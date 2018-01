Swissbau: Vom Joker fürs Sexgewerbe zum Tummelplatz für Nerds

Es ist ein Mann aus dem Volke, der an der Swissbau heute um zehn Uhr zur Schere greift. Bundesrat und Landwirt Ueli Maurer aus Hinwil wird das Band durchschneiden und damit die Baumesse eröffnen. Die unterdessen alle zwei Jahre stattfindende Fachmesse für die Baubranche bringt rund 100'000 Leute nach Basel. Die Besucher stammen vor allem aus der Schweiz und wie man munkelt, sollen in gar nicht so fernen Zeiten vor allem die sonst braven Innerschweizer im Kleinbasel für wilde Zeiten gesorgt haben.

Grosser Handwerker-Bereich

Der Basler Plättlileger Beat H. trauert diesen Zeiten etwas nach: «Das waren wildere Zeiten früher, da ging man etwa mit Kunden und Gästen noch viel öfter in den Ausgang. Heute stehen bei der Swissbau die Informationen im Vordergrund.» Maximilian Grieger von der Messe Schweiz dagegen erklärt, man habe in der Halle 1 immer noch einen grossen Handwerker-Bereich, einen Baustellen-Werkhof. «Wir stellen eigentlich nicht fest, dass die Swissbau intellektueller geworden ist.»

Eine spontane Anfrage bei der Bermuda Bar zeigt bei lautem Sound im Hintergrund, dass sich die Aufregung vor der grossen Baumesse in Grenzen hält. Man freue sich über alle Gäste, die kommen würden, um «den Alltag zu vergessen», aber stelle während der Swissbau keinen besonders grossen Andrang mehr fest. Auch beim FKK-Club ist auf der Homepage noch die Januar-Aktion zu sehen. Selbst hier scheint man also der Messe gelassen entgegenzusehen.

Bis spät in die Nacht unterwegs

Architekten und Planer stellen mit 37 Prozent die grösste Gruppe an der Baumesse und ein Blick auf die Veranstaltungen und das englische Motto «Collaboration» der Swissbau zeigen schnell, dass die ganze Bauerei anspruchsvoller und vernetzter geworden ist. Zwar schwärmt Beat H. davon, dass früher die ganze Branche bis spät in der Nacht unterwegs gewesen sei. Relativiert aber: «Es war aber schon früher nicht so, dass da alle ins Puff gingen oder man lange um die Häuser zog, denn schliesslich geht es bei einer Messe auch immer darum, Kunden und Geschäftspartner zu treffen.» So habe er schon früher ein dicht gedrängtes Programm und nicht immer Zeit zu feiern gehabt.

Er meint philosophisch: «Es ist wohl wie bei vielen Dingen, es sind einfach ein paar Leute, die stark auffallen und das hat den Eindruck hinterlassen, es sei sehr viel los.» Da sieht er die Vergangenheit allerdings etwas verklärt. Doch unbestreitbar ist, dass sich die Branche in den zwei letzten Jahrzehnten stark verändert habe. «Das hat auch die Baumesse verändert.» Trotzdem dürfte es heute im minderen Basel mit Sicherheit zum Auftakt der einzigartigen Messe wesentlich fröhlicher zu- und hergehen, als an einem gewöhnlichen Dienstagabend. Wo sonst, wenn nicht bei der «Baumesse» darf für einmal «kein Stein auf dem anderen» bleiben?