Verregnetes «Em Bebbi sy Jazz» : Ohne Regenhut und Pellerine geht nichts mehr

In der Schnabelgasse

Egal wie schief das Zelt ist; Hauptsache es schützt die Musiker.

Am Gemsberg

Diese Band steht im Trockenen und spielt in der Gerbergasse erfolgreich gegen das Regenwetter an

Gut ausgerüstet und mit bester Aussicht: was will man mehr

Die Band muss leider ohne Regenschutz spielen. Gibt aber ihr Bestes

Spass macht «Em Bebbi sy Jazz» aber trotz schlechtem Wetter. Wenn nur genug getanzt wird, verzieht sich auch der Regen wieder. Die Kleinen machen‘s vor:

Pünktlich zum Start mit der Streetband Parade: Der nächste Wolkenbruch

Die erste Band ist zunächst tapfer und kämpft sich durch den Regen bis sie dann doch den nächsten Unterstand aufsucht.

Im Eingang vom «Scala» ist es trocken. Das nutzen einige Musiker aus.

Am Freitag nach den Sommerferien, der Termin ist gesetzt, verwandelt sich Basel in eine groovende, swingende, feiernde Hochburg des Jazz. Seit 34 Jahren lockt «Em Bebbi sy Jazz» zehntausende von fröhlichen Menschen in die Stadt, dieStimmung ist locker und schlicht einmalig. Der Aufbau beginnt bereits am Vortag, am Freitag selbst ist dann der Endspurt. Dieses Jahr gab es eine Überraschung, als um vier Uhr ein Platzregen die Arbeiten jäh unterbrach. Doch nach der kurzen Pause ging es weiter: Denn schon bald verwandelt sich die Altstadt in eine Jazz-Hütte.

Dahinter geht es los

Farbenfrohe Dekoration