Todeszone U-Haft: Tragische Häufung von Suiziden in der Region

Der Schock kam heute Montagmorgen: Ein Häftling hatte sich in Baselbieter Untersuchungshaft das Leben genommen. «Es hat im Vorfeld keinerlei Anzeichen gegeben, dass sich der Insasse etwas antun könnte», erklärt der Sprecher der Sicherheitsdirektion, Adrian Baumgartner, auf Anfrage von barfi.ch: «Der Ablauf wurde genau eingehalten». Schon vor gut zwei Wochen allerdings wurde im Baselbieter Strafjustizzentrum in Muttenz ein Insasse tot aufgefunden. Baumgartner erklärt, dass zwischen den Vorfällen kein Zusammenhang bestehe. Für den Justizsprecher ist der Fall «äusserst bedauerlich». Gleichzeitig schränkt er ein: Wenn sich jemand umbringen wolle, so fände er immer Mittel und Wege.

Der Insasse, der sich am Samstagabend erhängt hatte, war Rumäne. Wie jener Häftling, der vor zwei Wochen in seiner Zelle tot aufgefunden wurde. «Wir können nicht kommentieren, wegen welchem Delikt jemand in Untersuchungshaft sitzt», sagt Baumgartner. Das News-Portal Onlinereports meldet jedoch, die beiden Rumänen seien jeweils wegen Eigentumsdelikten in Untersuchungshaft gewesen. Auch hier habe kein Zusammenhang bestanden, zudem seien die beiden Häftlinge je in einem anderen Trakt des Gebäudes untergebracht gewesen.

23 Stunden allein in der Zelle

In der Schweiz kommt es pro Jahr durchschnittlich zu fünf Selbstmorden von Untersuchungshäftlingen. In den letzten vier Monaten waren es in der Region allerdings schon drei: Schon im Oktober 2016 wurde im Untersuchungsgefängnis Waaghof in Basel ein Kosovare nach dem Mittagessen leblos in seiner Zelle vorgefunden. Auch er hatte sich erhängt. Seit einer Woche war er im Waaghof eingesessen. Er hatte sich wegen «Drohung und häuslicher Gewalt» schuldig gemacht.

Die Verhältnisse in den Zellen sind karg, die Auflagen äusserst streng. Anlässlich eines Anlasses des historischen Museums hatte der Waaghof vor einigen Jahren seine Türen geöffnet: Die Zelle der Insassen ist äusserst spartanisch eingerichtet und nur wenige Quadratmeter gross. Neben dem schmalen Bett gibt es ein Lavabo, ein WC und als Luxus ein Gestell und einen kleinen Fernseher. Der Häftling sitzt 23 von 24 Stunden allein in der Zelle. Diese darf er nur für einen Hofgang verlassen. Auch sonst sind die Haftbedingungen streng. Abwechslung gibt es keine. Der U-Häftling darf weder arbeiten, noch Sport treiben. Auf Verlangen bekomme er zwar Bücher oder Zeichenstifte. Fürs Fernsehen muss er, wenn er Geld hat, einen Franken pro Tag bezahlen. Daneben kann er in der kleinen Zelle im Kreis gehen, die Wände anstarren und die endlosen 23 Stunden auf den Hofgang warten.

Toprak Yerguz vom Medienreferat des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements erklärt, dass man im Basel immer ein besonderes Auge auf die Häftlinge werfe: «Die Suizidprävention ist in allen Gefängnissen ein dauerndes Thema, zumal sich hier Menschen in einer Ausnahmesituation aufhalten. Berücksichtigt werden dabei auch die Erkenntnisse anderer Kantone und Anstalten.» Im Waaghof habe es zwei Suizide gegeben. In den Jahren 2006 und 2016.

Die Wände anstarren

Der Kontakt von U-Häftlingen zur Aussenwelt wird wegen «Verdunkelungs- oder Fluchtgefahr» meist eingeschränkt. Da das Verfahren noch läuft, ist der Stand der Ermittlungen den Betroffenen meist nicht bekannt. Anders als Gefangene im normalen Vollzug kennen sie ihre Perspektive nicht. Schon im vergangenen September flammte Kritik an den Haftbedingungen für Untersuchungshäftlinge in der Schweiz auf: Nach einem Selbstmord in der Strafanstalt Pöschwies – ebenfalls Tod durch Erhängen –, stellten Strafvollzugsfachleute grosse kantonale Unterschiede fest, wie die Neue Zürcher Zeitung berichtete. Dies, obwohl im Bundesrecht «Zweck, Gründe und Grenzen der Untersuchungshaft» klar festgehalten seien: Eigentlich sei Untersuchungshaft als «letztes Mittel» anzuwenden.

In Basel-Stadt hat man sich allerdings Gedanken zur Suizidprävention gemacht, so sagt Toprak Yerguz: «Suizide lassen sich nicht vollumfänglich verhindern. Dies wäre allenfalls mit einer totalen und permanenten Überwachung aller Insassen möglich, was aber weder menschenrechtskonform noch personell leistbar wäre.» Entlastend könne sich aber etwa ein Gruppenvollzug auswirken, bei dem die Inhaftierten nicht permanent eingeschlossen seien und sich während mehrerer Stunden im Gemeinschaftsraum bewegen könnten. Psychisch labile Insassen müssten bei Anzeichen von Gefährdung in die «Psychiatrie» überführt werden.

Im Baselbiet will man nun den Fall untersuchen, erklärt Adrian Baumgartner. Trotz zwei Todesfällen in zwei Wochen sagt Baumgartner aber auch: «Ändern werden wir vorerst nichts, erst wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, sehen wir, ob Änderungen notwendig werden.» Dennoch bleibt die Untersuchungshaft schweizweit ein düsteres Kapitel. So hatte die Kindermörderin von Flaach vor zwei Jahren ihren Selbstmord in einem Brief an die Behörden gar angekündigt. Trotzdem konnte der Suizid nicht verhindert werden. In der Region müsste es für die Verantwortlichen ein Alarmzeichen sein, wenn innerhalb weniger Monate drei Häftlinge in regionaler Untersuchungshaft tot aufgefunden werden.

++Update++:Dieser Artikel wurde am 6.2.2017 um 18 Uhr ergänzt.

