Verkehrsberuhigung: Unsicherheit in den Basler Begegnungszonen

Mit 70 Stundenkilometern um die Kurve, rein in die Rheingasse mit der Kawasaki R Ninja. Vor der Fischerstube blitzt es. In der Begegnungszone wäre ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern erlaubt. Überschreitung der Limite um 45 Stundenkilometern. Eigentlich ein Fall für die Raserstrafnorm. Allerdings kam der junge Mann statt mit einer Mindestfreiheitsstrafe von zwölf Monaten mit einer bedingten Geldstrafe davon. Das Basler Strafgericht begründete das milde Urteil damit, dass die «Begegnungszone» zu schlecht ausgeschildert gewesen sei.

Das städtische Monitoring der 85 Begegnungszonen, die 2002 die schöne, aber ungeliebte Idee der «Wohnstrassen» ablöste, konstatiert denn auch ein bei zwei Dritteln der Befragten eine relativ grosse Unsicherheit, was die Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer angeht. Da gemäss dem Justiz- und Sicherheitsdepartement die geschätzte Geschwindigkeitsübertretungsquote zwischen satten zehn und zwanzig Prozent liegt, erstaunt die Erkenntnis nicht weiter.

Die Kindergärtner-Frage

Geradezu zynisch mutet die Frage an die Kindergärtner an: Da will das Planungsamt wissen, ob diesen zugetraut werden könne, die verschiedenen Verkehrsregelungen zu unterscheiden. Der gesunde Menschenverstand der Basler gewinnt da die Oberhand, mehr als zwei Drittel der Befragten sind sich unsicher, ob man dies den Kindern zumuten soll. Während die Medienmitteilung nicht müde wird, zu betonen, dass die Begegnungszonen eine gute Sache seien: So wären die Haushaltungen in den verkehrsberuhigten Strassen grösser, hätten mehr Kinder und – geschäftstüchtig wie die Stadt nun einmal ist, schiebt sie gleich hintendrein – es würden auch viele Gutverdienende in diesen Zonen wohnen.

Selbst der Projektleiter des Kantons, Thomas Graf, gibt zu, dass die Begegnungszonen nicht besonders stark genutzt werden. Das mag einerseits mit dem Misstrauen gegenüber dem Verkehr zu tun haben. Fast achtzig Prozent der beim Monitoring befragten Basler glauben, dass die Verkehrsteilnehmer nicht mehr «Rücksicht» nehmen würden, wenn sie in eine Begegnungszone hineinfahren würden.

Unsichere Eltern

Die Wirkungskontrolle des Büros Pestalozzi & Stäheli betont, dass das Sicherheitsempfinden in den Zonen gut sei, aber gleichzeitig müssen die Ingenieure einräumen, dass 60 Prozent der Eltern mit Kindern trotz Begegnungszone kein gutes Sicherheitsempfinden haben. Die Konflikte werden im Bericht systematisch heruntergespielt. So gibt es in Neuensteinerstrasse im Gundeli seit Jahren Streit. Im Gegensatz dazu funktionieren die Begegungszonen vor allem im Kleinbasel, etwa am Bläsiring. So oder so, zwar kaufen sich in der Stadt weniger Leute Autos. So stagniert bei 20'000 Einwohnern mehr (von 177'000 in den letzten zwanzig Jahren auf 193'021), die Anzahl der Autos bei 65'956 Personenwagen. Die Verkehrsbelastung in der Stadt nimmt aber dennoch zu.

Eine wenig überraschende Erkenntnis der beiden Berichte ist allerdings, dass in den Begegnungszonen mehr Kindern spielen würden, als in den normalen Strassen. Um die Begegnungen anzukurbeln, bietet die Stadt auf ihrer Webseite noch Tipps an, was man die Kinder denn auf der Strasse spielen, etwa Hockey. Bleibt nur zu hoffen, dass die Kawasaki-Ninja-Fahrer auch bald kapieren, was mit einer Begegnungszone gemeint ist.

Was sind Ihre Erfahrungen mit der Begegnungszone? Erzählen Sie es uns auf Facebook.

Weitere Titelgeschichten unter News Basel.