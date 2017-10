TGV Basel-Paris wird teurer Business-Zug: Ohne WLAN

Der TGV hat ein Problem: Seit den Pariser Attentaten vom 13. November 2015 fahren weniger Besucherinnen und Besucher nach Paris. Deutlich weniger. Im Herbst 2016 hat TGV bekannt gegeben, dass die Firma einen Verlust von fünf Millionen erlitten habe. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, investiert die Marke «TGV Lyria», eine Kooperation der SNCF mit den SBB, in die Zukunft. Die Geschäftsleute sollen wieder mit dem Zug nach Paris fahren, und dafür die neue Klasse «Business 1ère» nutzen. Ab dem 10. Dezember werden im TGV die Neuerungen umgesetzt. «Die neuen Angebote sind mitunter ein Dank und eine Antwort an die vielen Reisenden aus Zürich, welche per Bahn nach Paris reisen. Sei es beruflich oder privat», sagt Alexandre Oberson, Kommunikation TGV Lyria.

Immer einen Platz frei

Ein Angebot, das die SBB – oder beispielsweise die österreichische ÖBB – schon seit Jahren anbieten. Die neuen Abteile im TGV sind ideal, um während der dreistündigen Fahrt nach Paris ein Meeting vorzubereiten. «TGV Lyria» lockt die Passagiere damit an, dass jederzeit ein Platz frei sein wird, auch wenn man einen Zug verpasst hat. Zudem ist ein Drei-Gang-Menu im Ticketpreis inkludiert sowie gratis Zeitungen und Zeitschriften. «Wir erweitern dabei erheblich die bisherige erste Klasse um entsprechende Zusatzleistungen, und dies zu einem Fixpreis (nicht geyieldet), der dem heutigen 1. Klasse Flex Preis entspricht», erklärt Alexandre Oberson. Von Zürich nach Paris in rund vier Stunden kostet ein Ticket 260 Schweizer Franken, ein stolzer Preis für eine Anpassung der Klassen.

Noch stolzer, wenn man bedenkt, dass auf weiten Teilen der Strecke kein 3G oder 4G WLAN zur Verfügung gestellt werden kann, wie Andreas Bergmann, Chef von «TGV Lyria» gegenüber «Le Temps» einräumt. Doch es bestünde eine Zusammenarbeit mit Start-Ups, die den Passagieren so schnell wie möglich einen Internet-Zugang bieten würde. «Bis 2020, Zeitpunkt an dem wir auch unser neues Rollmaterial einführen werden, möchten wir diese Schwachstelle in unserem Angebot ausgemerzt haben. Alle unsere Kundinnen und Kunden sollen dann mit stabilen Wifi-Verbindungen arbeiten können», so Alexandre Oberson.

Neue alte Reiseklassen

Das Luxus-Reiseangebot hat «TGV Lyria» im Rahmen des Modernisierungsprojektes lanciert. Andreas Bergmann sagt in «Le Temps», dass es neu drei Reiseklassen geben werde, fast wie früher im Flugzeug: Neben der Luxusklasse «Business 1ère» wird es die erste Klasse, die «Standard 1ère» geben. Dort wird ein Ticket knapp sechzig Franken kosten. Die Passagiere werden mit angenehmeren Sitzen und etwas mehr Service angelockt als sie in der Holzklasse antreffen würden. Diese wird weiterhin existieren.

Eine Änderung wird alle Klassen freuen: Der Reinigungsservice, bisher oft bemängelt und oft fehlend, soll nun neu in allen Zügen unterwegs sein. Auch im digitalen Bereich möchte «TGV Lyria» die Passagiere erreichen. Im November wird es eine App geben, die die Benutzerfreundlichkeit gross schreibt. Doch leider kann sie in den «TGV Lyria» Zügen von Basel nach Paris nicht genutzt werden. Denn das WLAN wird fehlen.

