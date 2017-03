Unglaublich: Basels enorme Ländereien ausserhalb der Kantonsgrenze

Auf ein solches Portfolio wäre so mancher Immobilienmakler stolz: Ein Gesamtwert von 2,367 Milliarden Franken und 500 Millionen mehr als im Vorjahr. Diese Zahlen veröffentlichte «Immobilien Basel-Stadt» am Dienstag. Wo dieses Vermögen überall her kommt, ist allerdings spannend: Einiges liegt weit ausserhalb der Grenzen.

Viel im Nachbarkanton Land gehört in Wirklichkeit der Stadt

Die Fusion von Stadt und Land wurde mehrmals an der Urne abgeschmettert. Aber ob diese überhaupt nötig ist, kann man sich fragen, wenn betrachtet wird, wieviel vom Baselbiet jetzt schon der Stadt gehört. Zum Beispiel die Gemeinde Duggingen: viel bleibt den Rotstäben da nicht mehr übrig.



Bild: duggingen.ch

Bild: SAC Angenstein

Viele der landschaftsprägenden Grünflächen des heimeligen Dorfes werden von den Baselbietern nur von der Stadt gepachtet und gehören nicht der Gemeinde selbst. Auch das historische «Schloss Angenstein» – das ein Aushängeschild von Duggingen und Aesch ist – ist inklusive seiner Ländereien fest in Basler Hand. Ein beliebtes Stück Immobilie ist es definitiv, denn noch bis ins späte Mittelalter wurde um das Gebäude viel gehandelt und gestritten. Diese Streitgespräche wurden im 1951 dann endgültig beigelegt, als zumindest das Objekt definitiv der Stadt zugeschlagen wurde.Weniger überraschend sind die Umstände direkt an der Kantonsgrenze. Obwohl Münchensteiner Bürger und grenznahe Gemeinden oft gerne damit angeben, dass die illustre St. Jakobshalle eigentlich ihnen gehöre, müssen wir sie leider enttäuschen. Die gleichnamigen Sportanlagen und die Eishalle gehören genauso wenig dem Landkanton. Auch wenn das alles auf Münchensteiner Boden steht.

Ebenso erstaunlich ist, dass der Allschwiler Weiher auch nicht in der Macht der grössten Baselbieter Gemeinde ist. Basler Immobilienhaie haben dieses Gewässer für sich beansprucht. Dort kann man nicht nur spazieren, sondern auch fischen: allerdings steht er «ausschliesslich pensionierten Fischerkollegen zur Verfügung» (sic!), lässt der Kantonale Fischerverband auf seiner Website verlauten.

Bild: mapio.ch

Ferien im Basler Tessin

Egal, in welche Ecken der Schweiz man reist, irgendwann befindet man sich wieder auf «Basler Boden». Ein Ausflug ins Tessin, genauer gesagt auf den wunderschönen Monte Generoso, ist fast gleichbedeutend wie ein Sonntagsspaziergang auf das Bruderholz. Fast 30'000 Quadratmeter Grünfläche gehören den Städtern. Damit Sie sich das vorstellen können: Das Flugdeck eines grossen Flugzeugträgers wäre immer noch kleiner. Als Wanderverpflegung ein paar «Glepfer» statt Tessiner Salami einzupacken, ist da also gar nicht so unpassend.

Aaah, die wunderschöne Aussicht vom Basler Berg. Bild: Keystone

Auch sonst haben es die hiesigen Grundstückeigner auf Ausflugsziele mit eindrücklichem Panorama abgesehen: die Grünflächen um die denkmalgeschützte Kirche St. Séverin in Conthey sind im Inventar der Basler zu finden. Diese werden an die ansässigen Weinbauern verpachtet, die dort hervorragenden Walliser Wein herstellen. Wir fragen: Ist das dann Walliser oder Basler Wein? Die Antwort: Bis vor wenigen Jahren wurde an offiziellen Anlässen als Saatswein nur vergoreneren Traubensaft aus den eigenen Walliser-Trauben kredenzt. Inzwischen gibt es auch edle Tropfen der sündbadischen Gemeinde Istein.



Bild: mapio.net

Da irgendwo ist das Basler Gut. / Bild: Lenzerheide.com

Kein Wanderfreund, dafür Schneehase? Auch Skiferien sind auf Basler Boden möglich. Denn, wer hätte es gedacht, die Lenzerheide gehört nicht nur den Bündnern, sie pachten diese von der Rheinstadt – zumindest rund 16'000 Quadratmeter. Um das ins Grössenverhältnis zu setzen: das entspricht fast der Grundfläche des Petersdoms in Rom. Hals- und Beinbruch.

Die aufgeführten Beispiele sind allerdings nur ein kleiner Ausschnitt aus dem vollständigen Portfolio von Immobilien Basel-Stadt. Was darin alles enthalten ist, wird auch nicht verschwiegen, sondern kann jederzeit hier in verschiedenen Dokumenten nachgeschlagen werden. Vielleicht finden Sie ja noch etwas Interessantes, das wir übersehen haben? Viel Vergnügen beim Durchstöbern des lukrativen Basler Immobilienbestandes.

