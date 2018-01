Vergesst Boris Johnson: Spur von «Theo dem Pfeifenraucher» führt nach Amerika

Letzte Woche schlug die Basler Mumie vom Barfi und ihre Verwandtschaft mit dem britischen Aussenminister Boris Johnson hohe Wellen. Nun führen die Spuren eines anderen Projekt nach Amerika. Dort sollen Nachfahren von «Theo» leben. Ob sie – wie im Falle von der Barfüsserplatz-Mumie – in höchsten Regierungskreisen verkehren, ist nicht bekannt. Spannend wäre es aber allemal.

DNA der Mutter führte ins Nichts

Baslerinnen und Basler lernten vor acht Jahren ihren «Theo» kennen: Das bei der Theodorskirche entdeckte Skelett. Anhand von «Theo» konnten die Wissenschaftler Spannendes über das Leben zwischen 1760 und 1830 in Basel erfahren, viele Geheimnisse wurden gelüftet. Doch eines blieb bestehen: Die Identität konnte nie geklärt werden. Damals scheiterten die Wissenschaftler an einer Technik, die nur erlaubte, die von der Mutter weitergegebenen DNA zu untersuchen. Da die Frau bei einer Heirat den Namen des Mannes annahm, führt diese Forschung ins Nichts.

In den vergangenen Jahren hat die Technik stetig Fortschritte gemacht. Genug, dass der Anthropologe und Projektleiter von «Theo», Gerhard Hotz, heute sagen kann: «Ich gehe davon aus, dass wir Theo identifizieren können». Sogar den möglicherweise richtigen Name kann der Anthropologe nennen: «Wir nehmen zurzeit an, dass «Theo» in Wirklichkeit Achilles Itin geheissen hat». Erstaunlich präzise für ein Skelett, das vor acht Jahren gefunden worden ist und von dem man so gut wie gar nichts wusste.

Hoffentlich kein Kuckucks-Kind

Natürlich steht in der DNA kein Name geschrieben, aber dank einer neuen Technik, die es erlaubt, auch die männliche DNA zu untersuchen, konnten Nachfahren von «Theo» eruiert werden. Ganze 134 Kandidaten wurden ausfindig gemacht. Anhand von Ausschlussverfahren und Untersuchungen konnte die Liste auf zehn wahrscheinliche Nachfahren verkürzt werden. «Der Topfavorit wohnt in Amerika», erklärt Gerhard Hotz. Er erhielt diese Tage einen Brief aus Basel, in dem das Projekt von «Theo» erklärt wird und mit der Frage, ob er bereit wäre, seine DNA-Probe untersuchen zu lassen. Ein Problem besteht aber noch: «Falls es in der Familiengeschichte von Achilles Itin ein Kuckucks-Kind gab, dann wird die Suche erfolglos bleiben. Hoffen wir also, dass dies nicht der Fall war», sagt Gerhard Hotz und lacht. Ob die Spur – wie bei der Mumie vom Barfüsserplatz – zu höchsten Regierungskreisen führt, ist nicht bekannt.

«Theo der Pfeifenraucher» Ein bei der Basler Theodorskirche gefundenes Skelett führte zu einem grossen Forschungsprojekt in Basel: Anhand der sterblichen Überreste wurde mit anthropologischen und forensischen Methoden Aussehen, Gesundheit und persönlichen Gewohnheiten zu Lebzeiten des Kleinbaslers rekonstruiert. Theo war ein passionierter Pfeifenraucher. Da er seine Pfeife auch bei der Arbeit im Mund behielt, schliff sich das tönerne Mundstück in seine Zähne ein und verursachte so einen runden Defekt. (Quelle: Basler Stadtbuch 2007).

Einzigartiges Projekt

Es wäre ein krönendes Highlight, wenn man den direkten Nachfahren von Achilles Itin ausfindig machen könnte. Doch auch so hat das «Experiment Theo», wie es Gerhard Hotz bezeichnet, viel bewirkt. Bis zu dreissig ehrenamtlich tätige Mitarbeiter unterstützen die Forschung: Sie digitalisieren Quellen, transkribieren beispielsweise Krankenakten. Und dies seit zehn Jahren. «Es entstand eine ganze Forschung dank diesem Projekt mit Bürgerbeteiligung», sagt Gerhard Hotz. Die Stadt Basel kann nun auf ein einzigartiges Archiv zurückgreifen und so war die ganze Forscherei auch dann nützlich, wenn «Theo» keine offiziellen Enkel erhält. Aus der Entdeckung eines alten Skeletts wurde ein Projekt, das Einblicke in Basels längst vergangene Zeiten gibt.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.