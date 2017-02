Über den Tod hinaus: Intime Bilder und Videos im Internet wird man nie mehr los

Im letzten September nahm sich Tiziana Cantone das Leben. Wahrscheinlich hatte die junge Frau nur Sekunden gebraucht, auszulösen, was schliesslich zu ihrem tragischen Tod führte. Jene Sekunden, um einige Videos mit WhatsApp an fünf Freunde zu verschicken. Die Filme zeigten einige nicht besonders exotische sexuelle Aktionen. Auf dem Internet nichts wirklich Aussergewöhnliches. Schlimm wurde die Geschichte für die junge Frau, weil sie den Mann der die Kamera hielt, fragte: «Du machst ein Video?» Und dann sagte: «Bravo!». Das Meme sollte ein Internet-Hit werden. In ganz Italien wurden T-Shirts mit ihrem Bild gedruckt, ganze Webseiten wurden mit Parodien gefüllt und unablässig wurden ihre Videos auf dem Internet verbreitet.

«Du machst ein Video? Bravo!»

Verhängnisvoll war die Verwechslung, dass sich im Bett «hemmungslos» zu geben nicht das Gleiche ist, wie der Wunsch etwas weltweit viral zu verbreiten dieser Person. Tiziana Cantone geriet mit dem Drücken einiger Tasten in einen Strudel, aus dem sie nicht herauskam. Obwohl sie seit zwei Jahren prozessierte, gelang es ihr nicht, die Videos wieder vom Netz herunterzubekommen. Auch als sie ihren Namen änderte und von Neapel zurück zu ihrer Mutter in einen Vorort zog, half es nichts. Sie blieb die Frau aus dem Internet, die sagte: «Du machst ein Video, bravo!» Erst nach ihrem Selbstmord machte der Fall international Schlagzeilen und die Frage wurde aufgeworfen, wie sich Menschen gegen eine solche Lawine wehren sollen.

Basler Polizei sensibilisiert

In Basel ist die Polizei auf das Thema sensibilisiert. So sagt Katja Arnold von der Jugend- und Präventionspolizei auf Anfrage von barfi.ch: «Die Verbreitung übers Internet ist tatsächlich sehr schnell und lässt sich nicht mehr stoppen. Zu Beginn kann man etwas erreichen, indem man die Personen anspricht, welche die Bilder als Erstes erhalten haben und sie bittet, diese zu löschen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es nahezu unmöglich. Wir raten hier oft auch zur Anzeige, damit die betreffenden Personen zur Verantwortung gezogen werden können. Dies ist für die Opfer aber meistens ein schwerer Schritt. In vielen Situationen empfehlen wir ihnen Beratungsstellen, wie zum Beispiel die kantonale Opferhilfe, welche ihnen in persönlichen Gesprächen beratend und unterstützend zur Seite steht und dabei unter Schweigepflicht steht.»

Bei der Opferhilfe beider Basel kümmert sich die Beratungsstelle Triangel um die Fragestellung. Hier hat man zwar nichts vom Fall von Tiziana Cantone gehört, aber man bietet Beratung an, wie Esther Spinnler sagt: «Generelle Rezepte zu dieser Thematik gibt es unserer Ansicht nach nicht. Wir können zum Fall «Tiziano Cantone» nicht Stellung nehmen, da wir keine gesicherten Kenntnisse darüber haben. Jugendliche Opfer von Sexting und Cybermobbing oder deren Angehörige oder auch Fachpersonen können sich bei uns beraten lassen. In einem ersten Schritt klären wir gemeinsam, was das Anliegen des Opfers ist. Vordringliches Ziel ist der Schutz des Opfers vor weiteren Übergriffen, in einem weiteren Schritt vermitteln wir – bei Bedarf – Fachpersonen, wie beispielsweise Rechtsanwälte oder psychologische Unterstützung.»

Schweizer Jugendliche: Schon verschickt

Die bestehenden Gesetze im Jugendschutz sind in der Schweiz relativ streng und auch der Persönlichkeitsschutz könnte eine Waffe gegen das ungewollte Verbreiten von intimem Material sein, erklärt Katja Arnold: «Der Jugendschutzartikel dient der ungestörten sexuellen Entwicklung von Jugendlichen. Art. 197 Abs. 1 StGB besagt, dass es verboten ist, einer Person unter 16 Jahren pornografisches Material anzubieten, das heisst im Grunde solches Material, dessen Produktion, Besitz und Konsum für Erwachsene erlaubt ist (sog. legale Pornografie). Der Jugendschutzartikel bezieht sich somit auf den Anbieter von Pornografie, und nicht auf den Konsumenten.»

