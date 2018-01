Tannenbaumweitwurf: mit der BLT durch Frankreich zum seltsamsten Sport der Region

Je nach Glaubensauslegung und Familientradition muss der Christbaum am Dreikönigstag, spätestens aber bis am 2. Februar aus dem Wohnzimmer verschwunden sein. Jeder Tag danach, ist ein Zeugnis mangelnden Ordnungsbewusstseins oder Faulheit. Seit 2011 allerdings nicht so in der Gemeinde Rodersdorf: Wer möchte, kann heuer seine noch vor kurzem schmucke Tanne am Freitag, dem 12. Januar um 18.30 zum jährlichen Tannenbaumweitwerfen bringen und vor Publikum sportlich entsorgen.

Der weite Wurf ist reine Formsache

Es ist ein Kampf gegen die natürliche Form des struppigen Geschosses: Weihnachtsbäume sind denkbar aeroundynamisch. Ihre ausladenden Äste gleichen Bremsklötzen, nicht Flügeln. Deshalb ist der kräftige Schwung beim Wurf von grosser Bedeutung. Aber wichtig sind auch die eingesetzten Tannensorten: Die edlen, dicht benadelten Nordmanntannen fliegen schlecht, dürftigere Rottannen dagegen sind leichter und flugfreudiger. Pech hat, wer seine Tanne gut gepflegt hat: Ein ausgetrockneter Baum wirft sich weiter als eine gut gewässerte und dadurch schwere Tanne. Für einmal zahlt es sich aus, wer nicht nur beim Baumkauf, sondern auch bei der Pflege gespart hat.

Die Tradition jung, und erfrischend frei erfunden

Das Tannenbaumwerfen wurde von Gemeinde-Vizepräsident Roland Mathes ins Leben gerufen. Er wollte mit dem 2011 frisch gegründeten Feuerwehrverein etwas für die Gemeinde tun, aber «sicher nichts Traditionelles». Das ist ihm nur bedingt gelungen. Denn im sechsten Jahr nach der Erstausgabe hat der Wettstreit durchaus bereits den Status einer Tradition erreicht.

Woher dem Initianten die Idee zur seltsamen Sportart kam, weiss er nicht. Möglicherweise durch einen Werbespot des skandinavischen Möbelhauses IKEA. Am St. Knuts-Tag werden die Weihnachtsbäume in Schweden vom Schmuck befreit und aus dem Fenster geworfen, was der Einrichtungsriese weltweit auf den Fernsehgeräten zeigte, um auf sich aufmerksam zu machen.

Inzwischen hat sich der neue Brauch des Weitwurf-Wettkampfs wie ein Strohfeuer verbreitet. Gleich mehrere Orte beanspruchen für sich, die offizielle Weltmeisterschaft auszutragen. Roland Mathe stört das nicht. Internationale Medien berichten immer wieder verwundert. Und im solothurnischen Rodersdorf hat man seinen Spass.

Wann kommt der Tannenbaum-Fosbury-Flop?

In der jungen Sportart herrscht noch keine Einigkeit über die ideale Technik. Ob «Überkopfschleuderwurf», «Drehschleuderwurf» oder «Stoßwurf», was das beste Resultat bringt, ist unklar. Drehtechniken wie beim Hammerwerfen sind beliebt, führen aber zu unvorhersehbaren Resultaten, Stosswürfe gelten da als zielgenauer, bringen nur leider weniger Weite. Veteran Mathes empfiehlt eine Kombination aus Dreh- und Stosskraft. Den Baum wie einen Speer zu werfen, scheint naheliegend, führt aber selten zu Glanzresultaten. Zu wenig Schwung, zu viel Gehölz im Gesicht. Das Tannenbaumwerfen wartet noch auf den eigenen Fosbury-Flop.

«Wir wären natürlich stolz, wenn bei uns die entscheidende Technik erfunden würde. Wir arbeiten jedenfalls hart daran.» Geworfen wird in drei Kategorien, eingeilt nach Baumgrösse. Kugeln und Lametta müssen entfernt werden. Eine geschmückte Kategorie für den Schönheitspreis einzuführen, sei laut Mathes nicht geplant. Nach dem Wettbewerb gibt es für alle Raclette und Bier von der dorfeigenen Brauerei. Den Sieger erwartet einen Gutschein für den nächsten Weihnachtsbaum.

