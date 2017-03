Was für ein Furz! Das Problem ist nicht die Hose, sondern wer sie verbieten will

Vor knapp 100 Jahren haben die Franzosen die Trainerhose erfunden. Es war irgendwann in den 1920er-Jahren, als Émile Camuset genialerweise begann, dieses schaurig bequeme Kleidungsstück zu produzieren. Camuset war der Gründer des Sportartikelherstellers «Le coq sportif» und er legte mit der Trainerhose ein wirklich formidables Paar Hosen hin.

Wir erinnern uns: Es waren auch die Franzosen, die den Monobloc-Plastikstuhl erfunden hatten. Beiden Design-Stücken ist gemein: Billig, bequem und einfach hässlich. Der Stuhl war in der Basler Innerstadt für Beizen rund zehn Jahre verboten. Der Trainerhose soll es an Basler Gymnasien jetzt gleich gehen.

Schludrig und schlufig sei sie, ein Kleidungsstück der Unterschicht. Und die Öffentlichkeit erhält sogleich das Bild von schrillen RTL-Zuschauern beschrieben, die dumpfe Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben mit dem bestechenden Intellekt einer Scheibe Toastbrot. Wie kann man nur? Und das in Basel.

Das Pubertier und seine Schlabberhose

Das ist natürlich unser liebster Gag. Man nehme einen Trend bei Pubertierenden, man spiele auf seine Symbolkraft – Trainerhose = Unterschicht = das wollen wir nicht – und dann fordere man sein Verbot. Dann schauen wir zu, wie sich die Berichterstattung überschlägt, wie also innert zweier Tage

dem Erwägen eines Verbots von Trainerhosen sofortiger Nachrichtenwert zugestanden wird;

die Modeerscheinung Trainerhose in allen Varianten reflektiert wird;

Bildungsexperten zur Wirkung von Verboten an Schulen Auskunft geben;

eine gesellschaftspolitische Phänomenologie zum intellektuellen Statement der ironisch getragenen Trainerhose aus osteuropäischer Sicht vollzogen wird.

Der die Idee hatte, ist ein kluger Mensch. Er benutzt die alte Masche, die so einfach gestrickt ist wie die Tricotage der verpönten Beinbekleidung. Und ebenso geräumig und dehnbar. Wie eine dieser populären SVP-Kampagnen, die erst einmal mit ganz viel ungläubigem Kopfschütteln durch alle Schlagzeilen gereicht werden, bis sich die eigentliche Absicht dahinter schon lange durch alle Widerstände gebrannt hat wie Glut durch Polyester.

Perfekt servierte saure Gurke

Bravo, man möchte also applaudieren, da haben wir also die wahren und relevanten bildungspolitischen Themen auf Stufe Gymnasium mit einem einzigen symbolträchtigen Kleidungsstück behandelt. «Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren», postulierte Modeguru Karl Lagerfeld einst, und wir möchten ergänzen: Wer sich tagelang über Jogging- oder eben Trainerhosen auslässt, hat die Kontrolle über seine Prioritäten verloren.

Immerhin, sich in ein Paar Trainerhosen reinzusteigern ist immer noch besser als eine Handschlagaffäre zu eskalieren und gleich eine Verfassungsänderung zu beantragen. Dass Pubertierende ein Auflehnungsbedürfnis haben: Geschenkt. Dass modische Entgleisungen Heranwachsender daher in Schulen die Regel sind: Geschenkt. Dass Lehrer teils dieselben Geschmacksverirrungen aufweisen, und ja, wir denken da durchaus an die berühmten Birkenstöcke mit hochgerollten Zehennägeln: Geschenkt.

Nehmen wirs also sportlich, gestehen wir der Debatte zu, dass Trainerhosen tatsächlich einen eher speziellen Geschmack bedienen (und teilweise vielleicht auch Geruch verströmen) und man möge die Schülerinnen und Schüler durchaus ermahnen, in der Wahl der Kleidungsstücke auf stilistische Eskapaden zu verzichten, also generell ein für alle Beteiligten erträgliches, wenn auch denkbar langweiliges Mittelmass zu wählen. Oder man macht es wie das Gymnasium Bäumlihof, das ohne grossen Aufhebens Camouflage-Bekleidete, Springerstiefelträger oder eben Trainerhosen-Schlufis nach Hause zur Umkleide schickt. Das ist dann halt wie in einem Büro, das einen Dresscode pflegt. Kann man darüber streiten, muss man aber nicht. Meist endet der Trend sowieso, bevor die Regelung umgesetzt ist. Der Rest sind Einzelfälle.

Husch, ab in die Mottenkiste!

Also ab mit dem Trainerhosen-Verbot in die Mottenkiste, genau so wie der Schuluniform-Zwang, der zufälligerweise auch aus der Ideen-Küche des Gymnasiums Leonhard kam. Wir erinnern uns: Das ist das Gymnasium, das auch ein ausgesprochenes Döner-Box-Problem hatte, weil mampfenden Schüler die Resten ihrer Mittagsverpflegung auf der Zugangs-Treppe am Kohlenberg liegen liessen. Das Abfallproblem konnte ohne Verbot gelöst werden, die Beteiligten räumen seither auf und der Kartonfriedhof verschwand bald aus dem Basler Stadtbild.

Der Trainerhose ist dasselbe zu wünschen. Aber das weiss schliesslich auch der kluge Postulant, der das Verbot einforderte. Erst einmal das symbolträchtig Absurde verlangen, im Theater der Reaktionen zurücklehnen und durchsetzen, wenn es danach überhaupt noch etwas durchzusetzen gibt. Emile Camuset bleiben wir dennoch dankbar, denn worin sollten Legionen feierabendbeglückter Lohnarbeiter sonst ihren Sofaabend verbringen, wenn nicht in diesem formidablen, bequemen und dazu noch äusserst sportiv wirkenden Kleidungsstück mit ausgesprochener Bewegungsfreiheit? Und so möge die Debatte in den Worten eines anderen berühmten Trainerhosenträgers schliessen: «Ich habe fertig!»

--

Geht doch. Ein ganzer Anzug aus Trainerhose: