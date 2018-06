Tag der Entscheidung: So geht es für die Schweiz in Russland weiter

Wer kommt weiter? Wer scheidet aus? Wer wird Gruppensieger? Wer ist der Gegner im Achtelfinale? Alles Fragen die sich Fussballfans vor den letzten Gruppenspielen stellen. Heute Abend fallen die Entscheidungen in den Gruppen E und F. Und die Ausgangslage ist in beiden Gruppen höchst spannend. In der Schweizer Gruppe E liegen Brasilien und die Schweiz punktgleich auf den Plätzen 1 und 2. Mit einem Punkt weniger lauert Serbien dahinter. Heute Abend um 20 Uhr trifft die Schweiz auf Costa Rica und Brasilien spielt zeitgleich gegen Serbien.

Ähnlich spannend ist die Ausgangslage in der Gruppe F. Mexiko ist mit 6 Punkten an der Spitze. Dahinter folgen mit 3 Punkten Deutschland und Schweden. Warum das wichtig ist? Weil diese drei Mannschaften die möglichen Achtelfinalgegner der Schweiz sein könnten. Der erste der Gruppe E trifft auf den zweiten der Gruppe F und umgekehrt.

Die Schweiz wird also bereits vor dem Spiel gegen Costa Rica wissen, wer sich in der Gruppe F durchgesetzt hat. Ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, ist schwer zu sagen. Klar ist, die Nati sollte besser auf Sieg spielen und nicht gross taktieren, auf wen man im Achtelfinale treffen könnte.

Das Regelwerk der Fifa sieht vor, dass bei Punktgleichheit zunächst die bessere Tordifferenz aus allen Spielen entscheidet, dann die höhere Anzahl geschossener Tore. Liegen zwei Teams selbst dann noch immer gleichauf, entscheidet die Direktbegegnung. Da die Schweiz gegen Brasilien unentschieden gespielt hat, ist es möglich, dass gar das letzte Kriterium vor dem Losentscheid zur Anwendung kommt: das Fairplay-Ranking.

Die verschiedenen möglichen Szenarien zeigen: Die Schweiz hat sehr grosse Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase.

So klappt's mit dem Gruppensieg

Wenn der Sieg der Nati höher ausfällt als jener von Brasilien, oder wenn die Südamerikaner gleichzeitig nicht gewinnen, zieht die Schweiz als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.

Viele Möglichkeiten für Platz 2

Wenn die Nati den zweiten Platz holt, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Das mit Abstand langweiligste aber sicherste Szenario ist, wenn die Schweiz gegen Costa Rica unentschieden spielt. So ist sie in jedem Fall als Gruppenzweite für die Achtelfinals qualifiziert, völlig unabhängig davon, wie das zweite Spiel ausgeht.

Spannender wird es, wenn die Nati Costa Rica 2:0 schlägt und Brasilien 2:1 gegen Serbien gewinnt, dann kämen beide Teams auf eine Tordifferenz von 5:2. Die Fairplaywertung müsste entscheiden. Und weil die Schweiz bis jetzt 4 gelbe Karten auf dem Konto hat (eine mehr als Brasilien) und 8 Fouls mehr begangen hat, zöge sie, Stand jetzt, den Kürzeren und wäre als Gruppenzweiter im Achtelfinale.

Die Schweiz könnte sich sogar eine Niederlage leisten und wäre immer noch zweiter, wenn Brasilien gegen Serbien gewinnt oder Unentschieden spielt oder wenn Serbien gewinnt und die Schweiz weniger hoch verliert als Brasilien und/oder in der Fairplaywertung besser abschneidet.

Die Nati scheidet aus wenn...

Doch aufgepasst! Die Schweizer Nati kann trotz den bisherigen Leistungen an dieser WM auch noch Ausscheiden. Nämlich wenn sie verliert und Serbien gegen Brasilien nicht so hoch gewinnt, dass die Schweiz gegenüber Brasilien die bessere Tordifferenz aufweist und/oder in der Fairplaywertung besser abschneiden würde.

Und was ist mit Deutschland?

Dieselben Rechenspiele wie wir sie in der Schweiz tätigen, machen auch unsere nördlichen Nachbarn. Nach der Niederlage gegen Mexiko und dem Last-Minute Sieg gegen Schweden, kann Deutschland sowohl noch Gruppenerster- oder zweiter werden, aber auch eine historische Heimreise antreten. Doch Hand aufs Herz, wer in Basel wünscht sich nicht ein Kräftemessen mit dem aktuellen Weltmeister aus Deutschland?

Und so erreicht Deutschland das Achtelfinale:

... wenn Deutschland mit mindestens zwei Toren Unterschied gegen Südkorea gewinnt.

... wenn das DFB-Team gegen Südkorea gewinnt und Schweden nicht gegen Mexiko gewinnt.

... wenn das DFB-Team gegen Südkorea gewinnt, Schweden gegen Mexiko gewinnt, und Deutschland bei gleicher Tordifferenz der Teams nicht die wenigsten geschossenen Tore hat.

... wenn die Mannen von Jogi Löw gegen Südkorea unentschieden spielen und Schweden gegen Mexiko verliert.

... wenn Deutschland gegen Südkorea unentschieden spielt und Schweden ebenfalls ein Remis gegen Mexiko erzielt. Dann muss Deutschland mehr oder gleich viele Tore bei seinem Unentschieden erzielen als Schweden.

... wenn das DFB-Team gegen Südkorea verliert und Schweden gegen Mexiko verliert. Dafür müsste Deutschland hoffen, dass Schweden mit dem gleichen Ergebnis verliert wie das DFB-Team gegen Südkorea.