Während Tiziana Cantone starb, weil ihr Video ohne Absicht weiterverbreitet wurde, so haben laut der «James-Studie 2016» (Jugend/Aktivität/Medien der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften) ein Drittel der Schweizer Jugendlichen die Erfahrung gemacht, dass Fotos oder Videos ohne Zustimmung weiterverbreitet wurden. Was erotisches Material angeht, so haben im Durchschnitt 43 Prozent der Jugendlichen erotische oder aufreizende Fotos von anderen bekommen. Bei den 18 bis 19jährigen liegt dieser Schnitt mit 56 Prozent schon über der Hälfte. Ein Zehntel hat solche Inhalte selbst verschickt. Bei den 18 bis 19-jährigen steigt der Anteil sogar auf einen Fünftel an.

Die Basler Polizei leistet in diesem Bereich Präventionsarbeit in der Schule, Katja Arnold erklärt die Motivation der Jugendlichen: «Unserer Erfahrung nach geht es oft nicht um eine Mutprobe, sondern die Bilder werden innerhalb von Beziehungen verschickt, quasi als Liebesbeweis und weil man die andere Person nicht verlieren will. Wenn dann die Beziehung beendet wird, kommen die Bilder oder Filme in manchen Fällen in Umlauf.»

Ein Viertel der Schweizer Jugendlichen gaben bei der Studie an, sie seien online schon einmal von einer fremden Person angesprochen worden. Dabei machen die Mädchen mit 34 Prozent häufiger Erfahrungen mit Cybergrooming als die Jungen mit 17 Prozent. Beim Verschicken von erotischem Material allerdings liegen im Gegensatz zu früheren Erhebungen Mädchen und Jungen gleichauf.

Für Tiziana Cantone kam am Ende jede Hilfe zu spät. Das Internet war stärker als die junge Frau. Sie glaubte, nicht mehr mit der Schande leben zu können, kam nicht mehr mit der überwältigenden Reaktion klar. Die Sympathie der italienischen Bevölkerung an der Beerdigung und der weltweite Aufruhr, als die BBC den Fall diese Woche publik machte, kamen zu spät. Tiziana Cantone würde immer die Frau bleiben, die ihm falschen Moment sagte: «Du machst ein Video? Bravo!»

«Keine peinlichen Bilder verschicken»

Über die Hälfte der Jugendlichen in der Schweiz machen schnell Erfahrungen mit gewollt oder ungewollt verschickten «intimen» Material. Katja Arnold von der Jugend- und Präventionspolizei Basel-Stadt kämpft gegen die Bilderflut an.

Barfi: In der Region sind nur wenige Fälle bekanntgeworden, die zu Strafverfahren Anlass gaben, allerdings nimmt der Datenmissbrauch gerade bei jüngeren Menschen mit dem Alter zu. Mit 15-16 Jahre hat schon Dreiviertel ein Risiko erlebt, bei einem Viertel handelte es sich um eine sexuelle Annäherung, rund 39'000 Kinder von den 650'000 (-16) in der Schweiz lebenden haben sich von diesen sexuellen Inhalten beunruhigt gefühlt, müsste man da nicht mehr tun?

Katja Arnold: Es gibt diverse Institutionen, die sich diesem Thema präventiv annehmen. Wir von der Jugend- und Präventionspolizei Basel-Stadt sprechen dies z.B. in allen fünften Primarklassen an, die wir flächendeckend im ganzen Kantonsgebiet besuchen. Wir geben den Kindern klar mit, dass sie keine «peinlichen Bilder» verschicken dürfen, weder an fremde Personen, aber auch nicht innerhalb von Beziehungen. Auch beim dazugehörigen Elternabend ist dies ein Thema. Zudem sensibilisieren wir die Kinder während diesen drei Lektionen bezüglich dem Schutz der persönlichen Daten und zeigen ihnen auf, wie sie sich sicherer im Internet bewegen können.

Im Fall von Neapel wurden die sexuellen Inhalte zuerst via WhatsApp unter Kollegen verbreitet und dann schliesslich auf Porno-Seiten hochgeladen, gibt es in der Schweiz eine Handhabe dies zu verhindern, machen sich Anbieter strafbar?

