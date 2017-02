Urs Fischer: «Noch bin ich Trainer des FC Basel»

Im Medienzentrum des St. Jakob Park trat Urs Fischer heute vor die Medien. Die grosse Diskussion waren die mögliche Aufstellung des FC Basel, die verfügbaren Spieler und der gelungene Auftakt der Rückrunde. Fischer kann auf ein grosses Kader zurückgreifen. Er betont: «Alle Spieler, die nicht verletzt sind, könnten in der Startformation stehen.» Dass es mehr als nur zwei oder drei Trainings braucht, bis alle Spieler das Geübte im Ernstkampf umsetzen können, erklärt der Trainer so: «Wenn es so einfach wäre, könnten wir einfach einen Zettel schreiben».

Thun hat Selbstvertrauen gewonnen

Auch der FC Thun startete siegreich in die Rückrunde. Die Berner Oberländer waren bisher aber kein einfacher Gegner für den FC Basel: In den letzten Begegnungen ging der FCB dreimal mit einem Unentschieden und nur einmal als Sieger vom Platz. «In erster Linie muss der FC Thun sportlich arbeiten», sagt Urs Fischer zur aktuellen Situation bei Thun. Der Verein sorgte wegen seinen Finanzproblemen für Schlagzeilen. Eine grosse Spendenaktion sollte den Oberländern über die Runden helfen. Ob Urs Fischer auch unter den Spendern gewesen sei? «Ich habe etwas gemacht, aber das behalte ich für mich», lächelt der Cheftrainer und sagt weiter: «Ich muss aufpassen, ich bin ja noch der Trainer des FC Basel.» Eine bedeutungsvolle Pause folgte im Medienzentrum auf diese Aussage. Dennoch blieb die Trainerdiskussion zu Basel für einmal aus.

Der ehemalige FCB-Spieler Jean Paul Boëtius hatte mit kritischen Äusserungen für Unruhe gesorgt: Er kritisierte den FC Basel und sagte, die Schweiz sei ein Land der «Ja-Sager». Urs Fischer reagierte darauf eher ungehalten: «Ich sage nur etwas: Wenn jemand eine ganze Mannschaft als charakterlos bezeichnet, muss ich nicht mehr sagen». Seine Stimmungslage möchte der Trainer dann doch nicht weiter erklären und erklärte das Thema für beendet. Und damit war auch die Medienkonferenz vorbei.

Das Spiel FC Basel gegen den FC Thun am Samstag, 11. Februar 2017, wird ab 17.45 Uhr auf barfi.ch übertragen.