Tierfriedhof Läufelfingen: Inzwischen finden selbst Menschen dort ihre letzte Ruhe

barfi.ch hat den stillen Platz der eigenen Region besucht. Betritt man den Tiergottesacker, er liegt etwas erhöht am Wisenberg am Dorfende von Läufelfingen, wähnt man sich in einem bunten Garten. Viele Blumen und noch mehr Tierskulpturen säumen die Wege der mittlerweile über 1'600 Gräber. Hier liegen Hunde, Katzen und andere Tiere begraben, die von ihren Besitzern nicht einfach stillos entsorgt werden wollten. Einer der treusten Besucher, der seine Hamster hier bestatten liess, kam acht Jahre lang jeden Donnerstag vorbei. Mitten in dieser grossen, stillen Oase liegt ein Seerosenteich umrandet von wunderschönen blauen Irisen sowie Hummeln, Bienen, Eidechsen, Molchen, und Libellen. Sogar die geschützte und als Glögglifrosch bekannte Geburtshelferkröte hat sich hier angesiedelt.

Der Teich ist ein Paradies für viele Kleintiere.

Am Weiher ist auch der vor zwei Jahren verstorbene Ehemann zusammen mit seiner geliebten Hündin Diana beigesetzt. Sorgen um die Finanzierung und die viele Arbeit seien ihm zu viel geworden. Dabei war klar, dass die Initiantin und Besitzerin Marlies Mörgeli ihren Mann an keinem anderen Ort begraben wollte. Der blaue Stuhl «Im Himmeli» erinnert für immer an ihn. Mittlerweile sind vier weitere Menschen hier begraben. Auch im Tod wollen sie ihrem geliebten verstorbenen Tier nahe sein.

Hier ist auch Urs Mörgeli begraben.

Idyllischer Ort der Trauer und Freude

«Doch die Besucher kommen nicht nur, um ihrer verstorbenen Haustiere zu gedenken», sagt Marlies Mörgeli. Am Wochenende schauen viele auch nur auf einen Kaffee und Schwatz vorbei, um den idyllischen Flecken oberhalb von Läufelfingen einfach so zu geniessen. Oft bringen sie ihre neuen Vierbeiner mit. «Es gibt hier Platz zum traurig sein, aber auch für das Leben», beschreibt es Marlies Mörgeli. Viele der Kunden und regelmässigen Gäste seien in der Zwischenzeit zu Freunden geworden.

Das Werk zweier Idealisten

Ursprünglich betrieben Mörgelis eine Werbeagentur und besassen Reben. Lange schon hegten sie den Traum eines Tierfriedhofs. Besuche im ältesten Tierfriedhof Europas (gegründet 1899) in Paris inspirierten sie dabei. Zur Verwirklichung ihrer Pläne verkauften sie vor 17 Jahren nicht nur ihre Firma und die Reben. Sie lösten auch ihre Pensionskassengelder auf, um alles Geld in die Realisation des Herzensprojektes zu stecken. Jeden Stock, jeden Weg, jeden Stein und jede Mauer haben Mörgelis auf den 10'000 Quadratmetern mit ihren eigenen Händen gepflanzt und erschaffen.

Kaum vorstellbar, dass hier einmal eine alte Fabrik stand: «der Schandfleck von Läufelfingen», wie die Bewohner ihn nannten. Trotzdem waren die Hürden hoch, bis der Tierfriedhof Realität wurde. Auch eine Umzonung war nötig. So musste u.a. das Bundesamt für Veterinärwesen diese Art von Erdbestattungen zunächst einmal gestatten.

Nur wenige Grabsteine, meist reicht ein einfaches Stück Holz.

Bis Mörgelis das Land erwerben konnten, sollte es ebenfalls dauern. Nach etlichen Wirren kaufte die ehemalige Gemeindepräsidentin Margrit Balscheit als Privatperson das Land und verpachtete es kostenlos an das Ehepaar. Zwei Erbschaften – zum einen von einer Kundin, zum anderen von einem unbekannten Gönner - machten es möglich, dass Mörgelis die 10'000 Quadratmeter Land erwerben konnten. 5'000 Quadratmeter werden zusätzlich gepachtet. Um das viele Land zu bewirtschaften, ein grosser Teil ist Hanglage, braucht es Hilfe. Zur Finanzierung wurde der Förderverein pro Tierfriedhof ins Leben gerufen. Die Mitgliederbeiträge ermöglichen den Betrieb des Friedhofs mit.

Hier sind Tod und Leben nah beieinander.

Erdbestattungen sind die Regel

«Praktisch alle Tiere hier werden erdbestattet», sagt Marlies Mörgeli. Bevor es aber so weit ist, wird das Tier im Turmstübli aufgebahrt, damit die Eigentümer in aller Ruhe von ihren Vierbeinern Abschied nehmen können. Davor werden sie schön gemacht, ihre Augen verschlossen, das Fell gekämmt und auf ein Leinentuch, welches mit Ästen und Blumen dekoriert wird, drapiert. In diesem Leinentuch wird der Tierkörper ins Grab gelegt, mit Erde bedeckt und danach mit Blumen und Tierskulpturen geschmückt. Auf einem einfachen Stück Holz stehen Geburts- und Sterbedaten des verstorbenen Tieres.

Im Turm werden die Tiere aufgebahrt.

Ihren Traum vom Tierfriedhof konnte Marlies Mörgeli sich erfüllen. Trotz Schicksalsschlägen und der vielen Arbeit sei sie nach zwei Jahren Trauerarbeit auch alleine mit ihren beiden Pudeln eine glückliche Frau, sagt Marlies Mörgeli. Auch wenn wohl nur Menschen, die eigene Tiere hielten, oder halten die Bedeutung einer solchen Institution verstehen: für sie ist die Idylle von grosser Bedeutung. Zu belächeln, gibt es da gar nichts.