Wenn es sich um pornografische Bilder von Jugendlichen und Kindern unter 18 Jahren handelt fällt dies unter illegale Pornographie (Art. 197 Ziff. 5 StGB). Wenn pornografische Bilder und Filme Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren zugänglich gemacht werden, macht man sich ebenfalls strafbar (Art. 197 Ziff. 1 StGB).

Sich gegenseitig Nacktfotos zu schicken, scheint eine gewisse Mutprobe gerade bei jüngeren Leuten darzustellen, das Weiterverschicken kann aber auch strafbar sein, ist das richtig?

Unserer Erfahrung nach geht es oft nicht um eine Mutprobe, sondern die Bilder werden innerhalb von Beziehungen verschickt, quasi als Liebesbeweis und weil man die andere Person nicht verlieren will. Wenn dann die Beziehung beendet wird, kommen die Bilder oder Filme in manchen Fällen in Umlauf. Auf die Strafbarkeit wurde bereits in der vorhergehenden Frage eingegangen. Wenn Jugendliche unter 16 Jahren pornografisches Material im Internet abrufen oder selbst von sich herstellen und anderen Jugendlichen unter 16 Jahren schicken, werden sie selbst zum Anbieter und machen sich strafbar. In der Regel bleibt dies indessen unter den Jugendlichen, so dass die Strafverfolgungsbehörden kaum Kenntnis davon erlangen.

Sie empfehlen ja keine Nacktbilder zu verschicken, haben Sie das Gefühl, dass das etwas hilft? Etwa Jugendarbeiter scheinen sich der Problematik kaum bewusst zu sein und gehen das Ganze eher grundsätzlich an?

Wichtig ist, dass man es zum Thema macht und die Kinder und Jugendlichen immer wieder sensibilisiert. Die Art und Weise kommt bei Jugendlichen unterschiedlich an, entsprechend sollte man individuell auf ihre Fragen und Bedürfnisse eingehen. Ein Patenrezept gibt es leider nicht. Falls doch mal etwas passieren sollte, müssen sie aber wissen wo sie Hilfe holen können.

Der Fall von Neapel zeigt auch, dass sich eine unfreiwillige Verbreitung von sexuellen Inhalten kaum mehr aufhalten lässt? Tiziano Cantone hat sich am Ende nicht einmal mehr auf die Strasse getraut, da sie sich so sehr schämte. Was wäre das Rezept mit einem solchen Opfer umzugehen?

Die Verbreitung übers Internet ist tatsächlich sehr schnell und lässt sich nicht mehr stoppen. Zu Beginn kann man etwas erreichen, indem man die Personen anspricht, welche die Bilder als erstes erhalten haben und sie bittet, diese zu löschen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es nahezu unmöglich. Wir raten hier oft auch zur Anzeige, damit die betreffenden Personen zur Verantwortung gezogen werden können. Dies ist für die Opfer aber meistens ein schwerer Schritt. In vielen Situationen empfehlen wir ihnen Beratungsstellen, wie zum Beispiel die kantonale Opferhilfe, welche ihnen in persönlichen Gesprächen beratend und unterstützend zur Seite steht und dabei unter Schweigepflicht steht.

Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit

Der Jugendschutzartikel dient der ungestörten sexuellen Entwicklung von Jugendlichen. Art. 197 Abs. 1 StGB besagt, dass es verboten ist, einer Person unter 16 Jahren pornografisches Material anzubieten, d.h. im Grunde solches Material, dessen Produktion, Besitz und Konsum für Erwachsene erlaubt ist (sog. Legale Pornografie). Der Jugendschutzartikel bezieht sich somit auf den Anbieter von Pornografie, und nicht auf den Konsumenten. Des Weiteren besagt Art. 197 Abs. 4 StGB, dass es verboten ist, pornografisches Material, das unter anderem nicht tatsächliche sowie tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt hat, anzubieten (illegale Pornografie). Abs. 5 des genannten Artikels verbietet den Konsum von pornografischem Material, welches nicht tatsächliche und tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalte haben. Die angedrohte Strafe ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei resp. fünf Jahren oder Geldstrafe.

Das Problem der Strafverfolgungsbehörden ist, dass oftmals keine Chance besteht, Anbieter von pornografischen Materialien haftbar zu machen, da sich die meisten Server, von denen Pornografie abgerufen werden kann, nicht in der Schweiz befinden.

In zivilrechtlicher Hinsicht können Persönlichkeitsverletzungen (ZGB 28) geltend gemacht werden. Des Weiteren in Betracht kommen Verletzungen des Datenschutzgesetzes.