Tag der deutschen Einheit: Kommt, ihr Nachbarn, und zahlt es uns bitte heim!

Wir gehen alle gerne über die Grenze: Im Deutschen einkaufen und speisen und auch sonst was fürs Vergnügen tun, denn ein einzig Volk von Sparern, das wollen wir sein. Aber halt. Was machen wir, wenn die Deutschen zu uns kommen? Heute ist Tag der Deutschen Einheit, ein ganzes Land hat Feiertag. Und der grenznahe Raum natürlich auch. Traditionellerweise ein Tag, an dem unser Detailhandel jubeln möchte: Denn die Nachbarn wagen sich dann mangels geöffneter Läden auch mal über die Grenze. Der Deutsche, er muss sich dann nicht über den Schweizer ärgern, er kann jetzt selbst ein bisschen Schweizer ärgern.

Kommt und lasst es in Basel krachen

Wie schön also für ihn. Denn wir haben, was er nicht hat: Döner für zehn Franken statt für einen Euro, zum Beispiel. Oder besser gleich im Coop eindecken? Mit einem Swiffer-Tuch für den Haushalt? Gerne, denn das entspricht hierzulande etwa dem Preis einer Maxi-Packung im Rheincenter. Bitte, liebe Nachbarn, lasst es in Basel krachen, bringt den üppig eingenommen Schweizer Franken wieder zu uns. Schliesslich bringen wir ja freiwillig jeden Samstag mindestens die Hälfte unserer Kaufkraft nach drüben. Wär also fair. Von irgendwem muss unsere Innenstadt ja leben, wenn schon nicht mehr von uns.

Zuschlagen – so lange es die Innenstadt noch gibt

Abends dann ins Kino für läppische 19 Franken, klar, dafür könnte man gleich zweimal in den hochpreisigen «Love Seats» des Kinopalasts Rheincenter kuscheln und eigentlich spricht auch sonst nichts dafür, fast überall den doppelten bis sogar den zehnfachen Preis zu bezahlen. Aber es geht ja nicht ums Erlebnis, sondern um die Solidarität. Einen Tag der deutschen Einheit – vielleicht auch noch Allerheiligen – gegen 52 unserer Einkaufs-Samstage in Weil, Lörrach, Freiburg, da sind wir voll dabei, das ist doch ein fairer Tausch, sogar teuerungsbereinigt. Und mit dem 8er-Tram kommt man hier nicht nur bequem an den Basler Arbeitsplatz, sondern auch in die Innenstadt. Denn hey, die haben wir den Weilern immer noch voraus, sagt sogar Oberbürgermeister Dietz. Also: Zuschlagen, so lange es sie noch gibt.

Denn wir sind doch nicht wahnsinnig, oder?

Wo wir schon dabei sind: Auch immer Ärger mit dem Friseurtermin, so gegen das Wochenende hin, in den hübschen Lörracher Salons? Ja, wir auch. Wenn Tante, Onkel, Mutter, Grossmuter, Vater halt schon alle gebucht haben und die Neffen und Nichten auch noch gleich auf den Stuhl setzen, schliesslich sind wir doch nicht wahnsinnig und zahlen hier 60 Franken für einen Herrenschnitt im Schweizer Salon oder sogar 170 Franken für einen Damentermin, nein, also die deutsche Kollegin macht das auch wunderbar und für die Hälfte des Geldes. Kein Wunder bei den Schweizer Preisen, da verarmt man ja, der Steuervogt schenkt einem auch nichts und das Angebot wird auch immer dünner. Ich meine, gibts überhaupt noch Traditionsgeschäfte in der Innenstadt? Eben. Traurig ist das! Und der Service erst. Immer schlechter.

Aber nicht vergessen: Mehrwertsteuer zurückverlangen

Also, liebe Nachbarn, ärgert uns: Überbucht unsere Friseursalons, hierzulande Coiffeur genannt, stürmt unsere Läden, parkiert alles zu, sofern ihr einen Parkplatz oder ein geeignetes Parkhaus findet, ja, stürmt die Innenstadt, bringt euren hart verdienten Euro in die Schweiz, wie ihr es vor 50 Jahren mit der Deutschen Mark schon getan habt. Kauft die Läden leer, füllt die Kofferräume, vergesst nicht, die Zolldeklaranten zu belangen und immer schön die Mehrwertsteuer zurückfordern. Lasst uns wenigstens heute an dem teilhaben, was wir euch immer wochenends antun. Damit wir auch mal mitbekommen, was man da so alles ertragen muss, wenn zu Feiertagen die Einkaufswütigen Regale räumen. Vielleicht wissen wir uns dann auch wieder besser zu benehmen, wenn wir bei euch drüben sind. Und falls nicht, wären wir zumindest angesichts des Tagesumsatzes für den Moment einigermassen quitt.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.