert das Label «Schweizer Insekt» noch nicht. Setzt sich der Trend aber durch, wären natürlich Investitionen in Insektenfarmen angezeigt. So lange sich aber selbst die Vegetarier dem Trend verwehren, dürfte es noch eine Weile bei den belgisch-österreichischen Krabbeltieren bleiben.

