Trotz Millionenumsätzen im Advent: Kein Geld für Tannen auf öffentlichen Plätzen

Düstere Zeiten: Der Verein Basler Weihnachten spart in den Aussenquartieren die Weihnachtsbäume ein. Vereinspräsident Gabriel Barell vom Verein Basler Weihnachten erklärt auf Anfrage von barfi.ch: «Die Kosten für einen grossen Baum belaufen sich trotz Spezialkonditionen auf rund 3000 Franken. Aufgrund einer Kosten-Nutzen-Betrachtung wurde entschieden, dass der Verein weniger Einzelbäume finanziert, sondern vermehrt wirkungsvolle Einzelinitiativen finanziell unterstützt, die den umliegenden Vereinen und Geschäften ein Anliegen sind.» Er sagt aber auch: «Wenn der Baum an einem bestimmten Standort einem Bedürfnis entspricht und die Finanzierung sichergestellt werden kann, dann bleibt er natürlich bestehen.»

Im Gundeli etwa wäre in der Adventszeit gar kein Baum mehr zu sehen. Leuchten würde einzig der Weihnachtsstern auf dem Tellplatz. Der Präsident des Neutralen Quartiervereins Gundeli Fausi Marti sagt auf den Kahlschlag bei den Weihnachtsbäumen angesprochen: «Als Quartierverein fühlen wir uns nicht informiert.» Gabriel Barell stellt allerdings klar: «Der Verein Basler Weihnacht hat Mitte Juli die zuständigen Quartiervereine und Organisationen mit einem Brief informiert und keine einzige Rückmeldung erhalten.» In Basel-Stadt gibt es 15 Quartiertreffpunkte, 17 neutrale Quartiervereine und zwei Stadtteilsekretariate. Das sind 34 Institutionen, die nicht auf den Kahlschlag bei den Weihnachtsbäumen reagiert haben.

Keine Unterstützung trotz grosser Bemühungen

Bisher hatte der Verein Basler Weihnachten beim Basler Revierförster 19 grosse Tannen bestellt, dieses Jahr werden es nun schon sieben weniger sein und 2018 sollen es noch elf Bäume sein, die am ersten Advent ausgeliefert werden. Verschwinden werden die Bäume auch an prominenten Orten, wie dem Centralbahn- oder Aeschenplatz. Fehlen werden die Tannen aber auch in Kleinhüningen am Wiesendamm. Fausi Marti sagt, dass man sich südlich des Bahnhofs etwas vergessen fühle. Aber der Neutrale Quartierverein wolle zusammen mit dem Gewerbe von der IGG versuchen, mindestens wieder eine Weihnachtsbeleuchtung für das sonst arg düstere Quartier zu organisieren. In der Innenstadt will Barell zwar Attraktivität der Innenstadt weiter erhöhen. Aber Tannen gehören offensichtlich nicht dazu. Im Grossbasel verschwinden die Tannen an der Schifflände, am Spalenberg und an der Gerbergasse. Gabriel Barell begründet: «Der Verein hat entschiedenen, die begrenzten Mittel zielgerichteter und wirksamer einzusetzen. Bei der Basler Weihnacht handelt es sich um eine Public Private Partnership im klassischen Sinne. Die Kostenbeteiligung von privater Seite ging in den letzten Jahren trotz grosser Bemühungen stetig zurück.»

Millionenumsätze, aber kein Geld für grosse Tannen

Als Beispiel wählt Barell die Adväntsgasse in der Rheingasse und eine Aktion am Rümelinsplatz, diese Projekte wolle man mit den beschränkten Ressourcen stärker unterstützen und fördern. An den Weihnachtsbäumen hätten schlicht zu wenig Leute Interesse: «Deshalb können Projekte, die von den Geschäften immer weniger unterstützt werden und offensichtlich keinem grossen Bedürfnis entsprechen, vom Verein nicht mehr im gleichen Masse finanziert werden - dafür Eigeninitiativen und neue Projekte im Innenstadtperimeter umso mehr.» Während der Verein Basler Weihnachten von einer Wertschöpfung von Weihnachten in Basel von 25 Millionen Franken spricht, meint Barell es dürfte noch weit mehr Geld sein. Alleine der Weihnachtsmarkt sorge für Einnahmen von 19 Millionen Franken, die noch dazu kommen. Sorgt die Weihnachtszeit für einen Umsatz von über 40 Millionen Franken. Aber Weihnachtsbäume kann man sich keine leisten. Armes reiches Basel.