Tambourmajor: Unser Metronom aus Fleisch und Blut

Die Herausforderung besteht darin, den Morgestraich anzusagen, während die Kirchenglocken der alten Stadt am Rheinknie vier Mal schlagen – und nicht etwa erst dann, wenn die Lichter gelöscht sind. Das «Marsch» erklingt beim letzten Glockenschlag, ein triumphaler Befehl, leicht gedämpft durch die Larve. So beginnt die Basler Fasnacht, angesagt von jenen rauen Stimmen der stolzen Tambourmajore, die keinen Widerspruch dulden. – Schliesslich will auch niemand widersprechen. Ganz im Gegenteil.

Hohes Ehrenamt

Das Amt des Tambourmajors als Anführer von Militärtambouren und Militärmusikern ist seit dem Spätmittelalter belegt; wer dieses Amt bei traditionellen schottischen Pipes & Drums ausführt, heisst übrigens Pipe Major. In der britischen Armee gibt es Tambourmajore offiziell seit Mitte des 17. Jahrhunderts. Es handelt sich dabei um ein Ehrenamt, das aber nicht mit einem militärischen Rang verknüpft sein muss. Auch ein einfacher Soldat kann Tambourmajor sein. Entscheidend ist, dass er die Trommelrufe und Märsche, die er dirigiert, sehr gut kennt.

Mit der Lizenz zur Züchtigung

Der Job ist auch alles andere als ungefährlich. Auf dem Schlachtfeld führte der Tambourmajor seine Trommler und Musiker an und hatte auch die Pflicht, das Spiel mit seinem Schwert zu verteidigen. Gleichzeitig führte er auch die Proben seines Spiels an und war berechtigt, seine Leute bei schlechtem Spiel oder disziplinarischen Verstössen mit Stockhieben zu züchtigen.

Dies hat er natürlich nicht mit seinem «Tugh» (englisch) oder «Küs» (deutsch) getan, so die korrekten Bezeichnungen des Tambourmajor-Stägge, sondern mit einem Rohrstock oder mit einer Reitgerte.

Dann die Reverenz

Spätestens seit dem 19. Jahrhundert kam die Rolle des Tambourmajors nach Basel, zusammen mit der Aufwertung des Basler Trommelns, das von Napoleons Tambouren und deren eleganter Technik beeinflusst war. Bald schon wurden die Tambourmajore zu einem Blickfang in jedem Zug, mit ihren mächtigen Larven, ihrem entschiedenen Stockschwung und ihrer traditionellen Reverenz: Jener Begrüssung, die sie einander erweisen, wenn zwei Cliquen aneinander vorbeilaufen.

Und ein prächtiger Stockwurf!

Einige Majore sind zudem Meister des Stockwurfs. Wer dies probieren will, muss vorher allerdings gut üben, denn es gibt nichts Peinlicheres, als ein fliegender Stock, der nicht aufgefangen wird. Heute gibt es natürlich super-leichte Stücke aus allerlei modernen Materialien, die das Werfen erleichtern.

Früher gab es nur massive Hartholzstöcke mit Metallknauf, die ein gewissen Gewicht aufwiesen. Zudem ist es die Pflicht des Tambourmajors, die Märsche korrekt anzusagen – deshalb die heisere Stimme – und abzuwinken.

Die Geschichte mit der Züchtigung fehlbarer Spielmitglieder ist allerdings – mancher mag es bedauern – längst passé.