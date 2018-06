Videoschiedsrichter: An der WM im Mittelpunkt, in der Schweiz noch Zukunftsmusik

Erstmals werden an der Fussball-WM in Russland die Entscheidungen der Schiedsrichter durch Videoaufnahmen überprüft. Und so sind schon etliche Entscheidungen durch die neuen Videoschiedsrichtern gefallen. Frankreich gewann beispielsweise gegen Australien dank Videoschiri und Torlinientechnologie sein erstes Spiel. Der neue Unparteiische darf bei den WM-Spielen nur in vier Spielsituationen eingreifen: bei einem Tor, einer Abseitssituation, einem Platzverweis oder bei einer Verwechslung eines durch den Schiedsrichter zu bestrafenden Spielers.

Videoschiedsrichter ist umstritten

Doch der Videoschiedsrichter ist nicht bei allen Fans und Experten beliebt. So gab es in der deutschen Bundesliga in Italien und Portugal, welche den Videobeweis bereits letzte Saison einführten, zahlreiche Diskussionen und auch Pannen mit dem neuen System. Ein bekannter Gegner des Videobeweises ist der ehemalige FIFA Präsident Sepp Blatter. Blatter sagte im Interview mit dem Fussballmagazin «11 Freunde»: «Da stehen mir meine letzten Haare zu Berge. Wie kann man etwas zulassen, das nicht ausgereift ist? Er wird die Struktur des Fussballs verändern.» Andere lästern wiederum über den Spielfluss, der dabei verloren geht.

Wie aber ist der Stand der Dinge in der Schweiz? «Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Swiss Football League und des Schweizerischen Fussballverbandes zum Thema Videoschiedsrichter hat ihre Tätigkeit aufgenommen», sagt Philippe Guggisberg von der Swiss Football League (SFL) auf Nachfrage von barfi.ch. Die SFL und der Schweizerische Fussball Verband haben diese ins Leben gerufen, um eine mögliche Einführung des Video-Schiris in unserer Super League zu prüfen. An der Spitze stehen Silvano Lombardo (Chef Spielbetrieb) und Schiri-Boss Cyril Zimmermann. Und diese Arbeitsgruppe wird ganz bestimmt auch an der WM in Russland ganz genau hinschauen. Die Möglichkeit, dass schon in der im Juli beginnenden Super League Saison Entscheidungen durch den Videoschiedsrichter gefällt werden, besteht jedoch nicht. «Eine Einführung des Videoschiedsrichters in der Raiffeisen Super League ist aufgrund der erforderlichen Vorarbeiten und der vom International Football Association Board (IFAB) geforderten umfangreichen Testphasen frühestens auf die Saison 2019/20 hin denkbar. Realistischer ist die Saison 2020/21», so SFL-Sprecher Philippe Guggisberg.

FCB äussert sich nicht

Da stellt sich die Frage, warum die Einführung in der Super League so lange dauert? «Die Arbeitsgruppe klärt die ersten organisatorischen Schritte bezüglich der technischen Abläufe und der erforderlichen Personalressourcen gemäss IFAB-Anforderungen ab (z.B. Ausbildung von VAR-Instruktoren) - und trägt die daraus resultierenden Kosten zusammen». Heisst also, dass noch viele Dinge unklar sind. Zu klären gilt etwa, wie die Spiele überwacht werden können. In Deutschland sitzen die Videoschiedsrichter (VAR) in der Zentrale in Köln, in Italien dagegen ist bei jedem Spiel einer im Stadion anwesend. Zudem müssten potenzielle Videoschiedsrichter bestimmt werden. Auch sind die Anforderungen des IFAB sehr hoch, das Videoschiedsrichtersystem muss etliche Testläufe bestehen, bevor er für Partien aufgeboten werden kann. Zudem braucht es Techniker, welche die Spielszenen innert Sekunden bereitstellen. Und das alles kostet Zeit und Geld. Die SFL rechnet mit Initiierungskosten im siebenstelligen Bereich, dazu kommen regelmässige Aufwände für Unterhalt und Personal. Ausserdem müssten auch alle Clubs der Super League dem neuen System erst noch zustimmen.

Gerne hätten wir auch noch die Meinung des FC Basel zum Thema Videoschiedsrichter gehört, doch wie Simon Walter, der neue FCB Mediensprecher, mitteilt, will sich der FCB «zur Videoschiedsrichter-Diskussion aktuell nicht äussern».