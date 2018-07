Unser Wickelfisch sorgt im Ausland für totale Verwirrung

Ist in Basel von einem Wickelfisch die Rede, weiss man sofort, was gemeint ist: Ein bunter, wasserdichter Badesack, der es einem ermöglicht, seine Habseligkeiten trocken von einem Ufer zum anderen zu transportieren. Wie der Name andeutet, besitzt die Basler Kult-Tasche die Form eines Fisches, die man «zusammenwickeln» kann.

Genial daneben

In der TV-Sendung «Genial daneben» dürfen Zuschauer eine Frage stellen, welche dann von Comedians beantwortet werden müssen. Am 22. September 2017 lautete die Frage einer Hamburger Rezipientin: «Was ist ein Wickelfisch?»

Welche «genial danebenen»-Antworten die Komiker lieferten und ob sie am Ende herausfinden, was ein Wickelfisch ist, können Sie in folgendem Clip ab Minute 33.52 nachsehen: