Vermisste Basler Kinder: Streit, Schulstress oder Kapitalverbrechen?

Da ist zum Beispiel der Vierzigjährige, der noch in mehreren Beizen bei der Kaserne gesehen wurde und dann tagelang verschwand. In Riehen verschwand am vergangenen Freitag der bekannte Zoologe Hans Ulrich Roth. Erst am Montagmittag kehrte er in sein Heim in St. Gallen zurück. Eine Zahnbehandlung habe im zugesetzt. Im letzten November veröffentlichte die Basler Polizei die Vermisstmeldung einer jungen Frau. Allerdings war diese da schon acht Monate lang unauffindbar. Martin Schütz von der Polizei erklärt: «Vermisstenaufrufe via Medien werden in der Regel dann gemacht, wenn eine besondere Dringlichkeit – beispielsweise eine Krankheit, die die Einnahme bestimmter Medikamente erfordert – besteht oder die zuvor eingeleiteten Schritte keine Ergebnisse gebracht haben». Das schien bei der jungen Frau der Fall zu sein.

Streit in der Familie, Schulstress

Dringender gestaltet sich die Suche nach vermissten Kindern. Als Silas A. im Fribourgischen vor etwas mehr als einer Woche verschwand, suchte ein Grossaufgebot aus Polizei und Freiwilligen nach dem 13-jährigen. Tragischerweise konnte der Junge nur noch tot am Fusse einer schwer zugänglichen Felswand in der Region Schwarzsee geborgen werden, wie gestern die Polizei Fribourg mitteilte. Martin Schütz erklärt das Vorgehen der Basler Polizei in solchen Fällen: «Wenn Jugendliche vermisst werden und ein krimineller Hintergrund auszuschliessen ist, macht der Fahndungsdienst der Kantonspolizei Basel-Stadt nach der Aufnahme der allfälligen Gründe zunächst eine Umfeldabklärung mit dem Ziel, mögliche Aufenthaltsorte ausfindig zu machen.» Dazu gehöre es etwa, abzuklären, ob es Streit in der Familie gegeben habe oder Schulprobleme vorliegen würden.

Zwei Leute immer noch vermisst

Bei der Fahndung würden je nach Dringlichkeit auch mit Chauffeuren der Basler Verkehrsbetriebe oder mit Taxifahrern zusammengearbeitet. Im letzten Jahr wurden Im Baselbiet 68 Personen, in der Stadt rund 100 Menschen als vermisst gemeldet. Von den 100 seien 44 minderjährig gewesen, 29 Personen seien von sich aus wieder nach Hause zurückgekehrt, 22 wurden von Drittpersonen zurückgebracht und 47 seien von der Fahndung gefunden werden. Sechs Personen (darunter keine Minderjährigen) konnten nur noch tot aufgefunden werden und zwei gelten weiterhin als vermisst, wie Martin Schütz erklärt.

Nationaler Entführungsalarm

Manchmal jedoch versagen alle Systeme: Im Jahre 2007 wurde die fünfjährige Ylenia im Appenzell als vermisst gemeldet. Der Entführer tötete das Mädchen noch am gleichen Tag. Sieben Wochen wird sie mit Tauchern, Hubschraubern und Hunden gesucht, bis ein Helfer das vergiftete Mädchen in einem Waldstück findet. Danach wurde für die ganze Schweiz ein nationaler Entführungsalarm für Kinder eingerichtet. Für die erfolgreiche Rettung eines entführten Kindes sind die ersten Stunden entscheidend. Das Netzwerk erstreckt sich über Medien, Transportunternehmen, Nachrichtenagenturen und Einkauszentren bis hinaus zum Euroairport Basel-Mulhouse. Bis heute musste dieser glücklicherweise noch nie genutzt werden.