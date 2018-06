Von der Breite nach Hollywood: Emmy-Preisträger René Lagler

Die Geschichte des Proviant-Boots auf dem Rhein war für uns eine spannende Entdeckung, die wir gerne mit unseren Leserinnen und Lesern geteilt haben. Dass sich daraus eine zweite märchenhafte Geschichte entwickelte, ist einem Leser-Hinweis zu verdanken. Der Sohn des Basler Proviant-Boots-Gründers sei ein Emmy-Award-Gewinner in Hollywood, so ein barfi-Leser. Und so ist es auch. Der in Los Angeles wohnhafte Basler René Lagler gehört als Production Designer und fünffacher Emmy-Preisträger zur Crème de la Crème in Hollywood.

Das Proviant-Boot auf dem Rhein in Basel © René Lagler

Der Basler René Lagler lebt zwar den amerikanischen Traum, sagt aber auch: «Ich denke an meine Zeit in Basel zurück». Genau erinnert er sich daran. Die Familie Lagler wohnte neben der Elisabethenkirche. «Wir waren die ersten Mieter in der Elisabethenstrasse 28». Die Familie zog jedoch bald in die Breite um. «Jeweils um vier Uhr in der Früh hörten wir den Vater mit dem Motorrad abfahren», erzählt er. Er fuhr zur Markthalle, um die Produkte fürs Proviant-Boot zu kaufen. «Die Leute fragten sich immer, ob er mit allen Produkten zum Rhein gelange. So voll bepackt war sein Motorboot», lacht sein Sohn heute.

Kindheit auf dem Rheinschiff

René Laglers Vater, David Lagler, auf dem Proviant-Boot ©René Lagler

René Lagler besucht das Sevogelschulhaus im Gellert. «Dort hatte ich Freunde, die ich noch immer habe», freut er sich. Nach zwei Jahren im "Sevögeli" schickten ihn die Eltern in die Waldschule nach Aesch. Nach wiederum zwei Jahren wechselte René Lagler ins Leonhardsschulhaus. Über Mittag fuhr er mit dem Velo in den Hafen, dort macht er sich auf dem Boot ein Sandwich. «Für die Hollywoodstars mache ich noch immer dieses Sandwich: Ein Stück Schwarzbrot, das mit Butter und gepresster Banana bestrichen wird, dann folgt ein Stück Haselnussschokolade bevor dann ein zweites Stück Brot draufkommt». Auch die Freizeit verbrachte der heutige Hollywood-Star auf dem Rhein. «Nur wenige Meter neben unserem Schiff verlief die Grenze zu Deutschland, mit einem Zaun begrenzt», erzählt er. «Ich erinnere mich noch an die Deutschen Grenzwächter mit den Gewehren».

1956 beschloss die Familie Lagler, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. «Die Überfahrt dauerte elf lange Tage», so René Lagler. «Am Geburtstag meiner Mutter kamen wir endlich, nach einem Umweg über Nova Scotia, in New York an». Von dort ging es mit dem Flugzeug weiter nach Chicago. «Ich durfte sogar ins Cockpit und das Steuer in die Hand nehmen». Die damalige Freude klingt noch heute in der Stimme René Laglers mit.

Let's go west!

Drei Jahre wohnte die Basler Familie in Wisconsin. «Mein Vater hatte dann genug vom Schnee schaufeln und so ging es für uns nach Hollywood», erzählt René Lagler. Fünf Tage lang dauerte die Reise mit dem Auto bis die Basler endlich in der Stadt der Träume ankamen. «Am ersten Tag fragte mich mein Vater, wo ich denn arbeiten werde», sagt er. Den Teenager verschlug es in das Ägyptische Theater, wo er als Schüler als Assistant Manager arbeitete.

Nach Abschluss der Highschool und einer Ausbildung in der Kunstschule war er wieder auf Jobsuche. «Meine Freunde gingen nach New York, um in der Werbung zu arbeiten», erzählt er. Er selbst habe dafür zu wenig Geld gehabt. «Ein Freund von mir sagte, dass es im Valley jemanden brauche, der Farben mischen und Kaffee machen könne». René Lagler wurde für zwei Wochen befristet angestellt, aus denen vier Jahre wurden. «Damals machte ich zum Beispiel das Design für die Jerry Lewis-Show und Glen Campbell-Serie», sagt er. «Nach vier Jahren machte ich mich selbstständig. Dann stand eine Show nach der anderen auf der Liste».

Barbara Streisand, Frank Sinatra, Julie Andrews

Es ist eine lange Liste voller wohlklingender Namen: Es waren Shows für Barbara Streisand, Frank Sinatra, George Burns, Billy Crystal, Julie Andrews, Carol Burnett, Glen Campbell, Dolly Parton, Barry Manilow, Tony Orlando, and Neil Diamond. 1985 designte René Lagler die 57. Academy Awards, die ganz im Zeichen von Europa standen: Damals gewann «Amadeus» den Oscar für den besten Film.

Für diese Arbeit erhielt er den Emmy Award für Production Design. Schon ein Jahr zuvor erlebte er ein Highlight seiner Karriere. «Ich durfte die 84. Olympischen Spiele in Los Angeles designen», erzählt er. Der Basler wirkte an einem besonderen amerikanischen Ereignis mit. «Ich wurde für die Feier <100 Jahre Freiheitsstatue> angestellt», sagt er. Auch dafür wurde er mit einem Emmy geehrt. «Es waren tausende von Shows», sagt er heute. «Jede Show war toll. Egal, ob sie für ein Millionenpublikum war oder für wenige Zuschauer».

Ein Basler in New York: René Lagler 1986. © René Lagler

Das Herz des heute 77-Jährigen hängt noch immer an Basel. Am Telefon stutzte er plötzlich und fragte, ob er jetzt tatsächlich das «Drämmli» gehört habe. Das Quietschen der Tram-Bremse freut den in Hollywood wohnhaften. «Ich habe eine Sammlung der Fasnachtsblaggedden, die bis ins Jahr 1921 zurückreicht», sagt er stolz. Seine Wohnung sei voll von Basler Erinnerungen, auf eine Art ein kleines Basel in Hollywood. «Ein Besuch aus Deutschland sagte, als sie bei mir auf der Terrasse stand: Von Basel aus kann man ja L.A. sehen», erzählt er lachend.

Ein waschechter Basler - auch beim Auto © René Lagler

Schön, Baseldeutsch zu hören

Sein persönliches Glück fand René Lagler mit Gloria Loring. Sie selbst war Star in der Serie «Days of our lives» und Mutter von Robin Thicke. «Mein Zuhause ist das beste an meiner Geschichte», sagt er.

Doch was wäre, wenn seine Familie in Basel geblieben wäre? «Bevor wir in die Vereinigten Staaten zogen, meldete ich mich für eine Lehre an», sagt er. «Bei einem Juwelier- und Antiquitätengeschäft. Wenn wir in Basel geblieben wäre, wäre ich wohl Goldschmied geworden». Zum Abschluss des Telefongesprächs sagt René Lagler: «Es war schön, wieder einmal Baseldeutsch zu hören».

