Verkehrsgerangel: Basler Behörden reagieren mit Toleranzzwerg und Veloknigge

Am Freitagabend war das Gewühl auf dem Bahnhofsplatz brutal. Das ist nichts Neues: Von allen Seiten Trams, Fussgänger, die aus den Bahnhof zu strömen, Fussgänger, die rauskommen und zwischendurch die Velos, die sich durchschlängeln. Da kann es einem schon ein bisschen mulmig werden. Das ist auch dem Amt für Mobilität klar. Die Website «Basel unterwegs» tritt mit dem 2016 erfundenen rosaroten Toleranzzwerg und einem Knigge für Velofahrer gegen das Gewühl an. Konkret erfährt der geneigte Basler da etwa: «Umgangsformen im Verkehr? Nun, da fragen sich die meisten wohl, auf was zu achten ist … Neben einem Lächeln sind es noch ein paar weitere Dinge auf die ihr achten könnt.»

Neben diesen Tipps gibt es noch ein 12-Sekunden Facebook-Video mit der Burlesque-Tänzerin Zoe Scarlett und dem Basler Schauspieler Roland Herrmann unter dem Titel «Neulich beim Bahnhof SBB». Scarlett verkörpert schaukelnd – ohne Velo – die Velofahrerin. Herrmann mit einem Schirm den Fussgänger. Ein Klingeln und der angesäuerte Spruch: «Wo laufsch?», woraufhin der Fussgänger antwortet: «Wo fahrsch?» Die Erkenntnis: «Do dörfe beidi» und dann die Stimme aus dem Off mit der Aufforderung: «Hey chilled?». Abgerundet wird das Ganze mit dem rosaroten Zwerg der zuerst den Stinkefinger zeigt, nach dem Claim: «Fair im Verkehr, gopeloni!», aber den Daumen hochmacht.

Im März sagte die Sprecherin des Baudepartementes, Brigitte Vogel, auf Anfrage, dass bei einer nicht repräsentativen Umfrage die Hälfte der Leute geschätzt hätten, die Kampagne «Fair im Verkehr» sei wirkungsvoll. Ein erster Tipp fürs richtige Verhalten auf dem Velo trägt den Titel: «And the beat goes on». Kurz gesagt, die Velofahrer sollen nicht zu laut Musik hören. Die Fussgänger und Automobilisten allerdings auch nicht. Schon folgt der zweite Streich. Hier geht es um den Fussgängerstreifen. Dort heisst es: «Die Regeln am Fussgängerstreifen sind klar; der Vortritt gehört den Fussgängern (Ausnahme Tram!). Leider sieht man immer mal, dass das Auto stoppt und das Velo noch vorm Fussgänger durchbraust. Mit ein wenig Weitsicht lässt sich das Tempo rechtzeitig reduzieren und der Fussgänger kommt sicher auf die andere Seite, bevor du mit deinem Velo am Fussgängerstreifen bist.»

«He Kueh, wo fahrsch?»

Und da war doch noch ein Problem. Richtig, die Velos schlängeln sich nämlich heute überall durch, darum: «Fussgängerzonen und Parks sind – ohne wenn und aber – den Fussgängern vorbehalten. Vermeide unnötigen Stress mit den Fussgängern oder gar heikle Situationen und steige vom Drahtesel ab und schiebe deinen Liebling die (meist nur) wenigen Meter.» Schön wär's, wenn es nützen würde. Aber zum Glück ist da nochmals ein Video. Da sagt Herrmann: «He, Kueh, wo fahrsch?» Darauf antwortet Zoe Scarlett mit einem langgezogenen: «Muuuh!» Es geht weiter, Sie ahnen es, mit dem Zwerg und dem Spruch: «Fair im Verkehr, gopeloni!»

Noch zwei Tipps und es ist alles klar. So empfiehlt die Webseite: «Als Velofahrer hast du einen erheblichen Vorteil in Stau-Situationen. Doch das sogenannte «Durchschlängeln» ist gerade bei Autofahrern sehr unbeliebt. Für sie ist es nur schwierig zu erkennen, von wo du kommst.» Und schon sind wir am Ende. Hier geht es um Respekt auf dem knappen Raum, den sich Fussgänger und Velofahrer teilen: «Der Stadtverkehr ist ein grosses Miteinander. Wer anderen gegenüber freundlich ist, wird oft auch selbst so behandelt, getreu dem Motto: «The smile you send out returns to you.»

Die Sache mit der Hipness

Gopeloni! Es ist so schwer, hip zu sein und dann klappts auf Englisch auch nicht richtig. Während «The beat goes on» wenigsten einmal ein Songtitel von Sonny & Cher war, ist die Phrase «The smile you sent out returns to you» nicht gerade ein geläufiger Ausdruck, obwohl die Sprache es hergeben würde. Während am vergangenen Freitag in der Abendsonne auf dem Bahnhofsplatz schlicht und einfach Feierabendstimmung herrschte, nehmen die Gehässigkeiten zu. Zu eng ist oft der Platz, zu rücksichtslos manche Velofahrer, die auf dem Trottoir rumkurven.

