«To go» or not «to go»: Die Schnellverpflegungs-Epidemie schlägt Basel auf den Magen

Mit der ersten Fastfood-Welle haben sich längst alle abgefunden. Diese hat ohnehin nicht viel mit dem heutigen To-Go-Trend («über d’Gass» – Anm. der Redaktion) zu tun. Doch sie gehört nun einmal zur Geschichte. Der Ursprung allen Übels liegt weit zurück und, wen wundert’s, in den Vereinigten Staaten. Genau genommen im kalifornischen San Bernardino, wo die Gebrüder Richard und Maurice McDonald ihr erstes McDonald’s-Restaurant eröffneten. 1954 schlug der Milchshake-Mixer-Verkäufer Ray Kroc den Eigentümern vor, die Effizienz mit weiteren Fastfood-Restaurants zu erhöhen.

Weltweit 36'258 Filialen beweisen, dass Kroc mit seiner Strategie richtig lag, als er den Brüdern 1961 die Rechte an der Marke für 2,7 Millionen Dollar abschwatzte. Das klingt nach einer grossen Summe, doch Kroc hatte die ehrlichen Brüder buchstäblich über die Ausgabetheke gezogen. Das Gründerpaar sollte fortan an seiner Idee keinen müden Cent mehr verdienen. Der Nachfolger hatte mit Knebelverträgen und üblen Tricks dafür gesorgt. Autsch: Die letzten bekannten Umsatzzahlen stammen aus dem Jahr 2015 und betrugen über 25 Milliarden(!) US Dollar.

Seit 1976 ist der Burgerbrater mit einer Genfer Filiale auch in der Schweiz vertreten. 1979 folgte in Basel das erste McDonald’s der Deutschschweiz, ausgerechnet am Barfüsserplatz. Im legendären, historischen Restaurant Farnsburg. Weitere 163 Filialen in der Schweiz und Liechtenstein sollten folgen. So weit so gut.

Doch seit wenigen Jahren hat sich das To Go-Verhalten der Basler Bevölkerung verändert. Drastisch. Die Treppen der alten Gässli, wie auch die vielen von der Innenstadt zur Verfügung gestellten Sitzgelegenheiten, haben sich über Nacht in wilde Restaurants verwandelt. An den Bus- und Tramhaltestellen, ja sogar im Gehen, wird auf Teufel komm raus gegessen und getrunken. Schnell muss es gehen. Nun wird auch klar, weshalb die Taschen immer grösser werden. Denn nur dort und in Rucksäcken findet sich genügend Platz für Wegwerfschachteln und Petflaschen, letztere am liebsten mit Saugaufsatz.

Der Coffee to go auf der Treppe.

Selbst etablierte Cafés und Beizen machen mit. Alle?

In der Umgebung des Barfi werden in jedem zweiten Lokal unzählige To Go-Artikel angeboten. Sogar die Bäckereien sind auf den Zug aufgesprungen. Bei Bachmann zum Beispiel gibt es ausser einer heissen Schoggi, Tee oder Kaffee nun saisonbedingt auch eine Kürbissuppe. Zu geniessen im oder bei schönem Wetter vor dem Geschäft an der Gerbergasse, oder eben über d’Gass. Auch bei den Asiaten Nooch, Mister Wong, oder bei Negishi, überall können Gerichte, ob kalt oder warm, in einer Gugge mitgenommen werden. Das gilt auch für die Getränke in Plastiklaschen oder Dosen.

Ein Schluck Wasser im Gehen...

Selbstverständlich macht da der Kiosk am Barfi keine Ausnahme. Vorbei ist das grosse Geschäft mit Zeitungen, Heftli oder Kaugummis. Neben heissem Kaffee, diversen gekühlten Getränken, Sandwiches und Slush Puppie «to go», wähnt man sich ohnehin auf einem Dienstleistung-Basar. Hier können Tickets abgeholt, Karten und Handys aufgeladen, Geld versandt, Kredite aufgenommen und Pakete abgegeben werden. Ach ja, Zigaretten sind vorläufig auch noch zu haben.

Das neue Flaggschiff dieser Bewegung steht unmittelbar nebenan: «Coop to go». Hier ist der Name Programm. Zum Ärger der etablierten Restaurantbetreiber in der Nähe. Denn in kurzer Distanz sind schon ein Coop Pronto Shop und Coop Supermarkt zu finden. Viele Schüler decken sich dort mit einem Pausen- oder Mittagssnack ein. Das von der Mutter geschmierte Pausenbrot hat ausgedient.

Nur wenige verweigern sich dem Trend

Wenig erfreut über die Unsitte ganze Mahlzeiten zu inhalieren, statt zu essen zeigen sich Basler Restaurants, die noch auf Gemütlichkeit und echte Küche setzten. Viele zeigen sich standhaft. Weder in der Walliser Kanne, der Bodega, bei Manger & Boire, Stöckli, Brauner Mutz, Anatolia noch bei Rosario’s Lo Spuntino wird Speis und Trank zum Mitnehmen angeboten. Hier sollen die Kunden sich hinsetzten dürfen, sagen die «to go»-Verweigerer. Einer wird noch deutlicher: «Meine Kunden sind doch keine Kinder, die hastig an einer Saugflasche nuggeln wollen». Seine Gäste geniessen das Essen und das soll auch so bleiben.

Ein Treppenwitz der Geschichte bildet das älteste Fastfood-Restaurant der Stadt, die Brötlibar. Hier kann man sich in Ruhe ans Fenster setzten und zuschauen, wie kauende Passanten bewaffnet mit Plastikgabeln und Pappgefässen quer durch die Strassen hasten und Kalorien runterschlingen. Wenn sie nicht gerade mit dem Handy telefonieren natürlich.

