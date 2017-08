Traurige Erkenntnis nach tödlichem Unfall: Verkehrskreisel sind gefährlicher als die Kunst, die sie ziert

Anfangs August geschah es in Weil am Rhein: Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen im Kreisel und krachte gegen das Kunstwerk auf dem Kreisel. Er verstarb. Momentan wird deshalb im Landkreis Lörrach diskutiert, ob die Kunst auf dem Kreisel den Sicherheitsvorkehrungen genügt oder nicht. Kreiselkunst, das sind zum einen fix installierte Kunstobjekte aus Beton, Holz oder Metall. Zum andern sind es aber auch Bepflanzungen. Hauptsache, es frischt den öden Teer oder Beton auf. Und vor allem: Es hindert Autofahrer daran, einfach durch den Kreisel zu brettern.

Ästhetisch muss es nicht sein. Denn die Kunst richtet sich nach den Vorgaben der Verkehrssicherheit und dient der Aufgabe des Kreisels: Der Reduktion des Tempos. Normgerecht gebaute Kreisel sollen dieses Abbremsen also erzwingen: «Sobald man über den Kreisel hinweg blickt, fahren die Automobilisten schneller», erklärt Stephanie Fuchs vom VCS beider Basel. Die Autofahrer würden also ohne die Sicht blockierende Kunst selbst im Kreisverkehr die Geschwindigkeit nicht drosseln.

Kunst dient nur der Sicherheit

Auch das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt ist nicht gegen die Kreiselkunst. «Die Kunst darf jedoch keine ablenkende Wirkung entfalten», schränkt Martin Schütz ein. Die gleiche Sicht vertritt auch die Polizei des Kantons Baselland. Denn es gilt die Faustregel: Kreisel ohne Kunst sind ein grösseres Risiko als Kreisel mit Kunst.

«Kreiselkunst auf Kantonsstrassen wird von den zuständigen Fachstellen des Tiefbauamts und uns bezüglich der Verkehrssicherheit geprüft. Die Kreiselkunst ist immer Bestandteil der ganzen Kreiselgestaltung und darf die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen», erklärt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Kantonspolizei Baselland. Auch der Touring Club Schweiz (TCS) sieht in fest installierten Kunstwerken auf den Kreiseln kein Problem: «Das Wichtigste beim Kreisel ist, dass man freie Sicht nach links hat», erklärt Lukas Ott, Geschäftsführer des TCS beider Basel.

Zweispurig? Hochgefährlich für Velofahrer

Im Kanton Baselland gibt es jedoch auch Kreisel, die das nicht sicherstellen. So etwa beim Hülftenkreisel, wenn man von der A2 Richtung Liestal fährt. «Dort ist dringender Handlungsbedarf gegeben», sagt Lukas Ott. Und dann gibt es die Kreisel ohne Kunst. Diese werden so gestaltet, damit sie im Notfall auch von den Autos als Strasse genutzt werden können. Gerade bei Umleitungen könnten die Autos dann auch über den Kreisel fahren. Dies führt zum eigentlichen Konfliktpotenzial im Kreisel: Ist er zu leistungsfähig, was den Verkehrsfluss angeht, ist er schlicht zu gefährlich.

Da reicht es schon, wenn der Kreisel zweispurig befahrbar ist. Hier entsteht ein erhebliches Unfallrisiko für Velofahrer, erklärt Fuchs: «Hält sich der Velofahrer an die Regel, im Kreisverkehr mittig zu fahren, wird er auf den Kreisfahrbahnen beidseitig überholt. Hält er sich hingegen am rechten Rand, wird er von den ausfahrenden Fahrzeugen abgedrängt.»

Im Kreisel gelten sogar Verkehrsregeln, die keiner kennt

Zudem gelten für Zweiräder bei zweispurigen Kreiselzufahrten andere Regeln als für Autofahrer: Auch wenn der Velofahrer erst die dritte Ausfahrt nimmt, soll er sich aus Sicherheitsgründen nicht auf der linken Zufahrt einreihen. Das aber wissen die Autofahrer nicht – und viele Velofahrer auch nicht. Normgerechte Kreisel, also mit einstreifigen Zufahrten und schmalen Kreisfahrbahnen erlauben gleichzeitig guten Verkehrsfluss und Sicherheit.

Die Verkehrskreisel sind ein kontroverses Thema. Vor wenigen Jahrzehnten in Mode gekommen, wurden viele Kreuzungen mit Kreiseln überbaut. Oder schlicht als Kreisel deklariert, wie der Basler Wettsteinplatz, der mit allen Sonderregelungen aber gar kein Kreisel ist. Damit ist der Hoffnungsträger für mehr Verkehrssicherheit zu einem unwagbaren Risiko für Unfälle geworden. Dass nicht mehr passiert, liegt daran, dass die Situationen so wirr und teils chaotisch sind, dass Verkehrsteilnehmer automatisch aufpassen. Sicherheit durch Fehlkonstruktion, quasi. Die Situation ist sogar so bizarr, dass der TCS sogar Kurse anbietet, um das Kreiselfahren zu lernen und zu verbessern. Gebaut werden die Kreisel aber munter weiter: So soll bald ein Kreisel die Kunstmuseum-Kreuzung in Basel zieren – inklusive Tramspur, wie beim Dorenbach. Damit es auch dort eine sehr hohe Kunst wird, heil durchzukommen.

