Unsere Drämmli: Zu kalt oder zu heiss?

Wann ist heiss zu heiss?

Heute tragen einige Shorts, andere haben schon wieder ihre Herbsthosen ausgepackt. Die einen wählten trotz Regens Fliflops, es gab aber auch solche, die sich für Gummistiefel entschieden. Ein Blick auf die Tramhaltestelle zeigt, was man ja eigentlich weiss: Das Temperaturempfinden variiert von Mensch zu Mensch.

Jeder Passagier hat ein anderes Wärmeempfinden. © barfi.ch

Die BVB erhält so auch verschiedene Rückmeldungen. Die einen empfinden ein Tram als zu heiss, die anderen als zu kalt. «Wir möchten einen Mittelweg für alle Passagiere finden», erklärt Benjamin Schmid, BVB-Mediensprecher. Im Sommer steht die Gesundheit der Passagiere an erster Stelle. So sollte die Temperatur in den Trams nicht kälter sein als 5 Grad unter der Aussentemperatur. Der Kälteschock wäre zu gross. Im Winter wiederum bleibt die Temperatur konstant um 20 Grad.

Wieviele Klimaanlagen braucht ein Tram?

Jedes neugebaute Auto hat heutzutage eine Klimaanlage, ebenso die Drämmli. Dort ist der Raum grösser und es finden mehr Leute im Waggon Platz als in einem Auto. Dementsprechend braucht es auch eine leistungsstärkere Klimaanlage. «Ein Tram hat drei Klimaanlagen für die Passagiere und eine für den Chauffeur», erklärt Michel Baudraz, Bereichsleiter Entwicklung & Projekte.

Die Klimaanlagen befinden sich auf dem Dach der Trams. Eine wiegt 450 kg. © barfi.ch

Die Anlagen sind auf dem Dach in regelmässigen Abständen montiert und regulieren so die Temperatur. «Die Klimaanlagen kommunizieren untereinander, sodass sie alle die gleiche Temperatur einstellen», so Michel Baudraz weiter. Alle Fahrzeuge der BVB verfügen über eine Klimaanlage. Eine einzige Ausnahme gibt es dennoch: Der sogenannte Motorwagen, der vorderste Wagen, des Typs Cornichon (z.B. Linie 2,15). Dieser Wagen hat jedoch eine Besonderheit: Dort können die Fenster noch geöffnet werden.

Weshalb ist eine Klimaanlage fürs Tram anspruchsvoll?

Jede Minute verändert sich die Luft-Situation im Tram. Immer dann, wenn Passagiere ein- und aussteigen und frische Luft in den Wagen bringen. Eine dauerhafte Abkühlung kann so nicht gewährleistet werden. «Das System hat auch seine Grenzen», sagt Michel Baudraz. «Wenn das Tram viele Passagiere transportiert und die Aussentemperatur hoch ist, dann bekunden auch die Klimaanlagen Mühe».

Die gekühlte Luft kommt aus den weissen Panelen, an der Decke befestigt. © barfi..ch

Wie funktioniert die Klimaanlage?

Die Anlage befindet sich auf dem Dach und schickt gekühlte und getrocknete Luft in den Wagen. An der Decke des Trams sieht man weisse Panels. Keine Sorge, auffallen tun sie nicht, doch wissen Sie nun, wofür sie da sind.

Ist eine Klimaanlage energetisch sinnvoll?

Um ein Tram zu kühlen, braucht es viel Energie. «50 Prozent der gesamten Energie wird für den Antrieb des Trams verwendet», erklärt Benjamin Schmid. «Die restliche Energie wird vor allem für Klimaanlagen, Fahrgastinformationssysteme oder das Licht benötigt». Die Anlagen werden regelmässig gereinigt. Eine Massnahme, die nicht nur für die Luftqualität im Tram nötig ist, sondern auch einen geringen Energieaufwand garantiert.

Wie oft ist sie defekt?

Die Passagiere reklamieren gerne. Über Verspätungen, Ausfälle. Aber auch über die Temperatur in den Trams und über möglicherweise defekte Klimaanlagen. Denn: Wo Technik am Werk ist, entstehen Defekte. «Vergangenes Jahr hatten wir pro Monat zwischen vierzig und fünfzig Meldungen», sagt Benjamin Schmid. Etwas mehr als eine Störung pro Tag erscheint viel. Jedoch ist es vergleichsweise eine geringe Menge: Pro Tag sind über achtzig Fahrzeuge auf den Schienen unterwegs. Was geschieht bei einem Defekt? «Der Fahrer hat auf einem Display den Zustand der Klimaanlagen im Auge», erklärt Beat Sarti, Kältesystemfachmann. Störungen werden dem Service-Center gemeldet und wenn das Tram ins Depot fährt, von den Technikern behoben.

Was tun, wenn man als Passagier eine defekte Anlage melden möchte?

Wenn ein Passagier merkt, dass die Klimaanlage nicht richtig funktioniert, ist die BVB über eine Rückmeldung froh. Entweder kann man sich direkt an den Chauffeur wenden oder die BVB direkt kontaktieren (via Telefon oder Formular oder via Social Media. «Am einfachsten ist es, wenn der Passagier uns die Fahrzeugnummer angeben kann», sagt Benjamin Schmid. Diese befindet sich in weisser Schrift an der Vorderseite des Trams sowie innen neben jeder Tür».