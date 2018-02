Und wieder Chaos im Kunstmuseum...

Die Idee hatte Helfenstein, als er noch in Texas wirkte. Es hätte seine erste Ausstellung in Basel werden sollen. Damals leitete er die Menil Collection and Foundation in Houston, Texas, welche sich durch eine Breite auszeichnet, die er im Kunstmuseum Basel manchmal vermisst. Die Forschungsarbeit sei dann aber zu aufwändig geworden, um sie aus der Ferne zu tätigen. Also vollendete er das Werk von Basel aus. Mit Short Stories beweist Helfenstein gleich selbst, dass die Sammlung des Kunstmuseums, mit Hilfe von ein paar der umliegenden Museen, durchaus die Vielfalt aufweist, die er sich gewünscht hatte. Er ist denn auch nicht alleiniger Kurator, sondern sieht sich mehr als «Moderator». Drei Räume wurden explizit von Künstlern und Künstlerinnen kuratiert, etliche Autoren, auch von ausserhalb des Kunstkontextes, haben mitgewirkt. «Mir war es ein Anliegen, dass es sich nicht um die Zentralperspektive des grossen Kurators handelt, sondern dass diese Sichtweise ausgeweitet wird.»

Das Kopfkino ist immer mit dabei. Hier die Variante von Pipilotti Rist. Ausstellungsansicht «Short Stories», Kunstmuseum Basel. Foto: Jonas Egli

Ein Kühlschrank voller Geschichten

Sämtliche Objekte stammen aus Basel, jedoch nicht unbedingt aus der Sammlung des Kunstmuseums selbst. Short Stories trägt zusammen, was lokal zur Verfügung stand. In Anlehnung an den Gründer der Menil Foundation, John de Ménil, wollte Helfenstein «den Kühlschrank plündern», in der Wühlkiste graben. In diesem Falle nicht sein eigener, sondern jener von Basel als Sammelbecken von Geschichten. Und davon gibt es nicht zu wenige. In neun Räumen versammelt die Ausstellung unzählige Geschichten, die selbst eingefleischten Baslerinnen und Baslern nicht immer bekannt sind. Oder falls ja, dann halt nicht so. Dass Friedrich Nietzsche in Basel lehrte und wahnsinnig wurde, ist bekannt. Das «Aufnahmsgesuch» in die Irrensanstalt Basel, unterzeichnet von seinem engsten Freund, dem Basler Franz Overbeck, hat man allerdings kaum je gesehen.

Johannes Grützke: Böcklin, Bachofen, Burckhardt und Nietzsche auf der Mittleren Rheinbrücke in Basel, 1970. Bild: Von Bartha Collection, Basel

Schnauzbartphilosophie mit Sandozfilmen

Wie auch im Werk von Basels berühmtesten Schnauzbart gilt in Short Stories der Grundsatz: Jede Wahrheit hat einen Kontext. So ist im Hintergrund von Professor Arthur Stoll im Sandoz-Film von 1952 ein Gemälde des Basler Malers Niklaus Stöcklin zu sehen, welches zwei Räume weiter tatsächlich an der Wand hängt. Im Bild selbst: Eine Roggen-Ähre, Trägerpflanze des «Mutterkorns», dessen Lysergsäure Albert Hoffmann später als Basis für LSD diente. Stoll nutzte die Pilzerkrankung am Getreide, um Ergotamin herzustellen, heute noch als Mittel gegen Migräne verwendet. Zu viel davon kann ebenso wie LSD halluzinogene Wirkung entfalten. Eine Vergiftung durch Mutterkorn ruft schwere Symptome hervor, früher unter dem Namen «Antoniusfeuer» bekannt und oft in Gemälden festgehalten.

Schabernack auf Schlittschuhen

In Europa dagegen kaum mehr bekannt, in Amerika bis heute ein Begriff: Die beiden Schlittschuhlowns Werner Groebli und Hansruedi Mauch stammten aus dem Gundeli und führten ihre Show auch in der damals neu erbauten Kunsteisbahn Margarethen auf. Ohne beachtet zu werden. In London und Davos wurden sie «entdeckt» und führten in der Folge rund fünfzehntausend Performances auf, vor allem in den USA, wo sie sich dann auch «Frick and Frack» nannten. Dort ist ihr Name inzwischen eine stehende Wendung für «zwei Dummköpfe». Helfenstein brachte die hier vergessenen Basler in Form eines Filmes wieder zurück in die Heimat.

Frick und Frack, 1946, Sportmuseum Schweiz © Gabriel Moulin Studios San Francisco

Auch wer schon alles über seine Stadt weiss, wird noch Neues finden. Der Spass an der Sache ist auch nicht, den Räumen zu folgen und sich über Basel belehren zu lassen, sondern die Geschichten selbst zu schreiben. Neben den Naturstudien von Maria Sibylla Merian wirken Silvia Bächlis abstrakte Linien wie Mikroskopaufnahmen von Pflanzenteilen. Zwei Räume weiter tauchen gemalte Blumen dann wieder bei Iris von Roten auf und der Kreis schliesst sich. «Ob die Künstlerin das so bestätigen würde, da wäre ich jetzt nicht so sicher», meint Helfenstein. Der zehnte Raum ist folglich jener, den sich die Besucher selbst erdenken, ausgehend von den Geschichte, die die Stadt schrieb. Ein Luzerner musste aus Texas anreisen, um sie uns zu erzählen. Tja.

«Basel Short Stories, von Erasmus Bis Iris Von Roten», vom 10.02.2018 – 21.05.2018 im Neubau des Kunstmuseums Basel. Vernissage ist am Freitag um 18.30 Uhr.