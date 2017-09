Kürzlich haben es die Verkehrsplaner mit längeren Rotphasen bei den Basler Ampeln versucht. Denn irgendwie muss dieses Verkehrschaos zu lösen sein: Besonders zu Stosszeiten ist die ganze Basler Peripherie komplett verstopft. Eine neuralgische Baustelle wie die Trambaustelle am Steinenberg reicht, und es kommt auf den Zubringerachsen zum Kollaps.

Aber nichts hilft mehr wirklich. Sei es auf der Nauenstrasse Richtung Autobahn, beim Wettsteinplatz, in der Feldbergstrasse, auf dem Luzerner- und Wasgenring, überall Blechlawinen, und in Riehen sowieso. Denn Basel-Stadt wächst seit Jahren kontinuierlich, die Firmen blühen, der Arbeitsverkehr hat die Stadt im Griff. Derweil der einst geplante Gundeli-Tunnel im Süden der Stadt in irgendeiner Schublade verschwunden ist und mit dem Zubringer Bachgraben Richtung Allschwil erst in ein paar Jahren begonnen werden kann. Für eine Stadt, die an der Verkehrsdrehscheibe zum Dreiland sitzt, eine Zumutung. Und für die Pendler erst recht.

Befreiungsschlag der Bürgerlichen: Wessels die Führung wegnehmen

Jetzt ist genug, fand die FDP Basel-Stadt. Und macht einen kräftigen Schlag in Richtung Präsidialdepartement: Eine Task Force Verkehrsplanung soll her, fordert die Partei per grossrätlicher Motion. Und zwar nicht unter der Leitung des Bau- und Verkehrsdepartements von Hans-Peter Wessels (SP). Sondern unter Leitung des Präsidialdepartements von Elisabeth Ackermann (Grüne). Denn dort ist die Kantons- und Stadtentwicklung zu Hause, die mit Lukas Ott aus Liestal demnächst einen neuen Chef erhält.

Einen «Steilpass für die Übernahme einer wichtigen Aufgabe» nennt das Daniel Seiler, Vizepräsident der FDP Basel-Stadt. Oder umgekehrt: Weil es bei der Verkehrsplanung in Wessels Departement seit Jahren aus Sicht der Parlamentier nicht richtig vorwärts geht, soll jetzt die Präsidentin in die Verantwortung gelangen. Schliesslich gehöre Verkehr eigentlich genau so zur Kantonsentwicklung wie der Bau ganz neuer Quartiere. Das eine beeinflusst das andere direkt.

Verkorkst und ausgehebelt – es muss etwas gehen

Verkorkst ist die Basler Verkehrspolitik auch wegen des ewigen Hickhacks um Velofahrer und Parkplätze. Am Mittwoch hat der Grosse Rat eine Initiative für zulässig erklärt, die versucht, die gesetzliche Reduktion von motorisiertem Verkehr zu verhindern. Gefördert werden derweil Velofahrer, während die Autozubringer seit Jahrzehnten weitgehend dieselben sind – und kaum angetastet werden. Und das Wort «öffentliche Parkplätze» treibt mittlerweile jeden Basler auf die Palme, sei es, weil man dafür ist oder dagegen. Auch hier will die Stadt Autos aus den Strassen verbannen: Diejenigen an der Oberfläche sollen aufgehoben werden, dafür sollen mehr Parkhäuser her.

Das alles ergibt die tägliche Staulawinen mit den kriminell durchpreschenden Velofahrern und klingelnden Trams. Die Stadt ist dicht und es wird nicht weniger, vor allem, wenn ganze Gewerbegebiete wie Lysbüchel entwickelt werden sollen. Die Hoffnungen der Bürgerlichen ruhen jetzt beim Präsidium, wenn sie sich vom BVD und dessen Politik blockiert fühlen. Nur: Auch das Präsidialdepartement ist von Grüner Politik dominiert. Immerhin lässt sich mit diesem parlamentarischen Befehl schon mal ins Aufgabenheft des neuen Kantonsentwicklers Ott kritzeln, um erst einmal den Stau bei der Planung zu lösen – und dann hoffentlich bald auch den auf den Strassen.