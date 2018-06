Vorgeschnittenes Grünzeug: Die Keimbombe aus der Plastiktüte

Gewaschen, geschält und in mundgerechte Stücke geschnitten: So präsentieren sich Rüebli in einem kleinen durchsichtigen Beutel im Coop-Regal. Auch beim Salat wollen viele Hersteller dem Verbraucher die Arbeit daheim ersparen. In Plastikpäckli abgefüllt wird das Grünzeug als zerkleinert, gesäubert und verzehrfertig angepriesen. Und wer einen Obst-Snack möchte, wird ebenfalls fündig: Äpfel, Orangen, Beeren und Kiwis befinden sich alle geschnitten und zu einem farbenfrohen Salat vermengt in einem Plastikbecher, an dem sogar ein Löffel baumelt.

Aufgepasst bei vorgeschnittenem Obst

Doch aufgepasst! Bei mundgerecht zerteilten, abgepackten Obst- oder Gemüsestücken sollten Käufer am besten immer zuerst auf das Zubereitungs- oder Verbrauchsdatum schauen. Denn je länger die Zubereitung zurück liegt, desto weniger Nährstoffe enthält die Ware. Ausserdem verdirbt die frische Kost sehr schnell, wenn sie zerkleinert wurde. Bei einem aktuellen Fall aus den USA haben sich 60 Menschen beim Verzerr einer vorgeschnittenen Melone eine schwere Salmonellen-Infektion zugezogen.

Generell gehört vorgeschnittenes Obst und Gemüse zu den leicht verderblichen Lebensmitteln. Sind etwa Salatblätter intakt, sind sie auf natürliche Weise gegen Keime geschützt. Mit diesem Schutz ist es aber vorbei, wenn die Blätter zerkleinert werden. An den Schnittstellen treten Zellsäfte aus. Sie ziehen Keime an, die sich rasant vermehren können.

Auch die Verpackung vorgeschnittener Ware ist einen genauen Blick wert. Bereits die kleinste Beschädigung, weist auf hygienische Mängel hin – etwa, wenn aus einer Salattüte bei leichtem Druck Luft entweichen kann. Keinesfalls kaufen sollten Verbraucher Produkte, die verformte Früchte, gelblich verfärbte Salatblätter oder ausgelaufenen Fruchtsaft enthalten.

Viel unnötiger Plastik

Doch nicht nur das Gesundheitsrisiko stellt ein Problem dar bei abgepacktem und vorgeschnittenem Obst und Gemüse. Plastikbehälter, Folien und Co. vergrössern die sonst schon riesigen Abfallberge unnötig noch mehr. Neben der bedenklichen Frische und den Plastikverpackungen spricht vor allem der hohe Preis gegen das Fertig-Obst. Portioniertes Obst und Gemüse reissen ein deutlich grösseres Loch ins Portemonnaie.

Sollte es doch mal schnell gehen und es wird der bereits fertig gezupfte Salat aus dem Päckli gekauft, sollte er unbedingt vor dem Verzehr noch mal gewaschen werden. Auch bei anderen vermeintlich verzehrfertigen Gemüse- oder Obstsorten ist es ratsam, das Produkt vorher noch mal schnell unter fliessendes Wasser zu halten.