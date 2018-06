Vorfreude, Knatsch und viele tolle Orte: In Basel steht die Fussball-WM vor der Tür

Wenn es in zehn Tagen in Russland mit der Fussball-WM losgeht, so laufen die Vorbereitungen bei den Basler Beizern schon länger auf Hochtouren. Es wird gerungen um Öffnungszeiten, zusätzliches Personal und je nach Lokal, darum, welches Spiel viele Leute bringt und welches eher weniger. So haben die Basler Gastronomen eine ganz eigene Wette am Laufen, denn eine falsche Planung kann auch Geld kosten. Das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien am Donnerstag im grössten Stadion Russlands dem Moskauer «Luschniki» gilt hierzulande wohl kaum als Knaller, aber mit dem Auftakt der Fussball-Weltmeisterschaft wird der Sommer so richtig lanciert.

Neue Locations

Grosses vor hat das Alte Kraftwerk auf dem Haefely-Areal, auch die Markthalle feiert einen Monat lang Fussball und sieht sich im Vorfeld schon als WM-Tempel. Im Kleinbasel will da das Klara natürlich ebenfalls mithalten. Direkt am Rhein nimmt das Parterre Reservationen an, während es die Buvetten den Rhein entlang mit mehr oder weniger diskret platzierten Fernsehern etwas gemütlicher angehen. Ausnahme ist die «Alte Liebe» im Park des Sommercasinos. Hier kann man auch Fussballschauen bis der Arzt kommt. Das Volta Bräu bietet eine Grossleinwand mit siebeneinhalb Metern Durchmesser und will zur urbanen Sportarena werden.

Die Klassiker unter den Public Viewing-Orten kehren ebenfalls zurück. So kann man auch gut auf dem Vierteldach beim Wolfgottesackerfriedhof ideal die Sonnenuntergänge geniessen und Fussball schauen. Den Fussballverrückten muss man nicht erklären, dass sich im Gare Du Nord Fussball feiern und diskutieren lässt. Die Location verwandelt sich während der WM in Russland in einen Fussballtempel mit unzähligen Bildschirmen. Die Café-Bar La Strada auf der Birsfelder Kraftwerkinsel mag dagegen ein Neuling sein, aber auf dem «Inseli» lässt sich gut feiern und grillieren.

In der Steinen sowieso ...

Je nach Spiel wird sich auch die Steinenvorstadt in ein Fussballparadies verwandeln. Im Stadtzentrum ist man sich den Umgang mit dem Fussball gewohnt. Hier laufen das ganze Jahr über die Spiele aus der Schweizer, der deutschen, italienischen und spanischen Liga. Verbunden werden die unterschiedlichen Orte dadurch, dass Burger eine ziemlich grosse Rolle spielen und auch einheimisches Bier soll nicht zu kurz kommen.

Für etwas Wirbel hat die Stadt gesorgt. In einer Medienmitteilung zeigte sich grossherzig und bewilligte eine Bewirtung für spontane Beizen. So schrieb das Bau- und Verkehrsdepartement: «Damit dieses Fussballfest gebührend gefeiert werden, dürfen Live-Übertragungen auch im Aussenbereich von Restaurants, Bars und Cafés gezeigt werden». Bis eine halbe Stunde nach Abpfiff dürfe man draussen bleiben. Das führte zu Missverständnissen, wie heute die Basler Zeitung aufzeigte. So können bisher gültige Betriebsbewilligungen nicht beliebig erweitert werden. Das sei ungerecht, finden gewisse Gastronomen. Denn die Spontan-Gastronomen können das «volle Programm» der WM durchziehen, während die weniger «spontanen» Beizer sich an die Öffnungszeiten halten müssen, die in ihrer Betriebsbewilligung festgehalten sind.

Freinacht für eine Schweiz im Final

Ein Trost bleibt allen Gastronomen, ob spontan oder nicht. Falls die Schweiz in den WM-Final vorstossen würde, so werde durch Regierungsrat Hans-Peter Wessels höchstpersönlich eine Freinacht verfügt. So dass überall die ganze Nacht lang gefeiert werden dürfte.