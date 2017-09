Die SBB haben jetzt ihren ersten offiziellen Drohnenpiloten. Heinz Müller heisst er und er ist froh um das kleine Arbeitsgerät. Sein Arbeitsplatz ist der Rossberg bei Arth-Goldau, wo Müller den einstürzenden Hang überwachen muss. Das Fluggerät erleichtert ihm die Arbeit beträchtlich: Wo sonst Inspektionsgänge zu Fuss angesagt waren, kann er jetzt den kleinen Spion der Lüfte zur Betrachtung der Lage einsetzen.

Beim Rossberg soll es aber nicht bleiben. Die Drohnen sollen bei den SBB zum verbreiteten Arbeitsinstrument werden. «Geprüft werden Anwendungen in der Anlagenüberwachung generell, speziell im Bereich Natur und Naturrisiken, also zum Beispiel in der Vegetationsüberwachung», sagt SBB-Sprecher Oliver Dischoe gegenüber barfi.ch. Einsätze soll es künftig aber auch in den Bereichen Immobilien, Ingenieurbauwerke – also Brücken – und Telekommunikation geben.

Die Kantone nutzen die Drohnen bereits

Einsatz in der Landwirtschaft: Demonstration einer Schweizer Drohne, die Dünge- und Pflanzenschutzmittel verteilen kann. ©Keystone

Bei Flügen allein in der Gotthard-Region wird es nicht bleiben. Auch in Basel und Umgebung sind die Fluggeräte schon in offizieller Mission im Einsatz. Wie der Baselbieter Kantonsförster Ueli Meier bestätigt, sei der Einsatz von Drohnen in den Bereichen der Vermessung und der Zustandsbeurteilung von Flächen «nicht nur zukunftsträchtig, sondern bereits Realität». Auch hier ist die Beobachtung von Naturgefahren im Vordergrund.

Das Amt für Wald ist da noch etwas zurückhaltender, da Infrarotaufnahmen von Satelliten oder spezielle Luftbilder bessere Aussagen liefern würden, so Meier. Er schränkt aber auch ein: «Einen echten Nutzen und möglicherweise Einsparungen werden aber erst vollautomatische Einsätze bieten. Gegenwärtig liefern uns die Beobachtungen der Revierförster und unserer eigenen Mitarbeitenden gute und verlässliche Hinweise.»

Blut und Päckli

Es gibt auch erste Störsender, die auf spezifischen Frequenzen Drohnen vom Himmel schiessen können. ©Keystone

Vollautomatische Drohneneinsätze, das ist ein grosser Wunschtraum vieler Spediteure: Amazon gab vor langer Zeit schon bekannt, Paketauslieferungen per Drohne umsetzen zu wollen. Auch die Post liebäugelte schon damit, bei schwer zugänglichen Adressen. Und aktuell prüft ein Start-Up aus dem Silicon Valley den Aufbau eines Drohnennetzes in der Schweiz, um medizinische Auslieferungen zu ermöglichen – zum Beispiel Bluttransporte von Spital zu Spital. Das kann auch den urbanen Raum betreffen, wobei die Entwickler derzeit eher abgelegene Regionen im Auge haben.

Dabei ist das Regelwerk für Drohnen verhältnismässig lax. Für die kleinen Drohnen mit einem Gewicht von unter 30 Kilogramm gelten ein paar Faustregeln und Auflagen des Bundesamts für Zivilluftfahrt, wie zum Beispiel Sperrzonen in einem Radius von fünf Kilometern rund um Flughäfen und Flugplätze sowie Flughöhenlimiten. Ansonsten heisst es: Freies Brummen und Surren über unserem Himmel, sofern es die Software des Herstellers erlaubt.

Automatisierung und sinnvolle Nutzung

Zwei barfi.ch-Redaktoren beim Einsatz einer Drohne für den wöchentlichen Sonntagsflug. Bild A. Schwald

Mit den Drohnen droht aber auch die Automatisierung von menschlicher Arbeit und damit der Wegfall von Arbeitsplätzen. Die SBB etwa haben ein Kompetenzzentrum für Drohnen eingerichtet: «Primäres Ziel ist die sinnvolle Nutzung dieser Technologie», sagt Sprecher Dischoe. Der Einsatz der Drohnen diene der Unterstützung der Arbeitskräfte. Und im Gegensatz zum Baselbieter Amt für Wald haben die deutschen Nachbarn bereits zum grossen Drohnen-Testprojekt angesetzt. Ganze Waldabschnitte von Baden-Württemberg sollen überflogen, abgebildet und dann analysiert werden, wie das Bundesland diese Woche bekannt gab.

Ueli Meier findet einige Ansätze auch interessant, wie etwa das Auffinden von jungen Rehen im Frühling oder die Erfassung von Schwarzwildschäden in der Landwirtschaft. Doch Meier ergänzt auch: «Wir befassen uns aber auch aus einem ganz anderen Grund mit Drohnen: Der aktuelle Boom bereitet uns im Zusammenhang mit der Beunruhigung von Wildtieren auch etwas Sorge – alleine deshalb überlegen wir uns den Einsatz von Drohnen sehr bewusst.» Und da geht es dem Wild ungefähr wie dem Menschen: Wenn so eine kleine flotte Drohne über den eigenen Garten surrt, ist neben Faszination auch das Misstrauen da. Schliesslich weiss man dann doch nie, ob die Drohne von Amtes wegen, für schöne Bilder oder dann doch für ein bisschen Voyeurismus durch die Lüfte düst.

Weitere Titelgeschichten unter News Basel.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.