The Doors of Glaibasel

Türen wecken Neugier. Was befindet sich dahinter? Manche wirken einladend, andere eher abschreckend, wieder andere sind neutral, verraten in keiner Weise, was sich dahinter befinden könnte.

Es gibt dekorierte Türen, ja pompöse sogar, welche die Wichtigkeit eines Gebäudes unterstreichen. Es gibt schmucklose, rein funktionale Türen, Ein- und Ausgänge ohne Glanz und Gloria halt.

Es gibt grossmäulige Tore – und versteckte Türchen, die nur Eingeweihten bekannt sind.

Im Glaibasel sind all diese Formen vertreten. Begleiten sie uns auf unserem Rundgang durch die mindere Stadt. Vielleicht ist ja auch die Tür zu Ihrem Haus auf unserer Montage vertreten. Die eigene Haustüre ist bekanntlich die schönste von allen; vor allem, wenn wir nach Feierabend Stalldrang haben – oder nach einer langen Reise wieder nachhause kommen, denn die eigene Haustüre hat jene ganz besondere Botschaft: Heimat!

