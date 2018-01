Was Basel 2017 bewegt hat, laut Google

Geht man nach den Newsmeldungen und Geschichten, so sind es meist traurige Anlässe, die Basel im letzten Jahr bewegt haben. Unfälle, Gewalttaten oder Aufreger das haben die Basler vielleicht nicht am liebsten, aber sicher am meisten gelesen. Was wirklich ist, sieht man erst, wenn man hinter die Kulissen blickt. Also in das Gehirn und Gedächtnis des Kollektivs. Mit anderen Worten: Google. Der Suchriese listet nämlich fein säuberlich auf, was die Menschen suchen, wenn sie mehr Informationen benötigen als jene, die ihnen geliefert werden.

Der Themen gibt es genug und bei einigen davon ist der Fall glasklar, ohne, dass man nachsehen müsste: Sämtliche Suchanfragen zum FC Basel gruppieren sich um dessen Spiele und Transfermeldungen. Federer hatte seinen Google-Höhepunkt am 29.1.2017, beim Sieg gegen Nadal am Australian Open. Zweites Highlight war dann Wimbledon. So einfach ist das, offensichtlich haben unsere Sportler einfach zu wenig Hang zum Skandal, oder sie sind einfach zu sehr damit beschäftigt, Titel und Spiele zu gewinnen, als dass sie noch für newsträchtige Eskapaden Zeit hätten, die dann den Googlemeter hochschnellen liessen. Ähnlich beim Tattoo: Interessant ist es dann, wenn es auch wirklich stattfindet, basta. Lärmklagen hagelt es auch nicht, wie Google meint. Die gibt es an jedem Wochenende durchs Jahr in ungefähr unveränderter Kadenz. Daran ändert auch die Fasnacht nichts, in Basel herrscht friedliches Zusammenleben.

Der Gipfel in der Jahresmitte ist «em Bebbi si Jazz».

Viele Themen folgen eher dem meteorologischen Jahresverlauf als dem politischen, wie man denken würde: «Velo» und «Fähre» ist im Sommer oben, «Tram» und «Taxi» im Winter. «Velo reparieren» im Frühling, «Euro Airport» schnellt kurz vor den Sommerferien hoch.

Steuern: Google hat es gewusst

Ende letzten Jahres wurde des öfteren berichtet, dass die Basler Steuerschulden haben. Fragt man Google, ist klar, wo der Schuh drückt: Der erste Peak für «Steuern Basel» ist dann, wenn die Couverts in die Basler Haushalte flattern, während der zweite Anstieg kurz vor dem üblichen Abgabetermin am 31. März festzustellen ist. Die dritte und grösste Welle der Anfragen findet sich aber in der Woche nach abgelaufener Fristerstreckung im Herbst! Die Bebbi vergessen schlicht, die aufgeschobene Abrechnung rechtzeitig fertig zu machen. Und werden dann gnadenlos eingeschätzt. Zumindest suggeriert das Google.

Präsidialdepartement: Altlasten auf der Suchmaschine

In Sachen Politik gab es einiges zu berichten, schliesslich lastete auf der neuen Ratspräsidentin eine grosse Last. Was sich allerdings auf Google zeigt, im Gegensatz zum allgemeinen Stadtgespräch, das sich vor allem um ihre Person drehte, war, dass die Basler Bevölkerung insgeheim vor allem nach ihrem Vorgänger gesucht hat. Jedes Mal, wenn Ackermann in den Medien war, musste die Stadt nachsehen, was Morin ihr da wieder eingebrockt hatte.

Trends sind eben nicht immer gleich gross

Natürlich können die Basler Google Trends nicht mit den Internationalen mithalten. Martin Luther King Jr., dessen Tag heute ist, wurde gerade über 1 Million mal gesucht. Christoph Brutschin, quasi das Basler Equivalent in der Regierung, sah auf Google die Höhe des Interesses am 26. Mai. 100 Mal wurde sein Name gesucht. An diesem Tag ging es um Altersarbeitslosigkeit, Stellenabbau bei Novartis und Brutschins Einsatz zum Grundeinkommen. Damit hat er auch die Posterboys Dürr und Wessels abgehängt, wobei der erstere mit der Dienstwagenaffäre gefährlich nahe kam. Soziale Themen interessieren Basel eben doch noch.

Uber vs Taxi: Taxi vorn

Obwohl alle Uber fahren (solange das noch geht), ist das Taxi auf Google beliebter. Klar, die haben ja auch keine brauchbare App. Die ganze Diskussion hat suchende Basler allerdings erstaunlich kalt gelassen. Die Kontroversen um die Firma haben die Suchanfragen zu Uber auf Google kaum beeinflusst, das Taxi ist ganzjährig vorn. Basel nimmt’s also gelassen und steigt ein, wo es Platz hat. Ganzjährig.

Zahlen mit Vorsicht geniessen, oder mit Humor

Nicht immer ist klar, was die Zahlen bedeuten: Google weiss zum Beispiel auch, wann die Bebbi in Weil einkaufen: Kurz vor Weihnachten, am 29. Januar und eine Woche nach dem ersten August. Warum, das weiss die Suchmaschine wiederum auch nicht. Spekulationen könnten interessant sein, bleiben aber ein Ratespiel. Was der Zusammenhang mit dem Suchbegriff «Kino Basel» sein soll, dessen Trend eine fast deckungsgleiche Kurve verfolgt, wird wohl nie klar sein. Kommen die Leute so ausgehungert aus dem Kino oder war die Werbung dort so erfolgreich?